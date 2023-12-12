Дітей, які загасили «вічний вогонь» під Петербургом, депортують з Росії.

Йдеться про дітей-іноземців, які, найімовірніше, приїхали до Росії з Узбекистану.

Поліція Санкт-Петербурга й Ленінградської області перевірила сім'ї трьох підлітків, які 10 грудня сніжками загасили «вічний вогонь» у містечку Червоне Село під Санкт-Петербургом. Про це повідомив інформаційний портал «Фонтанка» з покликом на пресслужбу реґіонального управління МВС РФ.

Представники поліції заявили, що дві сім'ї, про які йдеться, перебували на території Росії, не оформивши всіх необхідних документів, тобто з порушенням міґраційного законодавства. «У зв'язку з цим поліція готує матеріали до суду з клопотанням про видворення обох сімей за межі РФ. За фактом інциденту матеріали поліцейської перевірки, а також самі підлітки та їхні батьки передано до слідчих органів для проведення процесуальних дій», — додали в поліції.

«Вічний вогонь» у Червоному Селі згас увечері 10 грудня. Поліцейські встановили, що біля місця інциденту перебувало троє підлітків-іноземців. На відеозаписі, опублікованому в соцмережах, видно, як один із підлітків закидає полум’я оберемками снігу, а двоє інших його підбадьорюють. Коли вогонь погас, діти втекли.

Поліція з’ясувала, що до інциденту причетні два брати 10 і 14 років, а також ще один хлопчик 12 років. Діти та їхні батьки виявилися громадянами «однієї з країн ближнього зарубіжжя», йдеться у звіті поліції. За даними «Фонтанки», сім'ї підлітків приїхали до Росії, найімовірніше, з Узбекистану.

Поліція у різних містах Росії регулярно затримує людей, які чинять якісь дії з «вічним вогнем». Зазвичай на них складають протоколи про адміністративні правопорушення, проте нерідко й кримінальні справи — їх заводять за статтями про паплюження місць поховань чи реабілітацію нацизму.