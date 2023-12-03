648-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:50 Польща вже передала Україні 18 самохідних гаубиць Krab, - повідомило агентство PAP. Агентство нагадує, що минулого року Україна підписала з польською компанією контракт на виробництво і передання 56 таких гаубиць.

15:30 Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок, - повідомляє Державна прикордонна служба України. Від завтра з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн – це є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону.

15:05 "В наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що в разі перемоги Путіна на Україну очікує трагедія, але й для НАТО це буде небезпечно. Генсек НАТО також вказав на нагальну потребу збільшення випуску боєприпасів і озброєнь в європейських країнах, розкритикувавши вузьконаціональні інтереси в європейській політиці озброєнь.

14:35 РФ планує запустити чергову хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими, - повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У штабі зазначають, що з літа цього року уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес і тепер готує звинувачення проти України.

"Найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими."

14:00 В операційній зоні ОСУВ Таврія активність піхоти окупантів знову збільшилась, - інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. Як повідомляється, відбулось 55 зіткнень, за добу втратив 440 особового складу та 9 одиниць військової техніки, близько десятка окупантів здалися в полон.

13:30 ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які розстріляли двох беззбройних воїнів біля Степового, – українські воїни штурмом взяли цю позицію і знищили всіх загарбників, які були там, заявив голова Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемаратону. Двоє воїнів здавались у полон росіянам, оскільки в них закінчився боєкомплект.

13:15 За минулий тиждень, з 27 листопада по 3 грудня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 589 російських атак (позаминулого тижня – 434), при цьому знищено 7210 одиниць особового складу (позаминулого – 6260): в середньому 12,3 втрат особового складу ворога за атаку (позаминулого – 14,4).

Найбільше атак було на Авдіївському (168), Бахмутському (124) та Мар’їнському (66) напрямках.

13:05 В Івано-Франківській області триває ліквідація наслідків негоди, через які без електроенергії залишилися 35 населених пунктів: 18 повністю та 17 частково, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук. Наразі без електропостачання населені пункти Галицької, Рогатинської, Калуської територіальних громад та по одному – в Долинській, Богородчанській та Верховинській ТГ.

12:40 В аварійний ремонт виведено 2 блоки теплової генерації, вчора через технологічні порушення частково розвантажувалась одна з ТЕЦ. Протягом дня роботу було відновлено, повідомили в Міненерго. Загального обсягу генерації достатньо для покриття потреб споживачів та промисловості. Дефіциту електроенергії не спостерігається, обмеження електроенергії не застосовується в жодній з областей. Усі відключення пов’язані з несприятливими погодними умовами, технологічними порушеннями чи бойовими діями. Через технічні порушення відключалася повітряна лінія 220 кВ від однієї з ТЕС у західній частині країни, знеструмлювали побутових споживачів. Через знеструмлення повітряних ліній 110 кВ на Львівщині та Рівненщині фіксували перебої руху потягів. Причини – рясний сніг, вітер, дощ. Наразі всі лінії з напругою.

12:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Зусилля і Росії, й України, спрямовані на подолання наземних систем протиповітряної оборони супротивника, залишаються одним із найважливіших напрямків війни. З російського боку зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії "Тор" відіграє критично важливу і значною мірою ефективну роль. • З максимальною дальністю 15 км "Тор" експлуатують підрозділи ППО російської армії, він призначений для захисту наземних військ на лінії фронту – натомість "Панцир" експлуатують російські повітряно-космічні сили та зазвичай захищають командні вузли, ЗРК більшого радіусу дії та авіабази. • Ефективно діючи як передня лінія розгорнутої російської мережі протиповітряної оборони в Україні, SA-15 наразі використовується, зокрема, для протидії українським безпілотним літальним апаратам. Одним із ключових обмежень системи в поточній війні, ймовірно, є витривалість її екіпажу. Зважаючи на те, що на кожну систему призначено лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням для екіпажу на витривалість.

11:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 99 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 25 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:10 Через рясний сніг і поривчастий вітер без електроенергії 504 населені пункти (вчора було 497). Найбільше – у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях, повідомили в Міненерго.

Через бойові дії й технологічні порушення без електропостачання 422 населені пункти (вчора було 441).

10:45 Станом на ранок у Польщі в бік України чекають черги понад 2,5 тисячі вантажних автомобілів, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемаратону. Найбільше вантажівок стоять на пункті пропуску "Рава-Руська" – 850, ще по 600 – на пунктах "Краковець" і "Шегині", а також 450 – на "Ягодин".

10:20 У Львівській області залишаються знеструмленими 395 населених пунктів: 154 повністю, 241 частково, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Вчора було знеструмлено 305 населених пунктів: 121 – повністю, 184 – частково. Найбільше знеструмлених населених пунктів на Яворівському, Жовківському та Старосамбірському напрямках, вчора було на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

10:10 У Вінницькій області станом на 1 грудня лабораторно підтверджено 323 випадки захворювання на гепатит "А", всього було зафіксовано 385 випадків захворювання, за попередню добу виявлено один новий випадок, повідомив Вінницький обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

163,3% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

59,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

173,7% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

258,0% артилерійських систем (з них 2,4% за минулий тиждень),

81,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

42,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердило розстріл двох українських військовополонених, показаний на відео, оприлюдненому вчора. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Олександр Штупун нагадав, що "подібні злочини не мають терміну давності, всі докази буде передано у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".

09:30 Вночі росіяни атакували 12 ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки. Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область. Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість шахедів було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та Сил оборони України знищено 10 (83%) ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

За минулі сім днів було збито 82% (74 з 90) ударних БпЛА «Shahed-136/131».

09:20 Станом на 07:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Погані погодні умови продовжують сповільнювати темпи українських та російських бойових операцій по всій лінії фронту, але не зупиняють їх повністю.

• У ніч з 1 на 2 грудня російські війська завдали чергову серію ударів ракетами та безпілотниками "Шахед 136/131" по південній Україні.

• Представники України та МАГАТЕ повідомили, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) була повністю відключена від усіх зовнішніх джерел енергії на п'ять з половиною годин в ніч з 1 на 2 грудня, що стало восьмим блекаутом станції – всі вони відбулися під час російської окупації.

• Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти трьох компаній, які беруть участь у транспортуванні російської нафти за ціною, вищою за встановлену "Великою сімкою".

• Міністерство оборони Росії просигналізувало, що, ймовірно, має намір і надалі покладатися на схеми прихованої мобілізації для будь-якого потенційного збільшення чисельності російської армії.

• Політика Кремля щодо ролі мігрантів у зміцненні промислового потенціалу Росії залишається непослідовною.

• Погроза міністра закордонних справ Росії Лаврова від 30 листопада на адресу Молдови, можливо, підбадьорила деяких проросійських акторів до спроб посіяти політичну нестабільність і розкол у Молдові.

• Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області і просунулися вперед під Авдіївкою.

• Проєкти журналістських розслідувань Радіо Свобода "Схеми" і "Система" опублікували 1 грудня спільне розслідування, в якому детально розповідається про те, як ГРУ Генерального штабу ЗС РФ створило приватну військову компанію "Редут" для вербування тисяч росіян на нерегулярну бойову службу в Україні.

• Як повідомляється, українські партизани здійснили партизанську атаку на російських військових в окупованому Мелітополі Запорізької області 1 грудня.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: