672-й день війни Росії в Україні. Хроніка

20:30 Вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Ворог завдав 67 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Нововасилівка, Володимирівка, Попівка Сумської області; Лосівка, Бочкове, Красне Перше Харківської області. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку силами оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Преображенки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Берислав, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного Маяка, Зміївки та Новоберислава Херсонської області. Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Протягом доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уражено 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів противника.

19:55 В Україні є понад п'ять аналогів "Shahed-131", які виробляються серійно, – повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Міністр додав, що є ще один аналог "Shahed-136". За його словами, наступного року Збройні Сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів.

19:00 Міноборони затвердило перший бронежилет для жінок, – повідомляє пресслужба міністерства. Зразок затвердили після низки польових випробувань. Вага бронежилета для жінок-військових залежить від розміру та комплектації і стартує від 10,5 кілограма, бронежилет також має вигнуту назовні бронеплиту. Як зазначають в Міноборони, за іншими параметрами цей елемент захисту не відрізняється від загальновійськового бронежилета.

18:35 Уряд Польщі наближається до можливості припинити блокаду польсько-українських кордонів, – заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, дії уряду «можуть принести результати на переговорах як у Києві, так і в Брюсселі». Раніше польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів.

"Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції та зняти блокаду на кордоні".

17:40 За цей рік вдалося випустити втричі більше власної зброї і техніки, – заявив Зеленський. Президент зазначив, що наразі в оборонній сфері задіяні близько 300 тисяч працівників і працівниць. Також, за словами Зеленського, в оборонному комплексі зростає частка приватних компаній – 4 з 5 компаній ОПК не є державними.

16:55 Україна у грудні отримала 5 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги, – повідомили в Міністерстві фінансів України. Зазначається, що грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, становлять 11% із загального обсягу допомоги. До донорів у грудні 2023 входять Японія, Європейська Унія, МВФ та інші.

16:20 Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу трьох українських військовополонених, – повідомляє Офіс генпрокурора. У грудні поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області росіяни взяли у полон трьох українських захисників – і через годину їх розстріляли. Відповідне відео з дрону наразі розповсюджено в інтернеті.

15:40 Без допомоги Заходу можливі затримки пенсій та зарплат, – заявила перший віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Повідомляється, що Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів – за умови, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року. За словами міністра, наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.

15:15 Армія РФ змінила тактику запуску "шахедів", тепер їх намагаються спрямовувати через житлові квартали, – повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Вона зазначає, що протягом атаки в ніч з 26 на 27 грудня одесити фіксували прямування дронів просто серед житлових кварталів – "там, де в принципі не може бути розміщено стаціонарних систем ППО". Не виключено, додає Гуменюк, що російська армія під час атаки намагалася вишукувати системи ППО, тому обирала такі складні маршрути.

14:50 Пушиліна заочно засудили до 15 років тюрми, – повідомляє Донецька обласна прокуратура. Його заочно засуджено до максимального покарання за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

14:25 Мінфін чекає пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію, – заявив міністр Сергій Марченко. За його словами, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також необхідних витрат. Міністр зазначає, що додаткова мобілізація потребуватиме пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.

"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків... Тому що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму – не вийде так".

13:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 132 населені пункти на території 12 областей України, підтверджено ураження 74 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

13:10 Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами, повідомили в командуванні Сил підтримки Збройних Сил України. З них лише за грудень поточного року – 81 випадок, зокрема за 19 грудня – 8. Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната "Дрофа-ПМ", які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, а також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин. 14 грудня було виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом невідомої хімічної речовини.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин були задокументовані й направлені для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

12:20 ​ Євросоюз розробляє план із виділення Україні до 20 мільярдів євро допомоги, для якого не буде потрібна згода Угорщини, повідомляє The Financial Times. ЄС розглядає два можливі варіанти фінансування України. Перший передбачає, що європейські країни візьмуть на себе фінансові гарантії перед загальним бюджетом, що дасть можливість Єврокомісії позичити на ринках капіталів до 20 мільярдів євро для допомоги Києву. Такий варіант фінансування не вимагає гарантій з боку всіх країн Євросоюзу, однак їх мають надати держави з найвищим кредитним рейтингом. Подібний механізм уже використовували під час пандемії коронавірусу для виділення фінансової допомоги країнам ЄС.

