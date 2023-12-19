В «Будинку правосуддя» у Тернополі сталася пожежа.

У Тернополі увечері 18 грудня сталася пожежа в «Будинку правосуддя», що розташований на вулиці Князя Острозького в центрі міста. Очевидці повідомили про сильний вибух, а після того почалася пожежа. На місце прибули рятувальники, поліція загородила територію навколо суду. Також була перегороджена дорога біля обласної філармонії.

Вибух очевидці чули приблизно о 21:30, а після того помітили на 9 поверсі загоряння в одному із кабінетів. В будинку розташовано два суди – Господарський та Адміністративний суд Тернопільщини.

Пожежники за допомогою пожежної автодрабини дісталися до 9 поверху і з вікна заливали полумʼя.

Площа пожежі склала 3 м2. Пожежникам вдалося ліквідувати загоряння. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка встановлювала причину та наслідки пожежі.

«Загоряння трапилося в кабінеті завгоспа Адміністративного суду. Попередня причина – це загорівся холодильник. Від високої температури з сильним звуком тріснули вікна і тому людям здалося, що щось вибухнуло», – розповів речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

На місце виїжджали вибухотехніки управління поліції, які обстежили приміщення, яке горіло, і навколишні. Слідів вибухівки не знайшли. Факт пожежі також внесли в ЄРДР, наразі триває розслідування.



