675-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:50 У Дніпрі пролунав вибух: підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

13:25 Нині вночі Сили оборони завдали удару безпілотниками по військових об'єктах у кількох областях РФ, повідомили джерела у спецслужбах. Для атаки – виключно по військових об'єктах ворога – використали понад 70 дронів різного типу, вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері та найгучніше в Брянську, де група БПЛА вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир". Російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.

13:15 В аварійний ремонт протягом доби виходили два блоки ТЕС. Один з них уже повернуто до роботи. У резерві є 2 блоки ТЕС та потужності ГАЕС. Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема збалансована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються, повідомили в Міненерго.

12:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом 2023 року середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на день порівняно з 2022 роком. Збільшення середньодобових втрат, про яке повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію російських збройних сил і перехід до менш якісної, але більш чисельної масової армії після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року. Ймовірно, Росії знадобиться від п'яти до десяти років, щоб відновити когорту висококваліфікованих і досвідчених військових підрозділів. Якщо втрати триватимуть такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія втратить понад півмільйона військовослужбовців убитими і пораненими за три роки війни. Це порівняно з 70 тисячами втрат Радянського Союзу під час дев'ятирічної радянсько-афганської війни.

12:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 128 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 115 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:35 50% росіян бажають в новому році "миру, мирного неба і закінчення СВО", 6% – "перемоги", свідчать результати опитування недержавної російської соціологічної служби Russian Field, в якому респондентів питали, що б вони побажали росіянам у 2024 році. 2% респондентів назвали варіант "щоб обрали Путіна", 1% - "нового президента", 40% респондентів побажали б здоров'я, 14% – "терпіння, оптимізму, не здаватися, не сумувати", 10% – "грошей і підвищення зарплат".

11:05 Вночі російські війська атакували десятьма БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (Крим). Протиповітряна оборона збила п’ять безпілотників (50%) в межах Миколаївської (один БПЛА), Херсонської (два БПЛА) та Хмельницької областей. Основний удар – прифронтова зона Херсонщини.

За минулі сім днів збито 126 зі 165 (76%) запущених по Україні БПЛА.

10:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — росіяни намагалися вчергове лізти в Синьківку і вчергове провалилися. Силами 30 ОМБр та 14 ОМБр вдалося завдати значної шкоди ворогу. Біля Іванівки втрачені позиції вдалося знову повернути давно. Східніше Тернів ворог продовжує тиск на наші позиції. Західніше Діброви було зупинено танковий удар ворога. Дійшло до того, що танки противника просто каталися в тилу, де їх вже знищували. В Серебрянському лісництві традиційно тягни-штовхай, Сили Оборони в тяжких умовах і за численної переваги ворога зуміли відстояти більшість позицій.

• Бахмутський напрямок — росіяни намагаються покращити тактичне положення біля Спірного, але суттєвого успіху не мають, а північніше села навпаки Сили Оборони зуміли їх трохи відкинути. Важка ситуація біля Богданівки, ворог продовжує розширювати зону контролю. Біля кладовища та басейну ситуація досі мінлива, але ініціатива на боці росіяна. Противник не може зайняти висоти біля Кліщіївки, проте бої тривають досі.

• Авдіївський відтинок — кожен день у Степовому починається з атаки ворожої техніки та піхоти. Сьогодні, вчора і позавчора — всі спроби було відбито. Втрати у росіян колосальні. Деякий акцент їх атак змістився північніше, де вони намагаються вийти до Бердичів. Боротьба йде за кожну посадку, тут втрати обопільно великі для обох сторін. На тижні були спроби, в тому числі танками, атакувати позиції Сил Оборони північніше Водяного та Опитного. Росіяни зайняли одну позицію і потерпіли щонайменше три невдачі при атаці, втративши і танки, і частину особового складу. Південний-захід Мар'їнки ворог атакує в бік Георгієвки. На Новомихайлівці ситуація нарешті більш-менш стабільна, хоч і не спокійна.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог проводить чимало штурмових дій і несе значні втрати, але поки не видно, щоб особовий склад у них закінчувався.

• Таврійський відтинок — стан справ не змінюється, все те саме, що і у попередніх зведеннях. Ворог намагається просто виснажити наш гарнізон на лівому березі.

Загалом в другій половині грудня на фоні першої половини місяця ситуація дещо стабілізувалася. Росіяни продовжують стирати значні резерви. Недооцінка ворога біля Бахмута ще принесе нам свої гіркі плоди, а вдалі дії підрозділів Сил Оборони біля Степового можна назвати зразковими. Біля Тернів та Діброви росіяни ввели значні ресурси, які треба ще перемолоти.

10:05 В Одесі, Дніпрі та Запоріжжі 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими під час вчорашньої ракетної атаки: у Запоріжжі загинуло дев'ять людей, у Дніпрі - шість, в Одесі – чотири. У Києві загинуло 13 осіб, у Львові _ одна людина.

09:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

174,8% танків (з них 3,2% за минулий тиждень),

63,7% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

187,2% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

273,7% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

84,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

44,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких три носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вранці 29 грудня російські війська здійснили найбільшу з початку повномасштабного вторгнення серію ударів з використанням ракет і безпілотників по Україні.

• Комплекс ударів, який російські війська завдали 29 грудня, схоже, став кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

• Росія продовжуватиме наносити масштабні удари по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і знизити здатність України вести військові дії проти Росії. Російські війська, ймовірно, проведуть інтенсивні удари в найближчі дні, щоб збігтися з новорічними святами, як вони це робили минулого року, намагаючись підірвати моральний дух українців. Російські війська все ще можуть вирішити завдати масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі в найближчі місяці, хоча ISW все ще оцінює, що спроби Росії зламати волю України до боротьби навряд чи матимуть успіх. Російські війська, ймовірно, також мають намір завдати ударів по житлових районах, щоб викликати суспільне невдоволення у зв'язку з регулярними інформаційними операціями, які мають на меті використати і посилити соціальну напругу в Україні.

• Нинішні російські запаси ракет і безпілотників та темпи їх виробництва, ймовірно, не дозволяють російським військам здійснювати регулярні широкомасштабні ракетні удари, але, ймовірно, дозволяють здійснювати більш регулярні удари з безпілотників, що може пояснити нещодавню тенденцію російських ударів по Україні. Заступник начальника ГУР України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 6 листопада, що у жовтні 2023 року російські війська виробили 115 високоточних ракет великої дальності, включаючи 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 та 4 балістичні ракети "Кинджал". Скібіцький також заявив 6 листопада, що в листопаді російські війська мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, і що ця кількість зросла на 285 ракет у період з серпня по листопад. Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська частково відновили свої запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького про нещодавні обсяги російських ракетних резервів і щомісячні темпи виробництва вказують на те, що російські війська не здатні витримати повторні великомасштабні ракетні удари, які можна порівняти з серією ударів 29 грудня. Наприклад, під час ударів 29 грудня, які включали п'ять ракет "Кинжал", було використано приблизно місячний обсяг виробництва цієї системи, про який повідомляється в Росії. Росія здатна виробляти безпілотники "Шахед-136/131" набагато швидше, однак, в основному завдяки створенню і розширенню заводу з виробництва безпілотників в особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан. Інститут науки і міжнародної безпеки повідомив 13 листопада, що навіть після місячної затримки виробництва завод в Алабузі планує випустити 1400 безпілотників "Шахід-136" в період з лютого по жовтень 2023 року і планує випустити загалом 6000 безпілотників до вересня 2025 року. [28] Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть наносити більш послідовні удари "Шахедами", ніж ракетні удари, про що раніше заявляли українські офіційні особи.

• Зусилля Кремля щодо достатньої мобілізації російської оборонно-промислової бази на забезпечення військових цілей, включно з нанесенням широкомасштабних ударів, можуть бути більш успішними, ніж раніше оцінювали західні політики, частково завдяки здатності Росії закуповувати військову техніку у своїх партнерів і перерозподілу російських ресурсів для цілей військового виробництва.

• Російські війська, ймовірно, регулярно намагаються відвести і зафіксувати обмежені українські системи протиповітряної оборони від фронту, і російські удари 29 грудня відповідають нещодавнім свідченням того, що українська протиповітряна оборона може створювати суттєві труднощі для російських авіаційних операцій уздовж лінії фронту. Україні не вистачає систем протиповітряної оборони, необхідних для рівномірного прикриття всієї території України, і російські сили, ймовірно, провели послідовну серію ударів, навіть якщо і з низькою інтенсивністю, частково для того, щоб змусити українські сили зосередити ці системи ППО на захисті великих населених пунктів, віддалених від фронту, замість того, щоб забезпечувати прикриття військових операцій. За повідомленнями, російські війська зменшили свою авіаційну активність після того, як українські сили збили три російські Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня, що супроводжувалося помітним зниженням темпів російських наземних операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські війська покладалися на масове використання планерних бомб, скинутих з пілотованих літаків, для підтримки операцій в Херсонській області та на сході України, ймовірно, через повідомлення про здатність України придушувати російську артилерію великої дальності і збивати російські гелікоптери. Здатність України придушувати російську авіацію навіть на обмежених ділянках фронту, ймовірно, створить значні оперативні обмеження для російських збройних сил. Більш активне використання російськими військовими ракет під час удару 29 грудня, ймовірно, частково має на меті відновити тиск на обмежену парасольку ППО України і перешкодити українському командуванню передислокувати системи ППО з тилу до фронту.

• Західна допомога залишається життєво важливою для спроможності України захищатися від російських ударів, і припинення такої допомоги, ймовірно, створить умови для розширення російської повітряної кампанії в Україні.

• Західні лідери здебільшого розглядають масований російський удар як свідчення того, що максималістські цілі Путіна в Україні залишаються незмінними, що відповідає давній оцінці Інституту вивчення війни про те, що Путін насправді не зацікавлений у припиненні вогню або будь-якому врегулюванні конфлікту в Україні шляхом переговорів.

• Міністерство оборони Росії оголосило 29 грудня про завершення осіннього призовного циклу 2023 року, який розпочався 1 жовтня.

• Росія продовжує примусову інтеграцію окупованих районів України в російську систему, використовуючи соціальні послуги та проекти з відновлення інфраструктури.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: