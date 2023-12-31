676-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 З тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря ударні дрони типу "Shahed-131/136"атакували південні регіони, атака тривала 7 годин. Підрозділи протиповітряної оборони знищили шість дронів на Одещині та один – Миколаївщині, повідомили в Силах оборони півдня України. Однак, не вдалось уникнути влучань на Херсонщині, там пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді. На Одещині уламками збитого ворожого БпЛА в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Інформації про постраждалих не надходило.
10:25 Внаслідок нічної атаки ударними дронами на одному з об’єктів критичної інфраструктури на Київщині через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території, жертв та постраждалих нема, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
175,0% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),
63,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),
188,0% автомобільної техніки (з них 3,6% за минулий тиждень),
274,7% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),
84,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
44,1% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
26,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Слідчі встановили, що росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами «Іскандер-М», сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. У готелі були заселені 34 номери. Влучання прийшлося на 12 поверх, після перших влучань люди встигли спуститися в укриття, тому лише двоє людей мають легкі поранення.
09:35 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ. Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі. У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 «шахед» (43%) ворога.
За минулі сім днів збито 133 зі 199 (67%) запущених по Україні БПЛА.
09:30 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Повідомляється, що в ніч на вчора і вчора українські сили здійснили велику серію ударів по об'єктах на території Росії. Джерела українських силових структур повідомили західним і українським медіа, що українські війська вночі запустили понад 70 безпілотників на об’єкти російської військової інфраструктури та ОПК поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська. Повідомляється, що українські джерела безпеки охарактеризували ці удари як відповідь на російські удари 29 грудня, які були найбільшою серією безпілотних і ракетних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська перехопили 32 українські безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях. Розбіжність між цими російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські війська завдали ударів по багатьом із запланованих цілей, як припустили українські джерела безпеки. Повідомляється, що українські сили завдали удару по заводу «Кремінь Ел» у Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії, 90 відсотків продукції якого, як повідомляється, є компонентами російського військового обладнання та систем. На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 грудня, видно вибухи над Брянськом. У міноборони РФ заявили, що російські ППО збили 12 українських реактивних снарядів РСЗВ у Бєлгородській області 29 грудня та ще кілька українських реактивних снарядів РСЗВ поблизу Бєлгорода протягом доби 30 грудня. Джерела в українських службах безпеки повідомили західним і українським медіа, що українські удари 30 грудня були спрямовані по російських військових об’єктах поблизу міста Бєлгород.
• Російські війська 30 грудня після масштабної серії російських ударів 29 грудня здійснили меншу кількість ударів ракетами і безпілотниками по Україні.
• Російські чиновники продовжують чітко заявляти, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах з Україною або Заходом і має намір досягти своїх максималістських цілей в Україні.
• Нещодавня публічна риторика Кремля щодо його максималістських цілей та імперських планів в Україні пронизує російський інформаційний простір.
• Росія продовжує готувати інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови, представляючи Росію як захисника російськомовних жителів Молдови, яким нібито загрожує небезпека.
• Росія продовжує спроби активно впливати на західний інформаційний простір з метою підтримки російських інтересів і підриву підтримки України, зображуючи ці зусилля як внутрішньою ініціативу Заходу.
• Міністерство закордонних справ Росії наголосило на покращенні дипломатичних відносин Росії з незахідними країнами, що свідчить про те, що Кремль не впевнений у перспективі дипломатичної ізоляції на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.
• За повідомленнями, російське військове командування продовжило розформування оперативно-тактичного з'єднання "Каскад" міністерства внутрішніх справ "ДНР", щоб забезпечити формалізацію контролю над російськими нерегулярними формуваннями..
• Росія продовжує зусилля з інтеграції систем освіти в окупованій Україні та розширення освітніх програм, спрямованих на викорінення української ідентичності на окупованих територіях.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
31.12.2023
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса, ракету “Іскандер” по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільним об’єктам центральної частини міста Харкова. Протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартині будинки, готель, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наші оборонці знищили 21 ударний дрон.
Авіаційних ударів зазнали: Архипівка Чернігівської області; Товстодубове Сумської області; Синьківка, Піщане Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Надія, Білогорівка Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Тягинка та Херсон Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.
На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.
Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.
Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!