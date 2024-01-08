Шарль Мішель планує дочасно зрезиґнувати з президента Євроради.

Його посаду тимчасово може обійняти Віктор Орбан.

 

 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у червні поточного року планує полишити посаду. Про це повідомила газета Politico. Мішель пояснив, що вирішив взяти участь у виборах до Європейського парламенту, які відбудуться у червні цього року. Якщо він пройде до Європарламенту, то йому доведеться зрезиґнувати з чинної посади, хоча термін його повноважень закінчувався аж у листопаді.

 

Тож лідерам країн – членів Європейської Унії доведеться оперативно домовлятися про Мішелевого наступника. Якщо вони цього не зроблять до липня, то керівництво Радою ЄУ автоматично перейде до угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Адже з першого липня Угорщина переймає на себе головування в Раді ЄУ.

 

«Такий сценарій призведе до безконтрольного правління Орбана в Раді протягом шести місяців (...) – це те, чого більшість із 26 інших лідерів країн Євроунії відчайдушно хотіли б уникнути з огляду на ескалацію напруженості між ними та Орбаном», – пише видання. Тож таке рішення Мішеля наразилося на критику багатьох європейських політиків.

 

Шарль Мішель, відповідаючи на критику на свою адресу, заявив, що ЄУ має в своєму розпорядженні достатньо часу, аби вибрати йому наступника. «За наявності політичної волі є багато інструментів, щоб уникнути Віктора Орбана», – додав він.

 

Це вперше чинний президент Євроради стане кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також перший випадок, коли він залишає посаду раніше за визначений термін.

 

Після виборів до ЄП, які відбудуться 6–9 червня у всіх 27 країнах – членах ЄУ, європейські лідери планують зустрітися 17 червня та ще раз 27–28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, спробують дійти згоди щодо кандидатури нового президента Євроради.

08.01.2024

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