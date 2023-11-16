631-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:19 Поліція відкрила кримінальне провадження проти Олексія Арестовича через неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення. Раніше Арестович звернувся у Державне бюро розслідувань з проханням притягнути до відповідальності депутатку "Голосу" Наталію Піпу, звинувачуючи її у розпалюванні ворожнечі.

17:50 Апеляційний суд Києва вирішив частково змінити запобіжний захід Ігорю Коломойському. Бізнесмен залишатиметься під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року. Суд також зменшив розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тис. грн. Адвокати Коломойського просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.

17:22 Одна з вимог польських перевізників - запровадження комерційних дозволів для водіїв із України - не є юридично можливою до виконання, заявив під час брифінгу у Брюсселі представник Єврокомісії Адальберт Янц. "Будь-яке повторне запровадження системи дозволів або квот для автомобільних перевезень є юридично неможливим, оскільки це було б несумісним з угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Цю угоду про автомобільні перевезення, звичайно, було укладено також за згоди держав-членів", - сказав Янц. У Євокомісії заявили, що наслідки блокади є "дуже значні", і розраховують на те, що польський та український уряди прийдуть до рішення.

16:54 Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання кількості прохачів притулку. "Таке рішення було ухвалено на підставі висновків та інформації від прикордонників та інших відомств. Є явні ознаки того, що влада іноземної держави відіграла свою роль у прибутті людей, які незаконно перетнули кордон", – заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен. Обмеження запроваджують на три місяці.

16:39 Червоноградська міська рада не змогла дійти згоди щодо тексту звернення до Верховної Ради про перейменування міста. У проєкті звернення депутати пропонували залишити стару назву, бо саме за неї під час громадського обговорення проголосували місцеві мешканці. Водночас міськрада визнавала в листі й те, що "серед мешканців, які висловлювалися за перейменування, серед усіх варіантів нової назви для нашого міста найбільше людей підтримує назву Кристинопіль". Врешті депутати не дійшли згоди і зняли це питання з порядку денного, повідомляє Zaxid.net.

16:21 Росія вже не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу, заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. Зеленський, зокрема, нагадав, що Росія роками використовувала військовий плацдарм в українському Криму, щоб підірвати інші народи, зокрема для агресії проти Грузії у 2008 році, а також для розпалювання війни й хаосу на Близькому Сході. Саме з окупації Криму почалася гібридна війна проти України та всієї Європи. "Завдяки нашій співпраці все це зупиняється… Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства", – сказав Президент.

15:56 Росіяни обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Загинув чоловік, четверо людей отримали поранення. Знищено об'єкт критичної інфраструктури. Наразі Білозерка і навколишні села не мають електропостачання. Ворожий вогонь також пошкодив житлові будинки та продуктовий магазин.

15:34 Служба безпеки України склала підозру міністрові енергетики Росії Ніколаю Шульґінову. Йому інкримінують зазіхання на територіальну цілісність України і порушення порядку в'їзду на окуповані території. У липні 2022 року Шульґінов приїхав до Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми окупованого півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині. Згідно із задумом російського посадовця, високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська". "Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України. Крім того, Шульгінов виконує завдання кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора", – ідеться у повідомленні СБУ.

15:14 Фонд "Повернись живим" розголосив уміст так званого Black Box, на який українці минулого року зібрали 230 млн грн. У "чорній коробці" був український баражуючий боєприпас "Бобер", зданий долати відстань до 800 км. При тому у фонді підкреслили, що це не єдина складова, "але те, що ми можемо озвучити станом на зараз". За підрахунками волонтерів, за вісім місяців 2023 року Black Box завдав ворогові збитків на понад 900 млн дол. "Бобер" успішно виконував задачі на тимчасово окупованих територіях України і летів на військові об’єкти в РФ. Зокрема вдалося вдарити по заводу з виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, а також по сховищу, де зберігали ракетні частини до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".

14:57 Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прибув до Одеси із головою зовнішньополітичного відомства України Дмитром Кулебою. Дипломати відзначили успіхи Військово-морських сил України та роль Великої Британії у витісненні росіян у Чорному морі. "Далі буде більше хороших новин у британсько-українських відносинах на шляху до нашої перемоги", – заявив Кулеба. Натомість Кемерон наголосив: "Те, чого досягли ВМС ЗСУ, є дуже важливим: вони відтіснили росіян і відкрили нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Британія відіграє важливу роль. І ми будемо й надалі її відігравати. Попереду ще багато всього".

