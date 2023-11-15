Еврокомісія завершила розробку 12-го пакета санкцій проти Росії.

Він, зокрема, передбачає заборону на постачання російських алмазів.

Високий представник Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у середу, 15 листопада, передав Раді ЄУ розроблений Європейською комісією проєкт нового пакета санкцій проти Росії за її аґресію проти України. Про це повідомило видання Politico з покликом на інформацію Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS).

У рамках 12-го пакета антиросійських санкцій Боррель разом з Єврокомісією пропонують включити до санкційних списків ще понад 120 фізичних і юридичних осіб «за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України». Йдеться, серед іншого, про представників військового, оборонного та IT-секторів РФ, а також «інших важливих економічних операторів».

Крім цього, Боррель разом з Єврокомісією пропонують ввести обмеження на імпорт та експорт додаткових категорій товарів, а також схвалити заходи щодо підвищення ефективності «стелі цін» на російську нафту та протидії обходу санкцій.

Тим часом інформаційна аґенція Bloomberg повідомила з покликом на внутрішні документи ЄУ, що в рамках нового пакета антиросійських санкцій пропонується запровадити заборону на експорт деяких типів верстатів і деталей до них. Йдеться про «верстати та деталі до них, які можуть бути використані для виробництва зброї». Окрім того, за даними аґенції, Брюссель розглядає можливість обмежень на такі товари, як літієві батареї, термостати, деякі хімікати, двигуни для безпілотників.

Також, за інформацією Bloomberg, як і очікувалося, до проєкту пропозицій щодо нового пакета включено заборону на постачання російських алмазів з першого січня 2024 року.

Відомо, що Комітет постійних представників країн ЄУ (Coreper) вніс до порядку денного засідання, яке відбудеться у п'ятницю, 17 листопада, обговорення пропозицій щодо 12-го пакета обмежувальних заходів проти Росії. Після узгодження пакета на рівні Coreper офіційне рішення має бути ухвалене Радою ЄУ, і після публікації в «Офіційному журналі» Євроунії воно набуде чинності. За прогнозом джерел Politico, цю процедуру планується завершити до саміту ЄУ 14–15 грудня.