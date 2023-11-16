Джо Байден та Сі Цзіньпін провели перемовини в Сан-Франциско.

Сторони зокрема домовилися про відновлення прямого зв'язку для запобігання конфліктам.

У передмісті Сан-Франциско на марґінесі саміту країн АТЕС відбулися перемовини президента Сполучених Штатів Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. У ході зустрічі було зокрема домовлено про відновлення каналів прямого зв'язку між військовими двох держав. Цей зв'язок відімкнули китайці минулого року після візиту спікерки Палати представників Конґресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

На брифінгу для журналістів після зустрічі президент Байден сказав, що лінії зв'язку будуть постійно відкриті не лише між китайськими та американськими військовиками, а й на інших рівнях, включно зі самими лідерами. «Ми з ним домовилися, що ми обидвоє можемо підняти слухавку, зателефонувати безпосередньо і негайно бути почутими», – сказав Байден.

На питання, чи довіряє він Сі Цзіньпіну, Байден відповів приказкою «довіряй, але перевіряй» – а потім розповів, що вони з Сі дуже багато зустрічалися ще в попередні роки і він знає Сі як «прямого та відвертого» співрозмовника.

Сі Цзіньпін після зустрічі з Байденом на вечері з головами провідних американських компаній сказав, що Китай готовий бути «партнером та другом» США, що Сполученим Штатам не слід розглядати Китай як загрозу і що всьому світу потрібно, щоб США та КНР співпрацювали, а не ворогували. Водночас Сі вкотре заявив, що США не повинні втручатися у внутрішні справи Китаю, маючи на увазі передовсім Тайвань.

Міністерство закордонних справ КНР у комюніке після зустрічі повідомило, що Байден і Сі домовилися створити «механізми діалогу» про зовнішню політику та безпеку судноплавства, а також збільшити кількість авіарейсів, кількість студентів, які навчаються з обміну у двох країнах, та розширити зв'язки в освіті, культурі, спорті й бізнесі. Сторони також домовилися створити робочі групи, які займуться співпрацею в галузі штучного інтелекту та боротьби з наркоторгівлею. Зокрема американська сторона висловила бажання, щоб Китай допоміг перервати канали постачання інгредієнтів для фентанілу з Азії до США.