Українка Надія Шпаченко отримала "Ґреммі" за найліпшу класичну збірку.

Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду "Ґреммі" – її альбом The Poetry of Places переміг у категорії "Найкраща класична збірка".

Переможців оголосили на церемонії вручення "Ґреммі" – перелік переможців опубліковано на офіційній сторінці нагороди.

Згідно з біографічною довідкою Національного симфонічного оркестру України, Надія Шпаченко – професорка фортепіано в Каліфорнійському державному університеті Помони.

Шпаченко виступала з концертами і читала лекції в Університеті Невади в Лас-Вегасі та Інституті мистецтв Каліфорнії. Влітку Надія Шпаченко працює на Міжнародному фестивалі Сарасоти у Флориді.

Надія Шпаченко почала навчання в класах фортепіано, віолончелі і композиції у віці п'яти років, і до тринадцяти років вже отримала визнання як піаністка і композиторка, виступивши із симфонічним оркестром Харківської філармонії і зайнявши друге місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

З того часу вона неодноразово виступала із сольними та камерними концертами, а також як солістка з оркестрами у Північній Америці та Європі в таких залах, як Музей мистецтв Лос-Анджелеса, музей Phillips Collection у Вашингтоні, Chateau de Modave в Бельгії, Concertgebouw в Амстердамі і Карнегі-хол у Нью-Йорку. У недавніх сезонах Надія Шпаченко гастролювала в Мексиці з оркестром Baja California і виступала з оркестром Харківської філармонії та симфонічним оркестром Сан-Бернардіно в Каліфорнії.

Надія Шпаченко спеціалізується в інтерпретації нової музики, часто виступаючи з прем'єрами творів сучасних композиторів. Так, вона вперше виконала твори Юрія Іщенка: Концерт №2 (на XVII Міжнародному фестивалі "КиївМузикФест") і Квартет №2 (в Українському інституті Америки в Нью-Йорку), а також концерт "Діалоги" для фортепіано і камерного оркестру Картера з ансамблем "Німбус" в Лос-Анджелесі.

Піаністка гастролює із серіями дискусійних концертів-лекцій про зв'язок сучасного живопису і музики, зокрема із лекцією "Неортодоксальне використання фортепіано американськими композиторами ХХ століття" і лекцією, підготовленою спеціально до виставки картин Модільяні в музеї Phillips Collection у Вашингтоні.

Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії. Здобула премії багатьох міжнародних конкурсів і виступала на міжнародних фестивалях: Музичної академії Заходу, Аспена, Манчестера, Орфорда, Сарасоти, Тель-Хая, міжнародних Музичних сесіях Голландії і Міжнародному фестивалі Салуццо в Італії. Її виступи транслювали радіо- і телевізійні станції в Каліфорнії, Массачусетсі, Нью-Йорку, а також в Україні, Великобританії, Італії.