Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Ґаза.

Ізраїльська влада звинуватила ХАМАС у порушенні умов укладеного напередодні перемир'я.

У п’ятницю зранку, першого грудня, Ізраїльська армія (ЦАГАЛ) відновила бойові дії проти палестинського терористичного руху ХАМАС у Секторі Ґаза попри те, що напередодні Ізраїль та ХАМАС домовилися подовжити перемир'я ще на один – восьмий день. Про це повідомила газета The Jerusalem Post з поликом на інформацію, опубліковану в телеграм-каналі ЦАГАЛ. Ізраїльська влада пояснює відновлення військової операції порушенням бойовиками ХАМАСу умов укладеного напередодні перемир'я.

«Армія оборони Ізраїлю відновила бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Ґаза, оскільки ХАМАС порушив режим оперативної паузи та, крім того, відкрив вогонь у бік ізраїльської території. Тож Ізраїльські сили оборони відновили бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Ґаза», – йдеться у повідомленні, розміщеному у телеграм-каналі армії.

Як раніше повідомив ЦАХАЛ, зі Сектора Ґаза бойовики ХАМАС здійснили ракетний обстріл територію Ізраїлю, проте всі ракети були перехоплені ізраїльськими засобами ППО. Перед цим на півдні Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу.

Прес-служба ЦАГАЛ повідомила, що літаки ВПС Ізраїлю «зараз завдають ударів по цілям терористів» в Секторі Ґаза. Газета «Гаарец» пише про авіаудари Ізраїлю на півдні анклаву, артилерійський обстріл на схід від Хан-Юніса та в Рафаху.

Режим припинення вогню діяв у Секторі Ґаза з 24 листопада. Напередодні сторони в останній момент – до закінчення терміну угоди змогли домовитися про її пролонґацію ще на одну добу. Це сталося після того, як ХАМАС передав Ізраїлю новий список заручників, яких він був готовий звільнити.

У канцелярії прем'єрміністра Ізраїлю у п’ятницю заявили, що ХАМАС не виконав своїх обіцянок зі звільнення всіх жінок-заручниць і ще й запустив ракети по громадянах Ізраїлю. У четвер ХАМАС звільнив вісьмох заручників замість узгоджених десяти. При цьому ЦАХАЛ підтвердив передачу Червоному Хресту лише шістьох осіб.