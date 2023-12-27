ЄУ розробляє план надання Україні 20 мільярдів євро без згоди Угорщини.

Все ж залишається надія узгодити довгострокову допомогу на 50 мільярдів євро.

 

 

Керівництво Європейської Унії розробляє запасний план щодо надання фінансової допомоги Україні, для якого не буде потрібна згода всіх країн-членів. Про це повідомляє газета The Financial Times.

 

За словами джерел видання, наразі Брюссель розглядає два можливі варіанти фінансування України. Перший передбачає, що європейські країни візьмуть на себе фінансові гарантії перед загальним бюджетом, що дасть змогу Єврокомісії позичити на ринках капіталів до 20 мільярдів євро для допомоги Києву. Такий варіант фінансування не потребує гарантій з боку всіх країн Євроунії, проте їх мають надати держави із найвищим кредитним рейтингом. Схожий механізм уже використали під час пандемії коронавірусу для надання фінансової допомоги країнам-членам, які найбільше постраждали від локдавну.

 

Другий варіант передбачає надання Україні дешевих короткострокових кредитів. За такою схемою 2023 року Україна вже отримала 18 мільярдів євро.

 

Співрозмовники видання зазначають, що все ж найкращим варіантом залишається узгодження довгострокової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. А до плану «Б» країни ЄУ вдадуться, якщо Угорщина знову скористається своїм правом вето.

 

Також джерела видання стверджують, що керівництво Євроунії пообіцяло надати допомогу Україні в тому чи іншому вигляді не пізніше березня 2024 року.

 

Нагадаємо, що 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення Ради ЄУ про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

27.12.2023

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