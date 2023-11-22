637-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:15 55% американців підтримують надання додаткової фінансової та військової допомоги Україні, вказують результати національного опитування від NBC News. 26% респондентів заявили про свою тверду підтримку збільшення допомоги Україні, ще 29% – схиляються до цього. Проти збільшення допомоги 43%. Серед демократів за додаткове фінансування та військову допомогу Україні 77%, серед республіканців – 35%.

13:45 Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що підтримка України від ЄС сягнула 85 млрд євро, і анонсувавши продовження: "Далі буде. Ми запропонували Україні 50 млрд євро до 2027 року".

13:35 Через технічні порушення і бойові дії в Україні без світла залишаються 427 населених пунктів, їхня кількість за добу не змінилася (позавчора було 527), повідомили в Міненерго.

13:30 Україна, очікуючи російських ракетних ударів по цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі, хоче отримати від США до кінця року радари ближньої дії Sentinel, які призначені для відстеження балістичних ракет, безпілотників, літаків, гелікоптерів тощо, пише Politico з посиланням на Morning Defense. Хоча цей запит і далекий від танків "Абрамс", F-16 і тактичних ракетних систем, які були на вістрі запитів від початку повномасштабного вторгнення РФ, він має вирішальне значення для того, щоб пережити зиму: "Нові радари забезпечать більше охоплення частин країни, які зазнають щоденних російських ударів, і їх можна використати для захисту заводів, на яких українці мають намір виробляти власну зброю, а не імпортувати її ".

13:10 Українська мова є рідною для 94% учителів, 93% батьків і 91% учнів, але 43% батьків не задоволені рівнем знань своїх дітей з української мови та української літератури, свідчать результати дослідження Державною службою якості освіти. 72% учнів відзначили бажання додатково розвивати або покращувати свої знання з української мови, але лише 32% скористалися такою можливістю. Однак рівень задоволеності батьків забезпеченням функціонування державної мови в закладах освіти становить зріс у 2022/2023 навчальному році 93% (в минулому році було 87%). Моніторингове дослідження закладів загальної середньої освіти щодо використання державної мови учасниками освітнього процесу здійснювали шляхом анкетування. Опитано 30 284 учасників освітнього процесу, з яких 3726 вчителів, 10 558 батьків та 16 тис. учнів.

12:40 Минулої доби в короткостроковий ремонт вийшли три блоки ТЕС, однак, попри зростання обсягів споживання електроенергії, ситуація в енергосистемі України стабільна та контрольована, запевняють у Міненерго: очікується також вихід з ремонтів блоків теплової генерації, які перебувають у короткострокових ремонтах, а також збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

12:35 Сьогодні в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії, диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися, і вказує на три основні причини дефіциту:

- збільшення споживання через похолодання;

- підвищена аварійність блоків електростанцій;

- недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

12:20 Незабаром "скіфське золото" повернеться з Нідерландів в Україну: відповідний документ про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ, які з 2014 року експонувалися на виставці "Крим – золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах, підписали т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв та виконувач обов'язків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен. Керівник Мінкульту висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також за рішення нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів. Музейні предмети включають колекції кримських республіканських установ: Центрального музею Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

12:05 У вівторок, 21 листопада, середньодобова температура була на 5,8°C нижчою, ніж у минулий вівторок, 14 листопада. Вечірній максимум споживання електроенергії 21 листопада був на 9% вищим, ніж 14 листопада, повідомили в Укренерго.

11:45 Проєкт плану довгострокових зобов'язань ЄС перед Україною в галузі безпеки, який лідери країн ЄС мають обговорити у грудні, передбачає, як дізнався Bloomberg, наступні зобов'язання:

• Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм поставок військової техніки в Україну, що мобілізує європейську оборонну промисловість;

• Навчання військовослужбовців України;

• Обмін розвідданими і супутниковими знімками;

• Розширення співпраці з українською оборонною промисловістю;

• Зміцнення спроможності України протистояти кіберзагрозам і гібридним загрозам, а також дезінформації;

• Підтримка зусиль України з розмінування та розв'язання проблеми забруднення, спричиненого вибухонебезпечними частинами вибухових засобів;

• Допомога Україні в реформах, пов'язаних із процесом вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати розповсюдження вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

• Підтримка енергетичного переходу країни та зусиль з ядерної безпеки.

11:25 Російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, скидають КАБи з Су-35, пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці, в операційній зоні ОСУВ Таврія втрати ворога становлять 491 особу, 7 окупантів здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки: 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі й 4 одиниці спецтехніки, зокрема самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

На Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, водночас триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 123 населені пункти на території 12 областей України, підтверджено ураження 102 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Нині вранці кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про звільнення близько 50 заручників, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня, в обмін на припинення вогню (щонайменше на чотири дні) та звільнення півтори сотні палестинських ув'язнених – жінок і неповнолітніх. Під час припинення вогню в Сектор Гази мають пропускати вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом.

10:20 Підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" вчора збили над Чорним морем рідкісний іранський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Моджахер-6", запущений російськими військовими в напрямку Одеської області. У 2022 році росіяни придбали в Ірану близько 30 таких дронів. Перші із запущених у повітряний простір України Сили оборони півдня збили над Чорним морем уже у вересні того ж року. Тоді були виловили Mohajer-6 з його ракетами Ghaem-5 і ретельно вивчили цю техніку. Mohajer-6 призначений для розвідки та атак, він може нести чотири керовані ракети та апаратуру вагою до 100 кг. Дальність його польоту до 200 км, а тривалість – до 12 годин. Максимальна висота роботи – 5,4 км.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

159,6% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

58,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

169,2% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

252,2% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

80,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

41,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі у зоні відповідальності Північного стратегічного угруповання військ було знищено всі повітряні цілі, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв: на Київському та Житомирському напрямках було збито 4 БПЛА типу ''Шахед'', на Сумському напрямку – розвідувальний дрон ворога.

09:45 Із 20-ї вечора 21 листопада по 3-тю годину ночі росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ) 14 ударними БпЛА типу «Shahed» та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії знищено всі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136». До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

09:35 Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські та російські війська продовжують проводити наступальні операції на сході та півдні України, незважаючи на дощові та снігові погодні умови. Радник Херсонської обласної військової адміністрації України Сергій Хлань позавчора заявив, що через погані погодні умови російські обстріли західного (правого) берега Херсонської області зменшилися. Вчора речник 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига заявила, що російські війська продовжують штурмувати куп’янське напрямок, незважаючи на сніг і мороз. Замрига додав, що кількість російських атак, швидше за все, зменшиться через погодні умови, але повністю російські війська не припинять наступальних операцій. На необхідності зміцнення українських можливостей перед зимовим періодом наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада. 20 і 21 листопада російські мілблогери заявили, що як російські, так і українські війська відчувають труднощі з використанням безпілотників, у тому числі для коригування артилерійського вогню, через погані погодні умови на всьому фронті. Російські мілблогери також стверджували, що сльота ускладнює рух транспортних засобів, але українські та російські сили продовжують маневрувати та діяти в усіх напрямках. ISW продовжує оцінювати, що морозні погодні умови взимку, ймовірно, спонукатимуть до відновлення більш активних бойових дій, а поточна дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки.

• Міністерство оборони Росії та російські чиновники намагаються стримати істерію росіян навколо українських операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські мілблогери продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Дніпра в Херсонській області та скаржаться, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі. 21 листопада російський мілблогер заявив, що українські війська знищили цілу російську штурмову групу під Кринками (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро). 17 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр (41-а загальновійськова армія ЦВО), які намагалися провести "відволікаючий маневр" у Скадовському районі на східному березі 10 листопада. Російський солдат, який, за повідомленнями, служить у 810-й морській піхотній бригаді (Чорноморський флот), що діє поблизу Кринок, заявив на відео, поширеному вчора, що російські військові змушують особовий склад, який все ще відновлюється після поранень, проводити штурми, і що на кожного російського солдата, який діє в районі Кринок, припадає по три українські безпілотники. Російський мілблогер опублікував вчора лист нібито від російського солдата, який діє під Кринками, який стверджував, що російським силам в цьому районі не вистачає розвідувальних безпілотників, що уповільнює їхнє пересування і наражає їх на ризик українських атак. Він стверджував, що російським силам в районі Кринок також бракує вогневої підтримки, оскільки артилерійські та мінометні підрозділи швидко змінюють місця розташування, зробивши "кілька пострілів", для того, щоб ухилитися від контрбатарейного вогню. Російський солдат стверджував, що його підрозділ практично не взаємодіє з іншими російськими підрозділами, які діють поблизу, і що штаб російського командування на херсонському напрямку розробляє невдалі плани, оскільки штаб отримує неправильну і запізнілу інформацію. Мілблогер заявив, що деякі російські Telegram-канали безуспішно намагаються сконцентрувати критику російських операцій на Херсонському напрямку на командувачі російського угруповання військ «Дніпро» генерал-полковнику Теплінському.

• В ніч з 20 на 21 листопада та 21 листопада російські війська здійснили серію ударів безпілотниками та ракетами по об'єктах портової і цивільної інфраструктури, в тому числі по лікарні в Донецькій області.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив 21 листопада, що "група Ваґнера" готується надати систему протиповітряної оборони або підтримуваному Іраном ліванському угрупованню "Хезболла", або Ірану.

• Заява ув'язненого палкого націоналіста і колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна про початок президентської кампанії викликала певний дискурс у російському інформаційному просторі, але більшість російських мілблогерів утрималися від обговорення кампанії Гіркіна, ймовірно, через самоцензуру.

• Аналітична компанія Gallup, що базується у Вашингтоні, виявила, що рівень довіри російського суспільства до російської армії у 2023 році дещо знизився. Gallup зазначив, що 75 відсотків росіян, опитаних влітку 2023 року, висловили довіру до російської армії в порівнянні з 80 відсотками росіян, які висловили таку думку в перші місяці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Gallup додав, що довіра росіян до поліції, фінансових установ і судової системи зросла, що робить довіру до російських військових єдиним спостережуваним зниженням суспільної довіри серед усіх опитаних груп за віком, статтю та фінансовим статусом. Gallup дійшов висновку, що корінь ослаблення віри росіян може бути результатом зростаючого розриву між сприйняттям російської армії та політичного керівництва, зазначивши, що довіра до російської армії залишається на рівні близько 90 відсотків серед росіян, які схвалюють своє політичне лідерство, але знизився до 40 відсотків серед росіян, які не схвалюють російське політичне керівництво – найнижчий рівень схвалення з 2006 року. Gallup зазначив, що загальне схвалення керівництва в Росії залишається високим і стабільним на рівні 68 відсотків, що відповідає 66 відсоткам схвалення в Росії 2022 року. Gallup заявив, що опитування вказує на те, що підтримка російських військових все ще висока, незважаючи на п’ятивідсоткове зниження. ISW спостерігала, як деякі російські мілблогери та ультранаціоналісти висловлювали низьку довіру до російського військового керівництва протягом повномасштабного вторгнення, що могло вплинути на те, як деякі росіяни, які уважно стежать за ходом війни, ставляться до довіри російським військовим.

• Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні під час візиту до Києва 21 листопада.

• Міністерство оборони Вірменії заперечило російські звинувачення в тому, що Вірменія планує постачати Україні зброю.

• Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Захід у дестабілізації регіону Південного Кавказу через постачання зброї до Вірменії.

• Колишній начальник відділу Слідчого комітету Росії, який відбував покарання за отримання хабарів від російської мафії, помер у в'язниці в ніч з 20 на 21 листопада, ймовірно, через самогубство.

• Міністр оборони Росії Шойґу вчора виступив на колегії міністерства оборони Росії і оголосив, що міністерство оборони Росії посилює військову підготовку на всій території країни.

• Речник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував 20 листопада доповідь про те, що російські чиновники у співпраці з білоруськими чиновниками перевезли до Білорусі понад 2400 українських дітей у віці від шести до 17 років.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: