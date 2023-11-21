Чехія вимагає обмежити пересування російських дипломатів у Євроунії.

Це пов’язано з діяльністю російських шпигунів, захищених дипломатичними паспортами.

Країни-члени Європейської Унії обговорюють пропозицію Чехії запровадити обмеження на пересування російських дипломатів Шенґенською зоною. Про це повідомляє британська газета Financial Times. Таку пропозицію Прага пояснює боротьбою з аґентами російських спецслужб. Пропозиції Чехії висунуті в рамках перемовин щодо дванадцятого пакета санкцій ЄУ проти Росії.

«Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересуватися тільки територією країни перебування, а не всією Шенґенською зоною», – пише видання. Окрім того, Чехія висунула пропозицію приймати лише біометричні паспорти, які складніше підробити.

Газета зазначає, що найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

«На територію Чехії приїжджають агенти ГРУ та інших спецслужб. У Шенґенській зоні дуже складно це контролювати», – сказав європейський дипломат у коментарі для газети.

FT наголошує, що «дебати перебувають на ранній стадії, і складні юридичні питання, пов'язані з цією пропозицією, означають, що будь-які зміни навряд чи фігуруватимуть в пакеті, який обговорюється зараз».