Другий варіант передбачає надання Україні дешевих короткострокових кредитів. За такою схемою 2023 року Україна вже отримала 18 мільярдів євро.

12:00 Українські військові, які потрапили в полон у Росії, почали масово дзвонити своїм сім'ям і просити їх протестувати проти влади в Києві, розповів Politico представник українського координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко. Росія використовує полонених як політичну зброю: полонені телефонують родичам і повідомляють, що Москва готова обміняти їх, але Київ відмовляється.

11:35 ​ Через негоду загалом знеструмлено 20 населених пунктів у трьох областях (вчора було 52). Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів (вчора було 462), повідомили в Укренерго.

В Херсоні через пошкодження в мережах обленерго після масованих обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів.

11:20 В аварійний короткостроковий ремонт виведено один блок і два корпуси ТЕС, в роботу після аварійного ремонту включився один блок ТЕС, повідомили в Міненерго. В Укренерго повідомили, що протягом доби в аварійний ремонт вийшли три блоки на теплових електростанціях, ще два блоки виведено в поточний ремонт. Дефіциту електроенергії не зафіксовано і не передбачається на поточну добу, генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів.

11:05​ Вчора, 26 грудня, добовий максимум споживання був удень. Його показник був на 1% вище, ніж на початку тижня 25 грудня, повідомили в Укренерго.

10:50 Ситуація на сході залишається складною, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"На Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після зазнаних втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч. На Лиманському напрямку агресор відновив інтенсивні наступальні дії з метою витіснення наших військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу. Також ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець. На Сіверському напрямку намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Здійснює підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ. На Бахмутському напрямку також не припиняються інтенсивні наступальні дії. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Застосовує штурмові групи “добровольчого корпусу”, які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії. Ворог останнім часом значно збільшив застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжує вести інтенсивні артилерійські обстріли. На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та недопущення просування ворога. Хочу відмітити ефективну роботу штабів військових частин щодо оперативного реагування на дії ворога та підготовки найбільш оптимальних варіантів наших дій залежно від обстановки, яка склалася. Попри складну ситуацію, наші воїни, виявляючи надзвичайний професіоналізм та мужність, стримують просування ворога та завдають йому значних втрат. Лише за останній тиждень на Східному напрямку окупанти втратили більше трьох тисяч особового складу, із них вбитими – більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиницю ворожої техніки. З них 43 танки, 83 бойові броньовані машини, 69 артилерійських систем. В умовах ведення активних бойових дій нашими пріоритетами залишаються збереження життя наших воїнів, ефективне застосування засобів вогневого ураження, постійне ведення розвідки та оперативне прийняття рішень".

10:40 ОСУВ "Таврія": росіяни активно застосовують для наступу броньовану техніку, близько 60 відсотків її знищують наші воїни, а решта швидко відступає, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 994 артобстріли. Загальні втрати ворога становлять 348 осіб, знищено 35 одиниць військової техніки, зокрема 3 танки, 1 ББМ, 28 БпЛА та 2 автомобілі. Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено.

10:20 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог проводить атаки східніше Тернів з метою покращення тактичного положення. Більш активно і масивно ворог атакує у Серебрянському лісництві, залучено величезну кількість особового складу. Поки вдається стримати натиск орди, позиції в лісах завалені трупами росіян, але варто розуміти, що втрат зазнають і Сили оборони, хоч і в рази менші. Росіяни застосовують КАБи по лісництву. Відчувається, що ворог діє поспіхом.

• Бахмутський напрямок — ворог продовжує наступати біля Богданівки. Росіяни змогли дотиснути посадку вище села, але завдяки гарній роботі дронщиків вдалося збавити наступальний потенціал. За попередньою інформацією з декількох джерел, росіяни зайняли кладовище біля Богданівки, хоча дехто запевняє, що і кладовище, і басейн досі під нашим контролем. Ворогу вдалося просунутися східніше Іванівського. Тривають бої за висоти біля Кліщіївки, які росіяни досі не зайняли і, сподіваємося, не займуть. Спроба ЗСУ зайняти відвал біля руїн шахти №21 "Шевелівка" успіху, на жаль, не мала.

• Авдіївський відтинок — росіяни ведуть активні наступальні дії в Степовому, по них завдають ураження й атаки вдається відбити. Частішають випадки, коли на штурм іде лише ворожа техніка, а піхота відмовляється штурмувати. Північніше Степового ворог атакує позиції Сил оборони, тривають бої. На авдіївських дачах противник зумів трохи прорватися на південь, але його було відкинуто на вихідні позиції. Періодично ворог ходить штурмувати посадки південніше Сєверного, точна ситуація невідома. Росіяни продовжують атакувати наші позиції в межах Первомайського, бої тривають. Ворог захопив руїни міста Мар'їнка, Сили оборони вибудовують нову смугу оборони на околицях та за межами міста. Про ситуацію в Новомихайлівці напишемо зранку окремою публікацією.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — критична ситуація західніше Роботиного. Ворог нарощує присутність артилерії та збільшив активність застосування КАБів. Крім того, на позицію однієї з механізованих бригад ворог скинув хімічні речовини, які спровокували блювоту, запаморочення й утруднення дихання. Через обмеження від керівництва бригади, кадрами не можуть поділитися. Наімовірніше, це був хлорпікрин, який росіяни застосовують з перших днів повномасштабного вторгнення.

• Таврійський відтинок — ворог продовжує намагання вибити Сили оборони з плацдарму в Кринках. Суттєвих змін не зафіксовано.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

173,2% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

63,2% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

185,5% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

271,8% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

83,8% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

43,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,4% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок нічної атаки БПЛА були влучання в Херсоні та передмісті Одеси, внаслідок падіння уламків дрона одна людина загинула, трьох поранено, повідомили Сили оборони півдня України.

В Херсоні пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки, були влучання у складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю.

В Одесі уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов міста та на дачні будинки в передмісті.

09:40 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із двох напрямків: Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край (РФ). Всього зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Знищено 32 (70%) ударні БпЛА противника. Більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській (збито 3 БПЛА), Одеській (збито 17 БПЛА), Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій (збито 2 БПЛА), Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

За минулі сім днів збито 154 зі 183 (84%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області є обмеженим тактичним виграшем і не віщує ніякого оперативно значущого просування вперед, якщо тільки російські війська не покращать свою здатність здійснювати швидке механізоване просування вперед, чого вони не демонструють.

• Однак локальні російські наступальні операції все ще чинять тиск на українські сили в багатьох місцях уздовж фронту на сході України й можуть призвести до поступового тактичного просування російських військ.

• Вчора українські сили завдали успішного ракетного удару, який знищив корабель Чорноморського флоту Росії та потенційно пошкодив портову інфраструктуру в окупованій Феодосії (Крим).

• Російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Херсоні, де 26 грудня цивільні очікували на евакуацію.

• За повідомленнями, російські війська знизили темпи своїх операцій на східному (лівому) березі Херсонської області, ймовірно, у зв'язку зі зниженням активності російської авіації після того, як українські сили нещодавно збили кілька російських літаків.

• Український уряд продовжує докладати зусиль для систематизації та підвищення стійкості української мобілізації в довгостроковій перспективі.

• Президент Росії Путін продовжував зображати себе милостивим головнокомандувачем збройних сил, протиставляючи свою очевидну увагу до російських нерегулярних формувань некомпетентності міністерства оборони Росії.

• Країни-члени Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і Співдружності незалежних держав (СНД) провели 25 і 26 грудня низку зустрічей у Санкт-Петербурзі.

• Російські діячі скористалися протестами проти президента Вучича, що тривають у Сербії, щоби звинуватити західних акторів у спричиненні нестабільності в Сербії, яку Росія сприймає як довгострокового європейського союзника.

• Відомий прокремлівський російський блогер заявив, що Фінляндія стає "другою Україною", провівши риторичні паралелі між російськими наративами про Україну та Фінляндію. Це також свідчить про те, що Росія має ідеологічні й територіальні цілі, які виходять далеко за межі війни в Україні.

• Президент Путін 25 грудня підписав низку законів, які сприятимуть подальшому зміцненню військового потенціалу Росії.

• Кремль надалі формалізував способи примусу мешканців окупованої України до отримання російських паспортів за допомогою виплат допомоги матерям.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: