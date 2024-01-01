678-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

175,4% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

64,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

189,3% автомобільної техніки (з них 3,8% за минулий тиждень),

276,9% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

84,7% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

44,3% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:05 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких три носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 20 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:45 Нині вранці біля пів восьмої російські війська завдали щонайменше чотири удари по центру Харкова, спалахнула пожежа, є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, господарчих споруд, іншої цивільної інфраструктури та автомобілів, одна людина загинула, біля двох десятків постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

08:35 Нині вночі і вранці росіяни масово атакували Київ: спочатку ударними БПЛА «Шахед» (тривога тривала з 2:24 до 03:56, вибухи лунали о 2:40 та 3:11), потім – крилатими ракетами Х-101 (тривога почалася о 5:53, вибухи було чути о 7:10 та 7:34) та надзвуковими крилатими ракетами «Кинджал» (за дві хвилі атаки «Кинджалами» випущено кільканадцять ракет, вибухи лунали о 8:02 та 8:31). В одному з будинків Солом'янського району є кільканадцять постраждалих, Печерському районі уламки ракети впали на дахи двох багатоповерхових житлових будинків, в Оболонському - на територію складських приміщень, в Голосіївському - в парку, у Святошинському - в будівлю соціальної інфраструктури; в Деснянському - в супермаркет. Без світла частина будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Києва.

08:00 Вночі росіяни атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

За минулі сім днів збито 214 зі 274 (78%) запущених по Україні БПЛА.





07:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:00 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:55 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: