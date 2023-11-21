636-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія, схоже, застосовує відому тактику гібридної війни для штучного створення міграційної кризи на фінському кордоні.

• Очевидна тактика гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні є схожою на створення Росією і Білоруссю міграційної кризи на польському кордоні в 2021 році і, ймовірно, так само спрямована на дестабілізацію НАТО.

• Російські мілблогери продовжують висловлювати гнів через погіршення російсько-вірменських відносин, оскільки Вірменія, як видається, все більше дистанціюється від Росії, укладаючи нові угоди із західними урядами.

• Як повідомляється, міністерство оборони Росії розпочало відкритий набір до російського "Африканського корпусу", що має на меті перейняти на себе операції "групи Ваґнера" в Африці, після, як виглядає, невдалих спроб міноборони напряму завербувати колишніх військових "групи Ваґнера".

• Російський Рух за Стрєлкова (Ігоря Гіркіна) очікувано підтримав офіційну заяву Гіркіна від 19 листопада про намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2024 році.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує спроби виділитися в російському інформаційному просторі, порушуючи загальноприйняті межі між главами федеральних суб'єктів РФ і президентом Росії Путіним. Під час відеоконференції щодо оновлення парку російського громадського транспорту в російських регіонах Кадиров публічно запросив Путіна, який також був на в ефірі, відвідати Чечню. Кадиров сказав Путіну, що чеченські старійшини його «вилаяли» за те, що Путін давно не був у Чечні. Путін не відповів прямо на запрошення, а натомість подякував Кадирову та чеченському народу за їх важку роботу у відновленні республіки. Цей прихований завуальований виклик Путіну на публічному форумі є незвичайним і є явною спробою інформаційного позерства з боку Кадирова, який останнім часом намагається збалансувати очевидне бажання вислужитися перед Путіним і водночас апелювати до свого власного чеченського електорату.

• Міністерство оборони США під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва 20 листопада оголосило про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки.

• Російський суб'єкт федерації (регіон) та окупаційна влада, за повідомленнями, планують співпрацювати з метою забезпечення російських військ безпілотниками.

• Український урядовець повідомив, що Україна успішно повернула 45 українських дітей, яких російська влада примусово депортувала до Росії протягом останніх шести місяців.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: