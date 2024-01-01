677-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:35 На Львівщині виявили уламки крилатої ракети: на території Камʼянка-Бузької громади – у 300 метрах від житлового сектору, а на території Бібрської громади – за 600 метрів до найближчого житла, повідомив Максим Козицький.

14:10 В Україні через негоду знеструмлено 12 населених пунктів, всі понад добу: два – в Харківській області, десять – у Донецькій області, повідомили в Укренерго.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 416 населених пунктів.

14:05 Росія не рахується з втратами у живій силі на полі бою, аби створити враження необмеженості людських ресурсів і підірвати волю українців до боротьби, а Заходу – до підтримки України, оскільки в Росії знають, що у них «немає можливості завдати Україні рішучого нокауту», пояснює екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в ефірі телемаратону.

13:35 Вчора, в останній день 2023 року, добовий максимум споживання був увечері, його показник на 3,6% нижчий, ніж у попередній святковий вихідний 24 грудня, повідомили в Укренерго.

13:15 В енергосистемі вчора було зафіксовано профіцит електроенергії, надлишки (600 МВт·год) Україна передавала Польщі (з 11:00 до 13:00). У короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, але генерації, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів: у резерві 8 блоків, які можуть бути включені у роботу в разі потреби, повідомили в Міненерго. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

12:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 151 населений пункт на території 15 областей України, підтверджено ураження 149 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

175,2% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

63,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

188,7% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

275,3% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

84,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

44,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

11:35 Вночі, з 4-ї по 6-ту ранку, Львівську область атакували 4 ворожі ударні безпілотники типу "шахед", всі були знищені, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Натомість міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наш регіон атакували 10 "шахедів". Внаслідок влучання уламків БпЛА спалахнула пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Травмованих та загиблих немає, але будівля зруйнована повністю. Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також його погруддя та скульптура Степана Бандери. Решту близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. У Дублянах внаслідок падіння уламків "шахеда" зруйновано 600 кв. м даху та 120 кв. м перекриття будинку, де розміщений факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету природокористування. Ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках.

11:25 Уночі Україна зазнала масованої атаки ударними дронами, в Одеській області загинула людина, пошкоджено припортовий термінал і житлові будинки, у Миколаївській – інфраструктурний об’єкт, у Львові – музей і гуртожиток, у Вінницькій – гараж і вікна будинків.

11:15 У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України. У новорічну ніч захисникам неба вдалося знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131» (97%), зокрема 28 – на Одещині, 14 – на Миколаївщині, 5 – на Вінниччині, 2 – на Дніпропетровщині, по 1 – на Херсонщині та Кіровоградщині, 3 – на Черкащині.

За минулі сім днів збито 192 зі 258 (74%) запущених по Україні БПЛА.

11:00 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін використав своє щорічне новорічне звернення 31 грудня для конкретизації російських ідеологічних пріоритетів на 2024 рік, зокрема не було жодної згадки про війну в Україні, натомість він зосередився на визначенні ідеологічних умов на наступний рік. На відміну від торішнього новорічного звернення, де Путін звернувся до нації в штабі Південного військового округу в оточенні військовослужбовців у формі та відкрито говорив про цілі Росії в Україні, у своєму зверненні він стоїть сам на тлі Кремля, без жодної згадки про "спеціальну військову операцію". Натомість Путін вирішив дуже коротко подякувати російським військовим за боротьбу за "правду та справедливість", а в іншому випадку зосередився на підкресленні національної єдності Росії. Путін також заявив, що 2024 рік буде "роком сім'ї", підкресливши, що російська сім'я є опорою "багатонаціонального народу Росії", а Росія – це "одна велика країна, одна велика сім'я". Останніми тижнями Путін часто говорив про подальші максималістські наміри Росії щодо війни в Україні, апід час своєї новорічної промови, ймовірно, прагнув визначити більш внутрішньо орієнтовані ідеологічні умови. Проголошення Путіним 2024 року "роком сім’ї", а також його наголос на російському "багатонаціоналізмі" додатково служать чіткому окресленню ідеологічної лінії Кремля на 2024 рік, орієнтуючи внутрішню політику на збереження традиційних російських сімейних цінностей і захист російського багатонаціоналізму, який вписується в ширшу ідеологію Путіна про русский мир, що включає групи всередині та за межами Росії. Уявлення Кремля про "русский мир", безсумнівно, вплинуть на російські адміністративні, бюрократичні та соціокультурні пріоритети в окупованій Україні, а також на воєнні цілі на полі бою в наступному році.

• У ніч з 29 на 30 грудня та 31 грудня російські війська здійснили чергову серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, продемонструвавши, що останнім часом помітно збільшився відсоток російських безпілотників "Шахед-136/131", які проникають через українські системи протиповітряної оборони або уникають їх.

• За повідомленнями, російські війська, зокрема повітряно-десантні, зазнають значних втрат під час одночасних наступальних операцій російської піхоти на кількох фронтах.

• Відомий прокремлівський російський блогер заявив, що етнічні росіяни не мають достатньої влади в Росії, повторюючи при цьому про російську інформаційну операцію, спрямовану на знищення української ідентичності.

• Російські й українські сили вели позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення, але 31 грудня не було підтверджено жодних змін на карті.

• Перший заступник голови адміністрації президента Росії Кирієнко очолює зусилля з консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір.

10:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: