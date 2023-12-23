668-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:25 Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію із засудженням дій РФ, – повідомляють в Мінінтеграції України. Ухвалений документ має назву «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», де засуджується нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Генасамблея закликає РФ припинити депортацію українських дітей та надати інформацію про таких дітей відповідальним агентствам ООН і міжнародним організаціям, а також засуджує цілеспрямовані атаки ракетами й БпЛА на цивільну інфраструктуру.

14:40 Польські фермери припинили блокаду "Шегині-Медика", – повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак. Польські фермери погодилися розблокувати кордон, водночас вимагаючи якнайшвидшого виконання трьох вимог аграріїв: дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності. За словами міністра, обговорення спільного рішення розпочнеться після нового року.

13:55 Міноборони розглядає можливість запрошувати у військомат через електронні сповіщення, – заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном. Наразі міністерство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково."

13:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми тижнями як українські, так і російські війська, ймовірно, постраждали від надзвичайної кількості щурів і мишей на деяких ділянках лінії фронту. М’яка осінь цього року разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися під паром через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів. Оскільки погода стала холоднішою, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах і на оборонних позиціях. Гризуни чинять додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій. Крім того, вони становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі – як було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни. За не перевіреними даними, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою шкідників.

13:10 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 121 населений пункт на території 12 областей України, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:20 У короткостроковий аварійний ремонт переведено корпус одного з блоків ТЕС, але дефіциту електроенергії немає, заспокоїли в Міненерго. Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією та комерційним імпортом, енергосистема збалансована.

12:00 Президент України Володимир Зеленський ввів у силу ще два рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження економічних санкцій.

Указом №850/2023 вводиться в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій щодо 8 фізичних та 15 юридичних осіб. Згідно з оприлюдненими додатками до рішення, до списку ввійшли юридичні особи, розташовані на окупованих територіях, які зареєструвалися в РФ.

Указом №851/2023 вводиться в дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо 43 фізосіб і 119 юридичних осіб.

11:55 Через складні погодні умови 181 населений пункт (у Донецькій, Закарпатській та Харківській областях) без світла, вчора таких було 397 (у Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях), повідомили в Міненерго.

11:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

171,4% танків (з них 3,4% за минулий тиждень),

62,6% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

183,1% автомобільної техніки (з них 3,8% за минулий тиждень),

268,9% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

83,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

43,4% засобів ППО (з них 0,й% за минулий тиждень),

26,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

11:05 Станом на ранок 23 грудня на кордоні України та Польщі перед заблокованими пунктами пропуску в чергах стоять понад 4 тисячі автівок, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемаратону.

10:45 Із 18:00 учора до нинішньої опівночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Усі дев’ять «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

За минулі сім днів збито 112 зі 118 (95%) запущених по Україні БПЛА.

10:35 Станом на 08:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці продовжують застерігати, що Росія не полишає своїх максималістських цілей та має додаткові наміри щодо територіальних завоювань в Україні, попри нещодавні коментарі західних політиків, згідно з якими Росія вже зазнала поразки.

• Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

• Згідно з повідомленнями, повітряно-космічні сили Росії втратили три штурмовики Су-34 на півдні України між 21 і 22 грудня.

• The Wall Street Journal назвав близького соратника президента Росії Путіна – секретаря ради безпеки РФ Патрушева – відповідальним за вбивство фінансиста "групи Ваґнера" Пріґожина.

• Кремль продовжує позиціонувати себе як нейтрального арбітра у війні між Ізраїлем і ХАМАСом, незважаючи на посилення антиізраїльської риторики останнім часом.

• Президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ, який надає міністерству фінансів США повноваження накладати санкції на банки й інші фінансові установи, що сприяють ухиленню від російських санкцій.

• Російські чиновники продовжують применшувати погіршення російсько-вірменських відносин, що, можливо, є частиною узгодженої кампанії з поліпшення двосторонніх відносин на тлі занепокоєння щодо зменшення впливу Росії на Південному Кавказі.

• Представник української розвідки повідомив, що російські війська інтенсифікують зусилля з нарощування сил, щоб не відставати від темпів російських втрат в Україні й мати змогу продовжувати наступальні операції по всьому фронту.

• Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Львова-Бєлова під час робочого візиту до окупованої Запорізької області 22 грудня окреслила нові соціальні заходи, спрямовані на подальшу інтеграцію окупованої Запорізької області до складу Росії.

10:00 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: