Еврокомісія завершила розробку 12-го пакета санкцій проти Росії.

Він, зокрема, передбачає заборону на постачання російських алмазів.

 

 

Високий представник Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у середу, 15 листопада, передав Раді ЄУ розроблений Європейською комісією проєкт нового пакета санкцій проти Росії за її аґресію проти України. Про це повідомило видання Politico з покликом на інформацію Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS).

 

У рамках 12-го пакета антиросійських санкцій Боррель разом з Єврокомісією пропонують включити до санкційних списків ще понад 120 фізичних і юридичних осіб «за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України». Йдеться, серед іншого, про представників військового, оборонного та IT-секторів РФ, а також «інших важливих економічних операторів».

 

Крім цього, Боррель разом з Єврокомісією пропонують ввести обмеження на імпорт та експорт додаткових категорій товарів, а також схвалити заходи щодо підвищення ефективності «стелі цін» на російську нафту та протидії обходу санкцій.

 

Тим часом інформаційна аґенція Bloomberg повідомила з покликом на внутрішні документи ЄУ, що в рамках нового пакета антиросійських санкцій пропонується запровадити заборону на експорт деяких типів верстатів і деталей до них. Йдеться про «верстати та деталі до них, які можуть бути використані для виробництва зброї». Окрім того, за даними аґенції, Брюссель розглядає можливість обмежень на такі товари, як літієві батареї, термостати, деякі хімікати, двигуни для безпілотників.

 

Також, за інформацією Bloomberg, як і очікувалося, до проєкту пропозицій щодо нового пакета включено заборону на постачання російських алмазів з першого січня 2024 року.

 

Відомо, що Комітет постійних представників країн ЄУ (Coreper) вніс до порядку денного засідання, яке відбудеться у п'ятницю, 17 листопада, обговорення пропозицій щодо 12-го пакета обмежувальних заходів проти Росії. Після узгодження пакета на рівні Coreper офіційне рішення має бути ухвалене Радою ЄУ, і після публікації в «Офіційному журналі» Євроунії воно набуде чинності. За прогнозом джерел Politico, цю процедуру планується завершити до саміту ЄУ 14–15 грудня.

15.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Римма Зюбіна зіграє у наступній прем'єрі заньківчан
23-24 листопада на великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра трагікомедії «Вороги. Історія любові» за романом єврейського письменника, лауреата Нобелівської премії Іцхака Башевіса Зінґера.
14.11.23 | | Штука
Без виборів, але з бюджетом
Юрко ТИМЧУК
Зі «статусом кандидата на вступ до ЄС» від Єврокомісії і «виборами не на часі» від Зеленського все більш-менш зрозуміло. Але це не точно.
14.11.23 | | Україна
629-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
14.11.23 | | Україна
Наважитися захищати ідентичність
Христина Дрогомирецька
«Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе – яскравий приклад не двовимірного кіно і «героїв» із класичним сюжетом: головна героїня робить вибір на користь своєї ідентичності, а герой помирає у своєрідній ізоляції, не прив’язаний до жодного місця.
13.11.23 | | Штука
«Садок вишневий коло хати»  IV.«...коло хати»
Андрій Содомора
Хай яким комфортним не було б наше житло, та найцінніше у ньому тепло – це тепло нашої хати. Та наша хата дошкульною скалкою в неситому оці.
13.11.23 | | Дискурси
628-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
13.11.23 | | Україна
«Коло» : внутрішня сила тіні
Уляна Мороз
Гастрольний проєкт передбачав, щоб привезти нашим за кордон «трішки України». Ми були в Європі і при цьому перебували в спільнотах Харкова, Одеси, Запоріжжя, Слов’янська, це була водночас своєрідна «подорож містами України».
12.11.23 | | Штука
Тінь Черчилля
Віталій Портников
Варто би зрозуміти, що національна єдність під час випробувань – це не гасла і звернення до громадян, а правильно побудовані інституції
12.11.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.