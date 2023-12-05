У США померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро.

Хуаніта Кастро втекла з Куби та співпрацювала з ЦРУ з метою повалення режиму своїх братів.

Молодша сестра колишніх лідерів Куби Фіделя та Рауля Кастро Хуаніта померла у віці 90 років у Маямі. Хуаніта Кастро з середини 1960-х мешкала в США, де боролася за повалення авторитарного режиму своїх братів.

«Сьогодні померла Хуаніта Кастро, виняткова жінка і невтомний борець за справу Куби, яку вона так любила», – написала в Instagram Марія Антоньєта Коллінз (María Antonieta Collins), співавтор автобіографії Хуаніти Кастро.

Хуаніта Кастро полишила Кубу 1964 року, через рік після смерті матері через розбіжності з братами після Кубинської революції 1959 року. Вона оселилася у Маямі, де придбала аптеку і до 2007 року керувала її роботою.

Хуаніта Кастро активно допомагала супротивникам кубинського режиму і навіть співпрацювала з ЦРУ. Як сама розповіла у своїх мемуарах, вона розчарувалася у братах через те, що ті, за її словами, зрадили демократичні принципи, а також через убивства їхніх політичних опонентів.

«Я була з революцією. Я була її прихильницею, як і більшість народу Куби. Ми були проти колишньої тиранії. Але те, що ми маємо зараз, – це найгірша тиранія», – заявила вона на мітингу в Нью-Йорку 1973 року.

У своїх мемуарах під заголовком: «Фідель і Рауль, мої брати, секретна історія», Хуаніта Кастро стверджує, що вона була завербована ЦРУ в Гавані через два роки після революції 1959, що привела до влади Фіделя. Під кодовим ім'ям Донна вона три роки займалася збором секретної інформації для США.

Хуаніта Кастро також писала в мемуарах, що їй було непросто знайти своє місце в емігрантському середовищі в США, адже їй довелося і поєднувати дві ролі – сестри Фіделя та Рауля і противниці режиму у вигнанні. «Поза всяким сумнівом, мені було складніше, ніж багатьом іншим. Мало хто розуміє парадокс мого життя. Для тих, хто на Кубі, я – дезертир, бо поїхала та засудила чинний режим. А для багатьох у Маямі я – персона non grata, бо я сестра Фіделя та Рауля», – писала вона.