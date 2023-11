Скрипаль Богдан Луц став переможцем конкурсу Long-Thibaud International Violin Competition.

Скрипаль зі Львова Богдан Луц став лауреатом Першої премії одного із найпрестижніших конкурсів у світі Long-Thibaud International Violin Competition 2023. Також Богдан отримав на конкурсі декілька спеціальних призів: премію преси, приз глядацьких симпатій і нагороду від музикантів оркестру, який акомпанував фіналістам.

У фіналі конкурсу скрипаль виконав концерт Сібеліуса. Він прозвучав у присутності двох тисяч глядачів у великому залі University of Paris II у супроводі Orchestra of the Republican Guard під орудою маестро Франсую Буланже.

А 27 листопада Богдан Луц, як переможець конкурсу переможець конкурсу Long-Thibaud International Violin Competition 2023 виступив із концертом у культовому залі Парижа - Théâtre des Champs-Elysées.

"Це вже вдруге в історії (і вдруге за останні п'ять років) першу премію одного з найпрестижніших конкурсів світу виборює український музикант – у 2018 році переможницею Long-Thibaud International Violin Competition стала українська срипалька Діана Тіщенко", - повідомляє Vere music fund.