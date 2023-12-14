Фінляндія знов закриває кордон з Росією.

Напередодні фіни відкрили деякі прикордонні КПП, але зразу ж зафіксували стрімкий притік нелеґальних міґрантів з Росії.  

 

 

Влада Фінляндії вирішила знову повністю перекрити східний кордон. Про це повідомило фінське видання Iltalehti. Закриття контрольно-пропускних пунктів на фінсько-російському кордоні відбудеться в п'ятницю, 15 грудня.

 

«Кордон з Росією закриють у п'ятницю о 20 годині. (...) Він залишатиметься закритим до 14 січня», – заявила фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен (Mari Rantanen), яка давала персконференцію разом зі заступником начальника Прикордонної служби Фінляндії Маркку Хасіненом (Markku Hassinen).

 

У четвер, 14 грудня, два КПП на кордоні – Ваалімаа та Ніірала – відновили роботу після кількатижневого закриття. Але щойно прикордонні переходи відновили роботу, як туди стрімко почали прибувати прохачі притулку. «Рішення про відновлення роботи було ухвалено для того, щоб перевірити, чи не прибудуть нові нелеґали на кордон. Можна сказати, що кількість людей, які прибувають зранку, вже становить кілька десятків людей», – пояснила міністерка.

 

За словами Марі Рантанен, ситуація на східному кордоні загрожує національній безпеці, і винна в цьому Росію. «Зрозуміло, що явище нелеґальної імміґрації сталося через вплив іноземної держави і пов'язане також із злочинністю», – наголосила міністерка, додавши, що становище нормалізується лише тоді, коли припиниться приплив людей, які намагаються проникнути в країну нелеґально.

 

Нагадаємо, що в листопаді уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття восьми переходів на східному кордоні, мотивуючи це організованим російською стороною масовим підвозом до фінського кордону міґрантів з третіх країн.

14.12.2023

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