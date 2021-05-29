Від 2014 року у Польщі вандалізму неодноразово зазнали 10 українських поховань.

За останні сім років щодо українських поховань на території сучасної Польщі було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму, - таку інформацію надали в Інституті національної пам'яті у відповідь на запит Радіо «Свобода».

Йдеться про десять об'єктів, які були повністю, або частково поруйновані й лише один з них, станом на сьогодні, відновили.

Урочище Білосток, ґміна Долгобичів, Грубешівський повіт, Люблінське воєводство. Пам’ятник на могилі вояків УПА, які загинули у бою з військами НКВС. Село Вербиця, ґміна Любича-Королівська, Томашівський повіт Люблінське воєводство. Пам’ятний знак на вшанування українських жертв комуністичних репресій та мешканців Вербиці, які загинули в лавах УПА. Село Верхрата, ґміна Горинець-Здруй, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник на братській могилі вояків УПА та місцевих мешканців. Село Молодич, ґміна В’язівниця, Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник українцям, мешканцям села Молодич, які загинули під час Другої світової війни та в післявоєнний час. Гора Монастир біля села Верхрата, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник на могилі воякам УПА. Встановлений у відповідності до процедури та згідно норм законодавства Республіки Польща. Радруж, ґміна Горинець-Здруй, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятник воякам УПА, мешканцям села Радруж, які загинули у боях з військами НКВС. Село Грушовичі, ґміна Стубно, Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство. Пам’ятний знак воякам УПА. Село Фредрополь, ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство. Братська могила вояків УПА. Село Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство. Братська могила вояків УПА. Місто Перемишль, Підкарпатське воєводство. Пам’ятна дошка, присвячена українській художниці Олені Кульчицькій, польській активістці у боротьбі за незалежність Вінценті Тарнавській та американській психоаналітикині єврейського походження Гелен Дойч.

«У повній мірі були усунуті наслідки акту вандалізму лише у селі Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство – з надгробку братської могили вояків УПА було прибрано таблицю образливого змісту, приклеєну невідомими особами», – йдеться у повідомлені УІНП.

Частково відновлено пам'ятник на могилі воякам УПА на горі Монастир поблизу села Верхата. Там було розбито на шматки гранітну плиту зі списком імен загиблих та облито фарбою хрест. Польща надмогильну плиту відновила, але без переліку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.

«Український інститут національної пам’яті вимагає відновити меморіальну плиту з переліком імен загиблих військових УПА на горі Монастир у первинному вигляді. Дотепер надгробна плита не відновлена у первісному вигляді», – повідомили в Інституті.