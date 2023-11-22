На Львівщині відновили роботу близько 900 Пунктів незламності.

Адресу, контактні номери та графік роботи мають опублікувати органи місцевої влади. Така інформація також має бути на фасаді самих шелтерів. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

З початком холодів у Львівській області відновлюють роботу Пункти незламності. Так вже розгорнули близько 900 таких шелтерів. В них мають бути альтернативні джерела енергії, тепло, інтернет, пристрої для зарядки гаджетів, вода та продукти першої необхідності.

Знайти графік роботи, адресу та контактні номери пунктів у кожному місті та селі повинні оприлюднити органи місцевої влади. Зокрема така інформація має зʼявитися на фасадах самих пунктів.

Крім того, в ОВА нагадали, що пункти, які розгорнули у закладах освіти, охорони здоров’я та культури, не мають заважати роботі цих закладів.