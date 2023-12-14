На свята до Львова з Києва поїде додатковий двоповерховий поїзд.

 

На пікові дати Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №741/742 Київ - Львів. На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

 

 

Поїзд відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

 

Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10. У цьому напрямку також узгоджено зручну пересадку по Львову з варшавського рейсу через Рава-Руську.

 

На час призначення електропоїзда Skoda до Львова, до Черкас маршрутом №729/730 курсуватиме поїзд з сидячих вагонів зі зміненим графіком.

 

Крім того, також призначено додатковий поїзд №159/160 Київ - Трускавець (через Львів). Він вирушатиме з Києва 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26 і прибуватиме до Києва о 18:44.

 

Квитки на найближчі дати вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

14.12.2023

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