676-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 З тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря ударні дрони типу "Shahed-131/136"атакували південні регіони, атака тривала 7 годин. Підрозділи протиповітряної оборони знищили шість дронів на Одещині та один – Миколаївщині, повідомили в Силах оборони півдня України. Однак, не вдалось уникнути влучань на Херсонщині, там пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді. На Одещині уламками збитого ворожого БпЛА в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Інформації про постраждалих не надходило.

10:25 Внаслідок нічної атаки ударними дронами на одному з об’єктів критичної інфраструктури на Київщині через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території, жертв та постраждалих нема, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

175,0% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

63,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

188,0% автомобільної техніки (з них 3,6% за минулий тиждень),

274,7% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

84,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

44,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Слідчі встановили, що росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами «Іскандер-М», сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. У готелі були заселені 34 номери. Влучання прийшлося на 12 поверх, після перших влучань люди встигли спуститися в укриття, тому лише двоє людей мають легкі поранення.

09:35 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ. Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі. У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 «шахед» (43%) ворога.

За минулі сім днів збито 133 зі 199 (67%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що в ніч на вчора і вчора українські сили здійснили велику серію ударів по об'єктах на території Росії. Джерела українських силових структур повідомили західним і українським медіа, що українські війська вночі запустили понад 70 безпілотників на об’єкти російської військової інфраструктури та ОПК поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська. Повідомляється, що українські джерела безпеки охарактеризували ці удари як відповідь на російські удари 29 грудня, які були найбільшою серією безпілотних і ракетних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська перехопили 32 українські безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях. Розбіжність між цими російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські війська завдали ударів по багатьом із запланованих цілей, як припустили українські джерела безпеки. Повідомляється, що українські сили завдали удару по заводу «Кремінь Ел» у Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії, 90 відсотків продукції якого, як повідомляється, є компонентами російського військового обладнання та систем. На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 грудня, видно вибухи над Брянськом. У міноборони РФ заявили, що російські ППО збили 12 українських реактивних снарядів РСЗВ у Бєлгородській області 29 грудня та ще кілька українських реактивних снарядів РСЗВ поблизу Бєлгорода протягом доби 30 грудня. Джерела в українських службах безпеки повідомили західним і українським медіа, що українські удари 30 грудня були спрямовані по російських військових об’єктах поблизу міста Бєлгород.

• Російські війська 30 грудня після масштабної серії російських ударів 29 грудня здійснили меншу кількість ударів ракетами і безпілотниками по Україні.

• Російські чиновники продовжують чітко заявляти, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах з Україною або Заходом і має намір досягти своїх максималістських цілей в Україні.

• Нещодавня публічна риторика Кремля щодо його максималістських цілей та імперських планів в Україні пронизує російський інформаційний простір.

• Росія продовжує готувати інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови, представляючи Росію як захисника російськомовних жителів Молдови, яким нібито загрожує небезпека.

• Росія продовжує спроби активно впливати на західний інформаційний простір з метою підтримки російських інтересів і підриву підтримки України, зображуючи ці зусилля як внутрішньою ініціативу Заходу.

• Міністерство закордонних справ Росії наголосило на покращенні дипломатичних відносин Росії з незахідними країнами, що свідчить про те, що Кремль не впевнений у перспективі дипломатичної ізоляції на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

• За повідомленнями, російське військове командування продовжило розформування оперативно-тактичного з'єднання "Каскад" міністерства внутрішніх справ "ДНР", щоб забезпечити формалізацію контролю над російськими нерегулярними формуваннями..

• Росія продовжує зусилля з інтеграції систем освіти в окупованій Україні та розширення освітніх програм, спрямованих на викорінення української ідентичності на окупованих територіях.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: