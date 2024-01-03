679-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 «1+1» пообіцяла видалити скандальний номер «95-го кварталу» про переселенку «сіСькадовська» з ютубу і вирізати із запису концерту. «Квартал 95» запевнив, що своїм номером хотів «показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога». «1+1 media» попросила вибачення в «аудиторії, яку зачепив цей номер». Повний випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру.

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Починаючи з 29 грудня 2023 року, Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх ударних операцій проти України. Її війська задіяли значну частину запасів крилатих і балістичних ракет повітряного базування, які вони накопичили за останні місяці. • Нещодавні удари, найімовірніше, були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України. Це контрастує з основними атаками минулої зими, коли пріоритетними були удари по енергетичній інфраструктурі України. Схоже, що Росія мала намір відновити цю кампанію, завдавши ударів по енергетичних об'єктах на початку грудня 2023 року. • Ці нові операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до застосування Росією дальніх ударів. Російські планувальники майже напевно визнають зростаючу важливість відповідного оборонного промислового потенціалу в процесі підготовки до тривалої війни.

12:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 126 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 73 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:35 В Києві та Київській області відновлено енергоживлення всіх споживачів, що були знеструмлені під час масованої ракетної атаки 2 січня, повідомили в Укренерго. Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 412 населених пунктів. Через негоду на ранок знеструмлено 4 населені пункти – всі в Донецькій області. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Чернігівській області.

11:25 Вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня. Сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, повідомили в Укренерго.

11:15 Російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках, перегруповуються на Лиманському, повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також, противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр.

На Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ. На Лиманському напрямку російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами. На напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців «шторм z» та «шторм v». Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків. Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед. В органах управління усіх рівнів постійно проводиться робота щодо вироблення рішень спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців."

10:45 Російські війська на Таврійському напрямку зменшили кількість піхотних атак, однак збільшили кількість авіаударів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський:

"Російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак. Але вже другу добу поспіль активно завдають авіаударів та обстрілюють наші позиції з артилерії. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку. Загалом минулої доби противник завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів. Загальні втрати ворога становлять 386 осіб та 40 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 9 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Також знищено склад боєприпасів. Четверо окупантів здалися в полон".

10:20 Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Києву 29 грудня збільшилась до 30 осіб – у лікарні від отриманих травм померла ще одна людина, повідомили в Київській МВА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

175,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

64,0% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

189,7% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),

277,3% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

84,7% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

44,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 В аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ, протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів в роботу вийшло 4 одиниці теплової генерації. У резерві 2 блоки ТЕС, які будуть задіяні за потреби. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються. Дефіциту електроенергії не зафіксовано і на поточну добу не передбачається, повідомили в Міненерго.

09:35 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Путін назвав Захід "ворогом" Росії і заявив, що Росія воює в Україні для того, щоб перемогти Захід. Путін натякнув, що Росія веде екзистенціальну війну проти Заходу в Україні, і зазначив, що останнім часом західна риторика переорієнтувалася на те, як «швидко припинити конфлікт». Ця фраза означає, що Путін бачить конфлікт і потенційні переговори між Росією та Заходом, а не конфлікт і потенційні переговори між Росією й Україною. Путін додав, що Росія також хоче припинити конфлікт між Росією і Заходом, але тільки на умовах Кремля, і підкреслив, що Росія не здасть своїх позицій. Путін не розглядає Україну як незалежного гравця і тому зображує своє повномасштабне вторгнення в Україну як протистояння між Росією та Заходом – навмисно спотворюючи реальність того, що Росія вторглася в Україну, щоби знищити суверенітет і територіальну цілісність України. Акцент Путіна на зміні наративів на Заході може вказувати на те, що він сприйме та/або представить будь-які коливання в підтримці Заходом України та будь-які українські поразки на полі бою як перемогу Росії в цьому передбачуваному російсько-західному протистоянні.

• Те, що Путін подає свою війну в Україні як боротьбу Росії проти Заходу, а не проти України, свідчить про те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і створює інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів. Путін, ймовірно, навмисно і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між Росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною. Заява Путіна від 1 січня про переговори стосується його наміру вести переговори тільки зі Заходом про майбутнє України в російській сфері впливу і лише про відмову Заходу від України. Це свідчить про те, що Путін не зацікавлений у переговорах з Україною як автономним актором. Раніше Путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу Росії у Східній Європі, поступившись суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і Росією, який розпалював Путін. Будь-яка прихильність Заходу до переговорів про майбутнє України в обхід України буде сигналом для Росії, що вона може нав'язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу – навіть країнам за межами України, потенційно включаючи Фінляндію та Молдову, щодо яких різні російські актори почали створювати інформаційні умови для майбутніх кампаній.

• Путін, можливо, розширює свої воєнні цілі в Україні, включаючи конфронтацію із Заходом, щоб створити умови для постійного нарощування російського військового потенціалу і виправдати високі жертви на полі бою.

• Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу "Економіст", опублікованому 1 січня, наголосив на необхідності термінової підтримки Заходу для захисту як України, так і решти Європи.

• У період з 31 грудня по 2 січня російські війська провели ще одну масовану серію ударів з використанням безпілотників і ракет по глибоких тилових районах України, в одному з яких був застосований пакет ударів, подібний до того, що був використаний 29 грудня, і до якого, схоже, адаптуються українські війська.

• Надання Заходом систем протиповітряної оборони і ракет залишається критично важливим для України, оскільки російські війська, ймовірно, намагатимуться адаптуватися до українських можливостей протиповітряної оборони.

• Російські офіційні особи публічно визначили цілі головування Росії в 2024 році в БРІКС і співдружності незалежних держав (СНД), сформулювавши, як Кремль може мати намір використовувати ці організації для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей у цьому році.

• Уряд Норвегії оголосив 1 січня, що дозволяє норвезьким оборонним компаніям продавати зброю і продукцію оборонного призначення безпосередньо українському уряду.

• Турецький уряд оголосив 2 січня, що не дозволить Сполученому Королівству переправити два мінно-тральні кораблі в Україну через турецькі протоки, "доки триває війна".

• Російське суспільство продовжує рахуватися з наслідками зростання антимігрантських настроїв на тлі постійних зусиль російської влади, спрямованих на систематичне позбавлення прав мігрантських громад у Росії.

• Російське військове командування, можливо, шукає шляхи для помилування рецидивістів, які раніше брали участь у війні в Україні, очевидно, прагнучи зберегти здатність Росії використовувати засуджених новобранців у якості людського ресурсу.

• Російська окупаційна влада обмежує і, ймовірно, контролює інтернет-комунікації напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: