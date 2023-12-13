ЦАГАЛ розпочав затоплення тунелів ХАМАСу.

Операція із затоплення тунелів може тривати кілька тижнів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) розпочала операцію зі затоплення тунелів терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази. Для цього п’ять потужних водяних помп, встановлених поблизу табору біженців Аш-Шаті в місті Газа, заганяють морську воду до тунельного комплексу бойовиків. Про це повідомила газета The Times of Іsrael. Помпи здатні переганяти тисячі кубометрів води на годину.

Напередодні ізраїльське керівництво попередило про свою операцію Сполучені Штати. Представники американської адміністрації вважають, що затоплення допоможе знищити тунелі, в яких бойовики приховують зброю й амуніцію, а також зруйнувати інфраструктуру терористів. Операція може тривати кілька тижнів.

Водночас деякі американські чиновники стурбовані тим, що закачування морської води може загрожувати постачанню Сектору Гази прісною водою. Крім того, існують побоювання, пов'язані з можливим забрудненням ґрунту небезпечними речовинами, які можуть перебувати в тунелях.

Ізраїльські військовики відмовляються коментувати подробиці своїх операцій зі знищення інфраструктури тунелів за допомогою морської води. Командувач ЦАГАЛу Герці Галеві лише заявив, що затоплення тунелів є «хорошою ідеєю, але я не буду коментувати її особливості».

Нагадаємо, що на початку грудня ЦАГАЛ прозвітував про виявлення у Секторі Гази понад 800 тунелів ХАМАСу. Їх загальна довжина становить 400–500 км, а глибина сягає 35 м. Приблизно 500 з них уже вдалося знищити у різний спосіб, у тім числі з використанням вибухівки.