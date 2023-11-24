Білл Ґейтс пророкує перехід людства до триденного робочого тижня.

На його думку, це відбудеться завдяки розвитку штучного інтелекту.

Один зі засновників корпорації Microsoft, мільярдер Білл Ґейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту (ШІ) дозволить людству перейти врешті-решт до триденного робочого тижня. Слова Ґейтса, які пролунали в інтерв'ю для подкасту What Now, їх цитує видання Business Insider.

Комік Тревор Ноа (Trevor Noah), який модерував інтерв'ю, запитав, чи загрожує розвиток штучного інтелекту робочим місцям. У відповідь Ґейтс сказав: «Якщо зрештою ви отримаєте суспільство, де вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, напевно, окей».

За словами мільярдера, буде створено світ, де «машини можуть виготовляти всю їжу та інше», і людям не потрібно буде працювати п’ять днів на тиждень, щоб заробити на прожитковий мінімум.

«Я не думаю, що вплив штучного інтелекту буде таким драматичним, як промислова революція, але він точно буде таким же великим, як поява персональних комп’ютерів. Програми для обробки текстів не позбавили офісної роботи, але змінили її назавжди. Роботодавці та працівники повинні були адаптуватися, і вони це зробили», – сказав Ґейтс.

Водночас Ґейтс визнав, що окрім явних позитивних змін штучний інтелект приховує в собі певні ризики, якщо ним зловживати.