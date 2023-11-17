Ізраїль оголосив про нову фазу наземної операції у Секторі Гази.

Біньямін Нетаньягу розповів, що уряд Ізраїлю має розвіддані про заручників, але для їхньої безпеки не став уточняти деталей.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) повністю взяла під контроль західну частину міста Газа і розпочинає наступну фазу наземної операції в однойменному секторі. Про це повідомила газета The Times of Israel з покликом на заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґаланта, зроблену ним під час відвідин штабу 36-ї бронетанкової дивізії ЦАГАЛ. Він не розкрив якихось деталей нового етапу операції.

«Операція триває і проводиться чітко, вибірково, але дуже і дуже рішуче. Наступний етап розпочато», – запевнив міністр.

Ґалант підкреслив, що ізраїльські військові виявили «важливі знахідки» під час обшуку лікарні «Аль-Шифа», але не уточнив, про що йдеться. Раніше ізраїльські військовики опублікували відео, на якому показано розташований на території шпиталю вхід у тунель, який використовували джихадисти. Повідомлялося також про знайдені в «Аль-Шифі» склади зброї, амуніції та спорядження бойовиків.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю американському телеканалу CBS заявив про наявність «поважних підстав» вважати, що на території лікарні «Аль-Шифа» бойовики ХАМАС раніше утримували частину заручників. «Це одна з причин, через які ми зайшли на територію шпиталю», – наголосив Нетаньягу. За його словами, коли ізраїльські військовики прибули до лікарні, заручників там уже не було. Нетаньягу також додав, що уряд Ізраїлю має розвіддані про заручників, але що менше він про це говоритиме, то краще.