Оркестр «INSO-Львів» запрезентує музику Бродвея на новій локації.

Наталія Степаняк та Петро Радейко із симфонічним оркестром «INSO-Львів» у середу, 23 вересня, запрошують на концерт «Бродвей» у новій локації Ennio Event Square, на вул. Джерельній, 22 у Львові. Звучатимуть найвідоміші шлягери з бродвейських мюзиклів, які не втрачають своєї популярності і вже давно стали класикою, повідомили організатори.

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Для поціновувачів прозвучить музика Ендрю Ллойд Веббера із мюзиклів «Привид опери», «Кішки» та «Не плач за мною, Аргентина»; Джорджа Гершвіна із фільму «Американець у Парижі»; Леонарда Бернстайна із «Вестсайдської історії»; Джона Вільямса із кінофільму «Далеко-далеко»; фрагменти із мюзиклу «Знедолені» та багато іншого.

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Зазначимо, українська співачка, сопрано Наталія Степаняк є лауреаткою, а також переможницею особливої премії «Найкращий співак стилю бельканто» міжнародного конкурсу оперних співаків ім. Яна Кіпури. Наталія є фіналісткою світового конкурсу оперних співаків «Competizione dell`Opera», який відбувся у 2017 році в австрійському місті Лінц.

Восени 2019 року Наталія стала солісткою Одеської Національної Опери, де вже дебютувала в партії Віолети у прем’єрній постановці «Травіати» Джузеппе Верді.

У 2019 році разом із симфонічним оркестром «INSO-Lviv» Наталія провела низку концертних програм, які відбулись на сцені Львівської національної філармонії, на святковій сцені open-air до дня міста Львова, а також на сцені центру культури Zamek у Познані під час фестивалю «Українська весна».

У лютому 2019 року була запрошеною оперною зіркою для відкриття «Українського Балу» у Відні.

12-16 листопада 2018 була представницею культури на «Українському тижні» у віденській штаб-квартирі ООН, де була музичною гостею на відкритті та закритті, а також із відомим українським піаністом Яромиром Боженком виконала концерт творів українських композиторів.

Упродовж 2015-2016 років Наталія Степаняк була солісткою «Джунгль театру» та «Моцартгаус» у Відні.

Поруч із виступами на сценах оперних театрів Австрії, Німеччини, Італії, Болгарії, Наталія Степаняк дає багато сольних концертів, співпрацюючи із різними оркестрами на різноманітних концертних майданчиках Європи.

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Соліст Петро Радейко є володарем багатьох професійних премій: гран-Прі на І міжнародному конкурсі естрадної пісні «Перевесло» 2001 року; ІІ премії та призу глядацьких симпатій на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молода Галичина» 2002 року; ІІ премії на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Володимир» 2002 року; І премії на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Кришталевий жайвір» 2003 року; І премії на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Цвіт папороті» 2004 року; І премії на І Всеукраїнському конкурсі молодих вокалістів ім. Теодора Терен-Юськіва 2006 року; премії за найкраще виконання українського романсу на ІІ міжнародному конкурсі вокалістів ім. Ісидора Вимера 2006 року.

У 2007 році став лауреатом на Всеукраїнському конкурсі за програмою «Нові імена України». У 2008 році удостоєний звання «Вагнерівський стипендіат» у м. Байройт (Німеччина). У 2009 році отримав І премію на ІІ міжнародному вокальному конкурсі ім. О. Петрусенко м. Нижнєкамськ (Автономна Республіка Татарстан).

З 2007 року Петро Радейко є солістом Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Концертує у Польщі, Німеччині, Франції, Чехії.

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Оркестр «INSO-Lviv» шукає інноваційні рішення у відтворенні класичної музики, об’єднуючи в своїх програмах різні форми мистецтва. За плечима оркестру «INSO-Lviv» понад 20 років інтенсивної концертної діяльності як у Львові, так і в інших містах України, а також щорічні турне країнами Західної Європи.

Про визнання високого професійного рівня оркестру свідчать запрошення його до участі в якості базового оркестру на міжнародних фестивалях, урочистих подіях та конкурсах: Міжнародному фестивалі класичної музики LvivMozArt (Львів), Leopolis Jazz Fest (Львів), Altmark Festspiele (Німеччина), Міжнародному конкурсі ім. Йоганнеса Брамса в м. Перчах (Австрія), Фестивалі «Українська весна» (м. Познань, Польща). З 2017 року оркестр бере участь в концертних турах Нідерландами під керівництвом диригента Раймонда Янссена, засновника та директора агенції Cadenza European Art Productions. У 2019 році оркестр взяв участь в історичній постановці опери «Аїда» Дж. Верді біля підніжжя Храму цариці-фараона Хатшепсут (Луксор, Єгипет) під керівництвом Оксани Линів.

У 2017 році оркестр започаткував плідну співпрацю з британським лейблом Toccata Classics, здійснивши, зокрема, запис повного циклу «24 Каприси. Скорик – Паганіні» та світових прем’єр двох творів угорського композитора Пала Германна. Диск «Paganini by Arrangements» побачив світ в жовтні 2018 року, а вже в листопаді диск було представлено на престижному британському радіо BBC Radio 3 в програмі «Record Review».

Диригент оркестру Юрій Бервецький провадить активну концертну діяльність в Україні та за кордоном. Виступає з багатьма оркестрами України та Європи.

Юрій Бервецький є учасник міжнародних музичних фестивалів, зокрема: «Віртуози» (Львів); «Контрасти» (Львів); «Шимановський квартет та друзі» (Львів); «Міст Олександра ІІІ» (Львів); «Bieszczady bez Granic » (Польща); ім. П. І. Чайковського та Н. Ф. фон Мекк (Вінниця); im.Adama Didura (м. Сянок, Польща ); «Kharkiv Music Fest» та інші.

Диригент міжнародних музичних конкурсів: Всеукраїнського конкурсу скрипалів (м.Львів), II Міжнародного конкурсу Скорика, I Міжнародного конкурсу Golden Bass, III Міжнародного конкурсу скрипалів Олега Криси.