14:29 Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку "5 каналу" через інтерв'ю з Іриною Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою". Член Нацради Максим Онопрієнко заявив, що таке рішення прийнято після отримання листів від уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України. Як виявив моніторинг, програма має ознаки порушення закону "Про медіа", який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак. Строк проведення перевірки – з 7 по 15 грудня 2023 року.

13:41 Україна виробляє на місяць десятки дронів із тими ж характеристиками, що й іранські Shahed, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. "Ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його, і зараз – десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", – сказав Камишін на щорічних зборах Європейської бізнес-асоціації.

13:08 Під руїнами чотириповерхового будинку, обстріляного росіянами у Селидовому, виявили тіла ще двох загиблих мешканців. Загальна кількість померлих зросла до чотирьох. Постраждало троє осіб.

12:52 Внаслідок обстрілу Новгород-Сіверщини поранено волонтерку. "Пані Наталія везла продовольчу гуманітарну допомогу. У якийсь момент почула свист та вибух снаряду праворуч. Уламок від снаряду пробив праві пасажирські двері та влучив водійці в ногу. Жінка їхала сама. Вона затисла рану та дісталася до найближчого блокпосту, де військові надали першу медичну допомогу й доправили до лікарні", ‒ повідомив голова Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус.

12:31 Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило фрагменти відео зі спецоперації, у ході котрої українські воїни на гідроциклах атакували Крим. Згідно з повідомленням, операцію проводили бійці "Стугни" та "Братства". У відеоролику, зокрема, використано кадри із тепловізійного дрона, оприлюднені на початку жовтня, коли українські вояки десантувалися в Криму. Тоді розвідка інформувала, що на півострові вдалося знищити значну кількість російських солдатів.

12:15 Відсоток росіян, що виступає за мирні переговори з Україною, вперше перевищив відсоток тих, хто за продовження війни, свідчать дані загальноросійського телефонного опитування недержавної російської соціологічної служби Russian Field 21‒29 жовтня 2023 року. На питання "На вашу думку, зараз Росії необхідно продовжувати воєнну операцію на території України чи переходити до мирних переговорів?" 48% – за мирні переговори (синя лінія на графіку), 39% – за продовження війни (червона).

12:05 Вночі росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ РФ) 18 ударними БпЛА типу «Shahed», повідомили в Повітряних силах. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 16 ворожих безпілотників (89%). Було задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також близько півночі противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв і постраждалих.

11:45 Вчора, 15 листопада, в середньому протягом доби було тепліше на 1,7°C, ніж 14 листопада (7,8 проти 6,1°C); попри це споживання електроенергії продовжило поступово зростати: вчора вечірній максимум був на 1% вищим, ніж у вівторок, 14 листопада, повідомили в Укренерго.

11:34 На території військової частини поблизу селища Котлубань у Волгоградській області РФ вночі спалахнула пожежа. Пишуть, що близько першої ночі вогонь охопив склад зі зброєю, а загасити пожежу вдалося близько п'ятої.

11:15 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 132 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 112 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом останнього тижня російські сили продовжували атакувати околиці міста Авдіївка Донецької області. Росія майже напевно намагається взяти місто в кліщі. Бої за Авдіївку ведуться вже майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, зважаючи на її близькість до Донецька. • Нещодавні успіхи, ймовірно, наблизили російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу ‒ великого промислового комплексу, який виробляє кокс та різноманітні хімічні продукти і займає ключову тактичну позицію на північ від міста. Завод домінує над головною дорогою до Авдіївки, і якщо російські війська захоплять його, постачання міста ставатиме дедалі складнішим для України. • Однак промисловий об'єкт забезпечує Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують штурмувати цей об'єкт.

10:40 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував главі МЗС Чехії Яну Ліпавському за заморожені його країною активи РФ і зазначив, що всі країни, які ще цього не зробили, мають наслідувати цей приклад: "Російські гроші слід використовувати для відновлення України, а не для вбивств і руйнувань".

10:25 Іран чітко дав зрозуміти керівництву ХАМАСу, що в його плани не входить війна з Ізраїлем, пише Reuters з посиланням як на іранські, так і на палестинські джерела: таку позицію Тегерана було озвучено на зустрічі верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї і глави ХАМАСу Ісмаїла Ханії, що відбулася на початку листопада. Влада Ірану, зокрема, вказала керівництву ХАМАСу на те, що їх не попередили про підготовку нападу на Ізраїль, але Хаменеї запевнив, що Іран, як і раніше, буде надавати моральну підтримку ХАМАСу, хоча і не буде вступати в пряме протистояння з Ізраїлем, а також зажадав від Ханії "змусити замовкнути" тих у ХАМАСі, хто закликає Іран і ліванську "Хізбаллу" розпочати повномасштабну війну з Ізраїлем.

10:15 Росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України, оцінила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемаратону, зазначивши, що на Кримському півострові у них розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема там зосереджені ракети типів “Калібр” і “Онікс”. Ракети ж повітряного базування зосереджені там, де будуть завантажуватись на літаки.

10:05 У Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбулися переговори президента США Джо Байдена і лідера КНР Сі Цзіньпіна. CNN повідомляє, що переговори тривали близько чотирьох годин. У розмові з журналістами Байден назвав зустріч із Сі "однією з найконструктивніших і найпродуктивніших дискусій, які в нас були", і повідомив, що США і Китай домовилися про відновлення каналів прямого зв'язку між військовими двох країн і що вони, серед іншого, обговорили питання війни Росії проти України та ситуацію у секторі Гази. Байден і Сі домовилися про спільну боротьбу з незаконним обігом фентанілу, щоб зупинити потік опіоїдного анальгетика в США.

МЗС Китаю назвало розмову Байдена і Сі "відвертою", відзначило "теплий прийом" з боку американського президента і повідомило, що Сі Цзіньпін під час переговорів із Байденом "детально зупинився на принциповій позиції Китаю щодо тайванського питання", назвавши його "найважливішим і найчутливішим" у китайсько-американських відносинах, і сказав, що США мають вжити реальних дій, щоб довести, що не підтримують незалежність Тайваню, а також припинити його озброювати, а односторонні санкції з боку США "утискають законні інтереси Китаю": стримування технологічного прогресу країни ‒ "не що інше, як спроба позбавити китайський народ права на розвиток".

При цьому, пише CNN, Сі Цзіньпін сказав Байденові, що Китай надає перевагу "мирному возз'єднанню" з Тайванем, водночас розповів про умови, за яких "буде застосовано силу". Байден у відповідь сказав, що позиція США полягає в підтримці миру і стабільності в регіоні.

Високопоставлений американський чиновник у розмові з The Guardian зазначив, що порівняно із зустріччю рік тому, під час нинішніх переговорів було "більше взаємних поступок".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

157,9% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

58,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

167,5% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

249,4% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

80,1% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

41,6% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну, повідомив Володимир Зеленський:

"Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!"

09:30 Росіяни нині зранку атакували десятком ударних дронів, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемаратону. Групи ударних дронів рухалися у напрямку Старокостянтиніва Хмельницької області, цього разу вони дещо змістили часові рамки завдання ударів ‒ "стандартний час" для російських дронових атак з 10-ї вечора до 3‒4 ночі:

"Перед цим, якщо увійти в стандартний відрізок часу, десятої вечора і ніч, то вони завдавали ударів вдень. І побачили, що вдень нашим Силам оборони простіше збивати, тому що є візуальна прив'язка до цілі. Тому власне був обраний нічний час. Зараз ночі трошки довші і видимість вранці залежить від погодних умов передусім. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман. Це все ускладнює роботу мобільним вогневим групам, яким потрібна вкрай саме візуальна прив'язка до цілі".

09:20 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Європейський Союз, схоже, готовий заборонити експорт точних верстатів і основних компонентів обладнання для виробництва зброї до Росії. Заборона, якщо вона буде введена в дію й ефективно виконуватиметься, може завдати значного удару по ВПК Росії, враховуючи важливість точних верстатів у промисловому виробництві. Вчора Bloomberg повідомив, що 12-й пакет санкцій ЄС передбачає заборону на експорт прецизійних верстатів і деталей машин, які Росія використовує для виробництва зброї та боєприпасів, таких як зварювальні апарати, літієві батареї, термостати, двигуни та двигуни для дронів. Bloomberg повідомив, що Росія імпортує високоточні машини та точні верстати з Європи, щоб підтримувати виробництво боєприпасів й інші зусилля ВПК. У червні 2021 року Bne IntelliNews повідомило, що майже повна залежність Росії від європейських і американських точних верстатів робить її особливо вразливою до таких санкцій, і зазначило, що на той час Росія імпортувала майже всі необхідні верстати. У 2023 році Росія все активніше намагається розробити рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі точних верстатів західного виробництва, ймовірно, у рамках підготовки до санкцій Заходу, спрямованих на цю вразливість. У травні 2023 року російський уряд схвалив «Концепцію технологічного розвитку до 2030 року», яка заохочує внутрішнє виробництво високотехнологічної продукції, наприклад прецизійних верстатів, і зобов’язує вітчизняні підприємства виробляти не менше 75 відсотків високотехнологічної продукції Росії до 2030 року. Російський державний оборонний конгломерат "Ростех" у серпні 2023 року повідомив, що основним елементом російської програми імпортозаміщення є група "СТАН", найбільший російський виробник високоточних машин, який "Ростех" придбав у 2019 році. Глава дочірньої компанії "Ростеха" RT-Capital Якубов заявив 26 жовтня "Коммерсанту", що "Ростех" сподівається за допомогою групи СТАН задовольнити "велику потребу" Росії в сучасних точних машинах за відсутності західного імпорту. Якубов заявив, що санкції Заходу і війна в Україні різко підвищили військовий і цивільний попит Росії на верстати вітчизняного виробництва. Ябуков зазначив, що СТАН не зміг виконати навіть третини загального обсягу російських замовлень на прецизійні машини в 2023 році на суму близько шести мільярдів рублів (приблизно $67,1 млн). Ябуков заявив, що попит Росії на прецизійні верстати "значно перевищує" поточні виробничі можливості.

• Повідомляється, що Данія почне інспектувати та потенційно блокувати російські нафтові танкери, намагаючись забезпечити обмеження цін на російську нафту та страхові правила Європейського Союзу.

• Український уряд уклав угоду з міжнародними страховими компаніями, яка забезпечить доступне покриття для суден, що перевозять зерно та інші важливі продовольчі товари через чорноморський коридор для цивільних суден, на тлі спроб Росії заборонити навігацію через коридор. Financial Times вчора повідомила, що український уряд досяг угоди зі страховим брокером Marsh McLennan про надання до 50 мільйонів доларів страхування каско та відповідальності від фірм Lloyd's of London для кожного судна, що перевозить сільськогосподарські товари. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ця угода дозволить Україні "забезпечувати життєво важливі постачання продовольства у світ, водночас підтримувати українську економіку та тримати Чорне море відкритим для міжнародної торгівлі". Російські війська постійно завдають ударів по українській портовій інфраструктурі та мінують райони в Чорному морі, щоб унеможливити свободу судноплавства в коридорі.

• Президент Росії Путін під час вчорашньої зустрічі з представниками центральної виборчої комісії РФ заявив, що російська влада придушуватиме будь-яке зовнішнє чи внутрішнє втручання у вибори.

• Останні російські опитування громадської думки показують, що приблизно половина росіян підтримує війну в Україні та участь Росії в мирних переговорах. 31 жовтня "Левада-центр" – незалежна російська опитувальна організація – повідомила, що 55% респондентів нещодавнього опитування вважають, що Росія повинна почати мирні переговори, а 38 відсотків виступають за продовження війни. "Левада-центр" зауважив, що хоча ці цифри дещо зросли з вересня по жовтень на чотири відсотки, вони загалом залишаються незмінними з липня 2023 року. У "Левада-центрі" додали, що підтримка повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається високою: 76% респондентів заявили, що вони підтримують російські воєнні операції в Україні. "Левада-центр" повідомив, що 62% опитаних росіян вважають, що повномасштабне вторгнення просувається добре, тоді як 21% респондентів вважають, що війна для Росії йде погано. 14 листопада "Левада-Центр" повідомив, що дві третини респондентів вважають, що Росія рухається в правильному напрямку, а з тих, хто вважає навпаки, 45% назвали війну в Україні. 15 листопада опозиційна російська дослідницька організація Russian Field повідомила про подібні цифри росіян, які підтримують переговори, зазначивши, що 48% респондентів сказали, що Росія повинна брати участь у мирних переговорах, і що 74% підтримають президента Росії Путіна, якщо він підпише мирну угоду "завтра". Russian Field заявив, що 36% респондентів вважають, що війна йде добре для Росії, тоді як 25% вважають, що війна йде погано для Росії, і що респонденти, які довіряють каналам Telegram, вдвічі частіше вважають, що війна це погано для Росії, ніж ті, хто покладається на російське телебачення.

• Повідомляється, що Yandex NV – нідерландська холдингова компанія російської інтернет-технологічної компанії Yandex – планує продати всі свої російські активи до кінця 2023 року, що дозволить російському уряду ще більше посилити свій контроль над російським інформаційним простором.

• Російське інсайдерське джерело заявило, що створений Кремлем фонд "Захисники Вітчизни", який видавав обмеженій кількості колишніх бійців "Ваґнера" посвідчення ветерана бойових дій, змушує колишніх "ваґнерівців" підписувати контракти з міноборони Росії.

• Російська окупаційна влада продовжує спроби виховання українських студентів в окупованій Україні.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: