Помер колишній президент Єврокомісії Жак Делор.

Його вважали одним з архітекторів Європейської Унії.

Ексміністр економіки Франції та колишній президент Європейської Комісії Жак Делор пішов із життя у середу, 27 грудня, у віці 98 років. Про це повідомила газета Le Monde з покликом на слова його доньки, мера міста Лілль Мартін Обрі (Мартін Обрі). «Він помер у себе вдома в Парижі уві сні», – наводить видання слова Обрі.

Жак Делор народився 20 липня 1925 року в Парижі в заможній французькій родині. Батьки дали синові пристойну освіту. Сам Жак цікавився двома речами: на теоретичному рівні математикою, а на практичному економікою.

На час капітуляції Франції в червні 1940 року 15-ти річний юнак тільки закінчив гімназію. Проте й у цих умовах він продовжував наполегливо вчитися. 1943 року Делор став бакалавром з математики.

З жовтня 1944 року Жак Делор перейшов на роботу до Французького національного банку, де загалом сімнадцять років виконував функції спочатку клерка в бухгалтерії, а потім висококваліфікованого консультанта. Паралельно він закінчив у Вищу школу адміністрування.

Делор, який спершу був симпатиком голізму, в 1973 році вступив до Соціалістичної партії Франції. У 1979-1981 рр. був депутатом Європейського парламенту. У 1981-1984 роках – міністром економіки та фінансів в уряді П'єра Моруа за президента Франсуа Міттерана.

Протягом 10 років, з 1985 до 1995 року, Делор очолював Європейську Комісію. З його ім'ям пов'язують найконструктивніший етап європейської інтеграції, коли Європейська економічна спільнота перетворилася на Європейську Унію. Саме він запропонував політичні засоби для посилення європейської інтеграційної системи. Делор висунув концепцію створення спільного європейського ринку, було вдосконалено процес ухвалення рішень в інститутах співтовариства, закладено основи для створення єдиної європейської валюти. У короткий термін він зміг досягти компромісу з Великою Британією, яка наполягала на перегляді розміру свого внеску до європейського бюджету, врегулював проблеми реалізації та фінансування спільної сільськогосподарської політики, провів реструктуризацію інституцій. Паралельно він докладав титанічних зусиль до подальшого поглиблення всіх аспектів європейської інтеграції, завдяки чому було започатковано справжній ажіотаж навколо черги країн, бажаючих вступити до Євроунії.

Делора також вважають одним із архітекторів Шенґенського простору, європейської освітньої програми Erasmus, реформи єдиної сільськогосподарської політики ЄУ.

У 1995 році, будучи, за даними опитувань, лідером у виборчій президентській кампанії, Делор публічно, у прямому етері телебачення, відмовився від участі у подальших виборах президента ЄК.

«Жак Делор – невичерпний архітектор нашої Європи, чия відданість , ідеали і праведність завжди надихатимуть нас», - заявив президент Франції Еммануель Макрон. «Все його життя було поставлене на службу миру та європейській солідарності» , — підкреслила прем’єрміністерка Елізабет Борн.