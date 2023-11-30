Група російських морпіхів випадково підірвала себе гранатою на полігоні.

Офіційно ані слідчі органи, ані Міноборони РФ про інцидент не повідомляли.

 

 

Група російських морпіхів загинула під час вибуху на полігоні в Ростовській області. По це повідомив ростовський сайт 161.ru у своєму Telegram-каналі з покликом на три незалежні один від одного джерела в силових структурах – армії та слідчих органах. Попередньою причиною вибуху слідчі вважають недотримання техніки безпеки.

 

За даними видання, інцидент трапився ще третього листопада, проте відомо про нього стало лише зараз. На полігоні Кузьмінський у Ростовській області група з близько 20 російських вояків з бригади морської піхоти під час обідньої перерви розпалили багаття поряд із блоками боєприпасів. Один з набоїв до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув. Внаслідок вибуху восьмеро людей загинуло на місці. Ще восьмеро зазнали поранення. Четверо з них пізніше померли у шпиталі. Усі загиблі були контрактниками із Владивостока.

 

Про те, що сталося наступного дня, повідомив виданню один із бійців, які перебували на полігоні. Проте оперативно перевірити його слова редакції не змогла. Підтвердити інформацію у кількох джерелах вдалося лише до кінця листопада.

 

Розслідуванням інциденту займається головне військове слідче управління СК РФ. Офіційно ані слідчі органи, ані Міноборони про вибух на полігоні Кузьмінський не повідомляли.

30.11.2023

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