Фінляндія заборонила в'їжджати до країни росіянам на роверах.

Цю заборону підтвердили представники фінської прикордонної охорони.

Прикордонна служба Фінляндії з дев’ятого листопада заборонила в'їзд до країни росіянам на роверах. Про це повідомив фінський інформаційний портал Yle з покликом на заяву заступника командувача прикордонної охорони південно-східної Фінляндії підполковника Юкка Луккарі (Jukka Lukkari).

Як пояснив Луккарі, зі серпня різко зросла кількість людей, які намагаються без в'їзних документів потрапити до Фінляндії через пункти пропуску на південно-східному кордоні. Загалом було зареєстровано 91 такий випадок – це були громадяни третіх країн, які використовували Росію як транзитну країну і просили притулку в Фінляндії.

При цьому, зазначив Луккарі, лише за останній тиждень близько 30 нелеґальних міґрантів намагалися в'їхати до Фінляндії велосипедами. Тому і було запроваджено заборону. «Останнім часом люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без справних роверових ліхтарів та шоломів. Коли було помічено, що роверистів стає дедалі більше, було вирішено боротися з цим явищем. З минулого четверга люди не можуть в'їжджати до Фінляндії з Росії велосипедами через прикордонні переходи на південному сході країни», – розповів речник фінської прикордонної служби.

Луккарі уточнив, що щодня східний кордон в обох напрямках перетинають близько трьох тисяч людей через прикордонні переходи Ваалімаа, Нуямаа та Іматра у південно-східній Фінляндії.