У США померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро.

Хуаніта Кастро втекла з Куби та співпрацювала з ЦРУ з метою повалення режиму своїх братів.

 

 

Молодша сестра колишніх лідерів Куби Фіделя та Рауля Кастро Хуаніта померла у віці 90 років у Маямі. Хуаніта Кастро з середини 1960-х мешкала в США, де боролася за повалення авторитарного режиму своїх братів.

 

«Сьогодні померла Хуаніта Кастро, виняткова жінка і невтомний борець за справу Куби, яку вона так любила», – написала в Instagram Марія Антоньєта Коллінз (María Antonieta Collins), співавтор автобіографії Хуаніти Кастро.

 

Хуаніта Кастро полишила Кубу 1964 року, через рік після смерті матері через розбіжності з братами після Кубинської революції 1959 року. Вона оселилася у Маямі, де придбала аптеку і до 2007 року керувала її роботою.

 

Хуаніта Кастро активно допомагала супротивникам кубинського режиму і навіть співпрацювала з ЦРУ. Як сама розповіла у своїх мемуарах, вона розчарувалася у братах через те, що ті, за її словами, зрадили демократичні принципи, а також через убивства їхніх політичних опонентів.

 

«Я була з революцією. Я була її прихильницею, як і більшість народу Куби. Ми були проти колишньої тиранії. Але те, що ми маємо зараз, – це найгірша тиранія», – заявила вона на мітингу в Нью-Йорку 1973 року.

 

У своїх мемуарах під заголовком: «Фідель і Рауль, мої брати, секретна історія», Хуаніта Кастро стверджує, що вона була завербована ЦРУ в Гавані через два роки після революції 1959, що привела до влади Фіделя. Під кодовим ім'ям Донна вона три роки займалася збором секретної інформації для США.

 

Хуаніта Кастро також писала в мемуарах, що їй було непросто знайти своє місце в емігрантському середовищі в США, адже їй довелося  і поєднувати дві ролі – сестри Фіделя та Рауля і противниці режиму у вигнанні. «Поза всяким сумнівом, мені було складніше, ніж багатьом іншим. Мало хто розуміє парадокс мого життя. Для тих, хто на Кубі, я – дезертир, бо поїхала та засудила чинний режим. А для багатьох у Маямі я – персона non grata, бо я сестра Фіделя та Рауля», – писала вона.

05.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
649-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 68 бойових зіткнень.
04.12.23 | | Україна
Акція «Вісла» була злочином проти людяності
Протест лідерів польського громадянського суспільства проти скандального рішення Інституту національної пам'яті Польщі.
03.12.23 | | Дискурси
648-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 88 бойових зіткнень.
03.12.23 | | Україна
Розстрільні списки— в цьому їхня культура
Андрій Кордіяк
Столітні традиції збережені, «почерк» незмінний… До майбутнього дня пам’яті жертв путінізму.
02.12.23 | | Минуле
Кактус
Василь МАХНО
мовчазний насуплений шпичастий цвітом поцілований й нещасний
02.12.23 | | Дискурси
647-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
02.12.23 | | Україна
Найкоротший Адвент як дарунок (для) себе
Маріанна Челецька
А що, якби запросити в гості на Адвент того Святого, хто опікується нинішнім днем у грудні!?.. І провести день ніби зі своїм давнім знайомим
01.12.23 | | Дискурси
646-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 82 бойові зіткнення.
01.12.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.