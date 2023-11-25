Пашинян звинуватив Росію у зриві поставок вже оплаченої зброї.

Як виявилося, призначені для Вірменії ракети «Смерч» Росія використовує для ударів по Україні.

 

 

Вірменія заплатила Росії «мільйони доларів» за постачання зброї в рамках двосторонніх контрактів, проте досі не отримала її. Про це заявив прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян, відповідаючи на запитання громадян країни в прямому етері. За його словами, Росія не повернула Вірменії й грошей за непоставлену зброю.

 

Пашинян зазначив, що розуміє, що Росії зараз «дуже потрібне озброєння». За словами Пашиняна, ведуться обговорення того, якими механізмами можна вирішити цю проблему. «Наприклад, одним із варіантів може бути скорочення боргу Республіки Вірменія у розмірі цієї суми. Це не єдиний варіант. Адже Росія сама потребує озброєння, і ми тут налаштовані на роботу, і ці обговорення, сподіваюся, приведуть до конкретних результатів», – наголосив вірменський прем'єр, якого цитує інформаційний портал News.am.

 

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян ще у травні заявляв, що Росія не поставила в країну зброю, за яку вже було внесено оплату. Росія офіційно останніми роками не повідомляла про укладання військових контрактів з Вірменією.

 

Вірменська газета «Жогорвуд» 22 листопада з покликом на інформовані джерела писала, що йдеться про контракт на постачання ракет типу «Смерч», укладений кілька років тому. За даними видання, ще до початку війни в Україні ракети були готові. Після початку війни Росія сама почала використовувати ці ракети.

25.11.2023

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