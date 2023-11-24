Напад ХАМАСу і війна в Секторі Гази радикально вплинули на політичні преференції в Ізраїлі.

Нині фаворитом симпатій стала опозиційна партія під проводом Бені Ґанца.

 

 

На тлі трагічних подій, пов’язаних з терористичною атакою ХАМАСу сьомого жовтня і початком наземної операції ЦАГАЛ у Секторі Гази, доволі радикально змінилися партійно-політичні преференції громадян Ізраїлю. Свіже опитування громадської думки, проведене компанією Lazar Researches у співпраці з демоскопічним центром Panel4All, засвідчує стрімке падіння популярності партій, які входять до правлячої коаліції. Про це повідомило видання «Маарев».

 

Якби вибори до Кнесету проходили цього тижня, то блок партій урядової коаліції зміг би сумарно набрати лише 41 мандат. Партія прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» змогла б здобути 18 мандатів (зараз вона володіла 32 місцями у Кнесеті). Далі йдуть: ШАС – 9 (11), «Ха-Ихуд ха-Леуми–Ткума» – 7 (7), «Яхадут А-Тора» – 7 (7).

 

Тим часом опозиційна політична сила під проводом Бені Ґанца «Га-Махане га-мамлахті» («Державний табір») могла б претендувати на 43 місця в ізраїльському парламенті, тобто більше, ніж усі урядові партії разом узяті.

 

Загалом же опозиційні ізраїльські партії здатні були б сформувати коаліцію, яка б налічувала 69 депутатів. Отже їм навіть не знадобилася б підтримка арабських партій. Якби ж до нової урядової коаліції увійшли й арабські партії, то її чисельність сягнула б 76 осіб.

 

Соціологи також намагалися з’ясувати, кого ізраїльтяни прагнули б бачити на чолі уряду. За чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу висловилося 27% респондентів, а за Бені Ґанца – 52%, тобто майже вдвічі більше. 21 відсоток опитаних не зміг відповісти на запитання.

 

Експерти звертають увагу на той факт, що опитування відбулося вже після укладання угоди між Ізраїлем і ХАМАСом про обмін заручників. Ця новина розділила ізраїльське суспільство: 60% схвалили домовленість, 40% виступили проти. Найпалкішими противниками угоди були ізраїльські поселенці на Західному березі річки Йордан. На їхнє переконання, така домовленість з терористами лише заохотить їх до повторення своїх дій.

 

В опитуванні взяли участь 500 респондентів, які становлять репрезентативну вибірку дорослого населення держави Ізраїль віком від 18 років і старше, євреїв та арабів. Похибка вибірки становить 4.3%.

 

 

24.11.2023

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