Компанія OpenAI готувала значний прорив у галузі ШІ.

Саме це й стало головною причиною звільненням Сема Альтмана з посади генерального директора.

Напередодні звільнення Сема Альтмана (Sam Altman) з посади генерального директора OpenAI кілька штатних дослідників компанії надіслали раді директорів листа з попередженням про найважливіше відкриття в галузі штучного інтелекту (ШІ), яке, за їхніми словами, потенційно могло б загрожувати людству. Про це з покликом на два обізнані джерела повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

Цей лист, як стверджують джерела, став «останньою краплею» у довгому списку скарг ради директорів до Альтмана і зрештою спричинив його звільнення. Один зі співрозмовників аґенції уточнив, що виконавча директорка Міра Мураті (Mira Murati) у розмові зі співробітниками згадувала про проект під назвою Q* (вимовляється як Q-Star), про який, ймовірно, йшлося в тому листі.

Інше джерело розповіло, що проект Q* може стати проривом у пошуку надінтелекту, також відомого як загальний штучний інтелект (artificial general intelligence – AGI). За його словами, Q* має величезні обчислювальні ресурси і вже зараз здатен вирішувати самостійно шкільні математичні задачі. А в майбутньому зможе вирішувати складні економічні завдання.

Наразі математика – це передовий рубіж розвитку генеративного ШІ. Наразі генеративний ШІ добре вміє писати і перекладати, статистично передбачаючи наступне слово, проте відповіді на те саме запитання можуть сильно відрізнятися. Але здатність займатися математикою, де є лише одна правильна відповідь, передбачає, що в ШІ будуть ширші здібності до міркування, які нагадуватимуть людський інтелект.

Нагадаємо, що рада директорів OpenAI звільнила Альтмана 17 листопада. Рішення пояснили тим, що гендиректор «не завжди був відвертим у своїй співпраці з радою, а це обмежує його здатність виконувати свої обов'язки». «У правління більше немає впевненості в його здатності очолювати OpenAI», – ноголошувалося в заяві про звільнення.

За даними Bloomberg, Альтман конфліктував із членами правління, особливо зі співзасновником компанії та головним науковим співробітником Іллею Суцкевером (Ilya Sutskever). Розбіжності стосувалися у тому числі швидкості розробки загального штучного інтелекту, способів комерціалізації продуктів і заходів, необхідних для зменшення їхньої потенційної шкоди суспільству.

Після демісії Альтмана OpenAI зіткнулася з хвилею протестів, його повернення вимагали як інвестори, так і співробітники. 700 із 770 працівників компанії підписали листа, в якому погрожували піти до Microsoft слідом за звільненим гендиректором.

У результаті Сем Альтман пробув у відставці лише п'ять днів. У середу, 22 листопада, OpenAI повідомила про повернення топ-менеджера на колишню посаду. Плюс до всього, компанія внесла зміни до складу ради директорів.