На Львівщині відновили роботу близько 900 Пунктів незламності.

 

Адресу, контактні номери та графік роботи мають опублікувати органи місцевої влади. Така інформація також має бути на фасаді самих шелтерів. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

З початком холодів у Львівській області відновлюють роботу Пункти незламності. Так вже розгорнули близько 900 таких шелтерів. В них мають бути альтернативні джерела енергії, тепло, інтернет, пристрої для зарядки гаджетів, вода та продукти першої необхідності.

 

Знайти графік роботи, адресу та контактні номери пунктів у кожному місті та селі повинні оприлюднити органи місцевої влади. Зокрема така інформація має зʼявитися на фасадах самих пунктів.

 

Крім того, в ОВА нагадали, що пункти, які розгорнули у закладах освіти, охорони здоров’я та культури, не мають заважати роботі цих закладів.

22.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
До дев’яностої річниці Голодомору-геноциду
Архиєрейський Синод УГКЦ
Звернення Архиєрейського синоду УГКЦ в Україні, яке буде зачитане в наступну неділю після кожної Служби Божої.
21.11.23 | | Дискурси
Без емоцій
Юрко ТИМЧУК
Про викладачів "Львівської політехніки" не буде написано ні слова, бо обсценна лексика в порядному товаристві не толерується. Огляд подій тижня в Україні
21.11.23 | | Україна
636-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
21.11.23 | | Україна
635-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.
20.11.23 | | Україна
О дивний новий світ
Віталій Портников
Нам потрібно вижити у гібридному турбулентному світі. І правила гри в цьому світі остаточно будуть залежати від того, як ми відібʼємося
19.11.23 | | Дискурси
634-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.
19.11.23 | | Україна
Містечко пенсильванських вуглекопів
Василь МАХНО
лем їм не бíда в гамерицкім краю ні гір ні хыж вони не пам’ятають ні де згубився лемківський король той що прибув перед Колумбом – звісно
18.11.23 | | Дискурси
633-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.
18.11.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.