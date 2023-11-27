Скрипаль Богдан Луц став переможцем конкурсу Long-Thibaud International Violin Competition.

Скрипаль зі Львова Богдан Луц став лауреатом Першої премії одного із найпрестижніших конкурсів у світі Long-Thibaud International Violin Competition 2023. Також Богдан отримав на конкурсі декілька спеціальних призів: премію преси, приз глядацьких симпатій і нагороду від музикантів оркестру, який акомпанував фіналістам.
У фіналі конкурсу скрипаль виконав концерт Сібеліуса. Він прозвучав у присутності двох тисяч глядачів у великому залі University of Paris II у супроводі Orchestra of the Republican Guard під орудою маестро Франсую Буланже.
А 27 листопада Богдан Луц, як переможець конкурсу переможець конкурсу Long-Thibaud International Violin Competition 2023 виступив із концертом у культовому залі Парижа - Théâtre des Champs-Elysées.
"Це вже вдруге в історії (і вдруге за останні п'ять років) першу премію одного з найпрестижніших конкурсів світу виборює український музикант – у 2018 році переможницею Long-Thibaud International Violin Competition стала українська срипалька Діана Тіщенко", - повідомляє Vere music fund.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Богдан ЛУЦ народився 2004 року у Львові. Навчався у Львівському державному музичному ліцеї імені Соломії Крушельницької (клас Марії Футорської) та у Київському державному музичному ліцеї імені Миколи Лисенка (клас Ольги Корінець).
Зараз Богдан є студентом International Menuhin Music Academy у Швейцарії (клас професора Олега Каськіва).
Він є лауреатом численних міжнародних конкурсів. Серед його здобутків Перша премія на Carl Nielsen International Competition (Данія, 2022); Друга премія на Міжнародному конкурсі Il piccolo violino magico (Італія, 2018); Третя премія на Lipizer International Violin Competition (Італія, 2020); Перші премії та чотири спеціальні нагороди на III/V International Contests of young violinists “I’ll be a virtuoso” (Польща, 2015, 2017); Третя премія на X International Contest of violinists of A. Grumio (Бельгія, 2017); Гран-прі та Перша премія на Міжнародному конкурсі «Львівський віртуоз» (Україна, 2017); Гран-прі та Перша премія, а також друга премія на двох конкурсах International Competition of Bohdan Warchal “Talents for Europe” (Словаччина, 2014, 2016); Друга премія на XLVII International Kocian Violin Competition (Чехія, 2015).
Брав участь у майстер-класах відомих музикантів та педагогів – Сергія Островського (Швейцарія), Renaud Capucon (Франція), Nikolaj Szeps-Znaider (Польща), Gabor Takacz-Nagy (Угорщина), Liviu Prunaru (Данія), Ігоря Островського, Pablo de Naverán (Іспанія), Ivan Vukcevic (Сербія), Baiba Skride (Латвія), Jean-Jacques Kantorow (Франція).
Музикант концертував у Швейцарії, Словаччини та Україні. Виступав із Symphony Orchestra of Copenhagen, Odense Symphony Orchestra, Košice Symphony Orchestra (Словаччина), із симфонічним оркестром Львівської Національної філармонії, камерними оркестрами «Львівські віртуози» та «Трембіта», симфонічним оркестром INSO-Lviv, Національним ансамблем солістів «Київська Камерата».
Скрипаль був учасником концерту до 70-річчя заснування ООН.
З 2019 року отримує грантову підтримку від VERE MUSIC FUND.
27.11.2023