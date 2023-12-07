652-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:40 Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели у Пентагоні двосторонні дискусії за закритими дверима, що "базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування".

09:30 Президент США Джо Байден назвав політичним шантажем провал процедурного голосування у Сенаті США щодо допомоги Україні:

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, зрозумілий і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні, щоб балансувати на краю політичної прірви".

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що західна безпекова допомога дозволила українським військам звільнити половину території, яку Росія окупувала з 24 лютого 2022 року.

• У ніч з 5 на 6 грудня російські війська здійснили надзвичайно велику серію ударів з безпілотників по Україні.

• Президент Росії Путін здійснив візит до Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії, де 6 грудня провів низку двосторонніх зустрічей з президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном та наслідним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

• Доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати завдяки цілеспрямованим зусиллям Росії, спрямованим на те, щоб обійти верхню межу цін на російську нафту і нафтопродукти, встановлену G7.

• Російське суспільство виявляє зацікавленість в обговоренні результатів війни в Україні, незважаючи на зростаючу нехіть Кремля до більш глибоких публічних дискусій про війну.

• Невідомі вбили колишнього проросійського депутата Верховної Ради України Іллю Киву в Московській області 6 грудня.

• Суд 2-го Західного військового округу Москви засудив двох російських офіцерів протиповітряної оборони за недбалість, оскільки вони не змогли запобігти українському удару по російській території у квітні 2022 року, що, ймовірно, стане прикладом для покращення дисципліни в російських збройних силах.

• За повідомленнями, російські чиновники намагаються залучити мігрантів, які опинилися в Росії через невдалу тактику гібридної війни на російсько-фінському кордоні, до поточних зусиль з формування збройних сил.

• Як повідомляється, Державна Дума Росії розгляне законопроект, що дозволяє російським призовникам служити в Прикордонній службі ФСБ.

• Українські партизани, можливо, здійснили напад в окупованому Луганську 6 грудня, в результаті якого загинув депутат Народної ради "ЛНР" Олег Попов.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59. Також з початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БпЛА. Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львове Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області. Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

01:30 Те, що Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту на голосування найближчим часом, пояснила посол України в США Оксана Маркарова:

"Як ми і прогнозували Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги. Сьогодні 51 сенаторів (49 республіканців, 1 незалежний (Б.Сандерс) та 1 демократ (лідер демократів Ч.Шумер, який голосував останнім, коли результат був зрозумілий) проголосували проти припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги, оприлюднений напередодні, який включав Україну, Ізраїль, Тайвань та держави індо-тихоокеанського регіону. При необхідних для прийняття рішення 60 голосах, за початок роботи за законопроектом проголосували 49 сенаторів (47 демократів та 2 незалежних). Це не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом. Представники Республіканської партії, які наперед анонсували негативне голосування по міжнародній допомозі, раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроект, в якому не буде питання південного кордону США/ змін в міграційній політиці. Що це значить для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік."

00:20 Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США: 49 голосів при 60 необхідних.

00:05 Президент США Джо Байден заявив, що коли Путін захопить Україну, американські війська битимуться з російськими у разі нападу на союзника НАТО: "Він нападе на союзника НАТО, а ми як член НАТО маємо зобов’язання захищати кожен сантиметр території Альянсу, і станеться те, чого ми не прагнемо і чого зараз немає – американські війська, які битимуться з російськими військами", а тому "Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України до перерви на різдвяні свята. Усе дуже просто, інакше Конгрес "показує бажання зробити Путіну найбільший подарунок".