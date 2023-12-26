Азербайджан виганяє двох французьких дипломатів.

Баку визнав їх персонами non grata, ймовірно за провірменську позицію.

Міністерство закордонних справ Азербайджану оголосило двох співробітників амбасади Франції в Баку персонами non grata. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend з покликом на заяву МЗС країни, опубліковану на офіційному сайті відомства. Французьким дипломатам наказано полишити країну протягом 48 годин.

У повідомленні стверджується, що амбасадорку Франції в Азербайджані Анн Буйон (Anne Boillon) було викликано до МЗС країни, де їй вручили ноту протесту у зв'язку з діями її підлеглих. До відома амбасадорки було доведено, що двох співробітників амбасади Франції оголошено азербайджанським урядом персонами non grata у зв'язку з «діяльність, яка не відповідає їхньому дипломатичному статусу і суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року». Інших подробиць звинувачень на адресу дипломатів не наведено.

Ще в листопаді цього року президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив владу Франції у розпалюванні нової війни на Кавказі шляхом озброєння Вірменії. Франція, в якій мешкає численна вірменська діаспора, регулярно зазнає критики з боку Баку за нібито «провірменську упередженість» у конфлікті навколо Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією.

Влада Азербайджану вважає, що Париж зловживає своїм статусом постійного члена Ради Безпеки ООН «для проведення своєї упередженої, необ'єктивної політики, займається геополітичними інтригами в різних реґіонах, намагається використати західні організації як засіб тиску проти держав».