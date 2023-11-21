636-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Росія, схоже, застосовує відому тактику гібридної війни для штучного створення міграційної кризи на фінському кордоні.
• Очевидна тактика гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні є схожою на створення Росією і Білоруссю міграційної кризи на польському кордоні в 2021 році і, ймовірно, так само спрямована на дестабілізацію НАТО.
• Російські мілблогери продовжують висловлювати гнів через погіршення російсько-вірменських відносин, оскільки Вірменія, як видається, все більше дистанціюється від Росії, укладаючи нові угоди із західними урядами.
• Як повідомляється, міністерство оборони Росії розпочало відкритий набір до російського "Африканського корпусу", що має на меті перейняти на себе операції "групи Ваґнера" в Африці, після, як виглядає, невдалих спроб міноборони напряму завербувати колишніх військових "групи Ваґнера".
• Російський Рух за Стрєлкова (Ігоря Гіркіна) очікувано підтримав офіційну заяву Гіркіна від 19 листопада про намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2024 році.
• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує спроби виділитися в російському інформаційному просторі, порушуючи загальноприйняті межі між главами федеральних суб'єктів РФ і президентом Росії Путіним. Під час відеоконференції щодо оновлення парку російського громадського транспорту в російських регіонах Кадиров публічно запросив Путіна, який також був на в ефірі, відвідати Чечню. Кадиров сказав Путіну, що чеченські старійшини його «вилаяли» за те, що Путін давно не був у Чечні. Путін не відповів прямо на запрошення, а натомість подякував Кадирову та чеченському народу за їх важку роботу у відновленні республіки. Цей прихований завуальований виклик Путіну на публічному форумі є незвичайним і є явною спробою інформаційного позерства з боку Кадирова, який останнім часом намагається збалансувати очевидне бажання вислужитися перед Путіним і водночас апелювати до свого власного чеченського електорату.
• Міністерство оборони США під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва 20 листопада оголосило про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки.
• Російський суб'єкт федерації (регіон) та окупаційна влада, за повідомленнями, планують співпрацювати з метою забезпечення російських військ безпілотниками.
• Український урядовець повідомив, що Україна успішно повернула 45 українських дітей, яких російська влада примусово депортувала до Росії протягом останніх шести місяців.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.11.2023
Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти “Котляревська” та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 12 атак.
На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки.
На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.