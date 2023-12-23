668-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:25 Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію із засудженням дій РФ, – повідомляють в Мінінтеграції України. Ухвалений документ має назву «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», де засуджується нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Генасамблея закликає РФ припинити депортацію українських дітей та надати інформацію про таких дітей відповідальним агентствам ООН і міжнародним організаціям, а також засуджує цілеспрямовані атаки ракетами й БпЛА на цивільну інфраструктуру.
14:40 Польські фермери припинили блокаду "Шегині-Медика", – повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак. Польські фермери погодилися розблокувати кордон, водночас вимагаючи якнайшвидшого виконання трьох вимог аграріїв: дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності. За словами міністра, обговорення спільного рішення розпочнеться після нового року.
13:55 Міноборони розглядає можливість запрошувати у військомат через електронні сповіщення, – заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном. Наразі міністерство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.
Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково."
13:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Останніми тижнями як українські, так і російські війська, ймовірно, постраждали від надзвичайної кількості щурів і мишей на деяких ділянках лінії фронту.
М’яка осінь цього року разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися під паром через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів. Оскільки погода стала холоднішою, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах і на оборонних позиціях. Гризуни чинять додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій.
Крім того, вони становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі – як було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни. За не перевіреними даними, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою шкідників.
13:10 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 121 населений пункт на території 12 областей України, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
12:20 У короткостроковий аварійний ремонт переведено корпус одного з блоків ТЕС, але дефіциту електроенергії немає, заспокоїли в Міненерго. Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією та комерційним імпортом, енергосистема збалансована.
12:00 Президент України Володимир Зеленський ввів у силу ще два рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження економічних санкцій.
Указом №850/2023 вводиться в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб. Згідно з оприлюдненими додатками до рішення, до списку ввійшли юридичні особи, розташовані на окупованих територіях, які зареєструвалися в РФ.
Указом №851/2023 вводиться в дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 43 фізосіб і 119 юридичних осіб.
11:55 Через складні погодні умови 181 населений пункт (у Донецькій, Закарпатській та Харківській областях) без світла, вчора таких було 397 (у Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях), повідомили в Міненерго.
11:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
171,4% танків (з них 3,4% за минулий тиждень),
62,6% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
183,1% автомобільної техніки (з них 3,8% за минулий тиждень),
268,9% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),
83,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
43,4% засобів ППО (з них 0,й% за минулий тиждень),
26,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
11:05 Станом на ранок 23 грудня на кордоні України та Польщі перед заблокованими пунктами пропуску в чергах стоять понад 4 тисячі автівок, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемаратону.
10:45 Із 18:00 учора до нинішньої опівночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Усі дев’ять «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.
За минулі сім днів збито 112 зі 118 (95%) запущених по Україні БПЛА.
10:35 Станом на 08:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
10:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські посадовці продовжують застерігати, що Росія не полишає своїх максималістських цілей та має додаткові наміри щодо територіальних завоювань в Україні, попри нещодавні коментарі західних політиків, згідно з якими Росія вже зазнала поразки.
• Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.
• Згідно з повідомленнями, повітряно-космічні сили Росії втратили три штурмовики Су-34 на півдні України між 21 і 22 грудня.
• The Wall Street Journal назвав близького соратника президента Росії Путіна – секретаря ради безпеки РФ Патрушева – відповідальним за вбивство фінансиста "групи Ваґнера" Пріґожина.
• Кремль продовжує позиціонувати себе як нейтрального арбітра у війні між Ізраїлем і ХАМАСом, незважаючи на посилення антиізраїльської риторики останнім часом.
• Президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ, який надає міністерству фінансів США повноваження накладати санкції на банки й інші фінансові установи, що сприяють ухиленню від російських санкцій.
• Російські чиновники продовжують применшувати погіршення російсько-вірменських відносин, що, можливо, є частиною узгодженої кампанії з поліпшення двосторонніх відносин на тлі занепокоєння щодо зменшення впливу Росії на Південному Кавказі.
• Представник української розвідки повідомив, що російські війська інтенсифікують зусилля з нарощування сил, щоб не відставати від темпів російських втрат в Україні й мати змогу продовжувати наступальні операції по всьому фронту.
• Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Львова-Бєлова під час робочого візиту до окупованої Запорізької області 22 грудня окреслила нові соціальні заходи, спрямовані на подальшу інтеграцію окупованої Запорізької області до складу Росії.
10:00 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
23.12.2023
Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною 19 ударних БпЛА знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Синьківка, Харківської області; Катеринівка, Торецьк, Ласточкине, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області; Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, протиповітряною обороною знищено 3 винищувача-бомбардувальника Су-34.
Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління противника.