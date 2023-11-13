628-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:34 Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" лідерові Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, якому 13 листопада виповнилося 80 років. Під час зустрічі Зеленський подякував Джемілєву за відстоювання інтересів нашої держави та боротьбу за права кримських татар і побажав багато здоров’я, "щоб побачити нашу справедливу перемогу, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України". Джемілєв заявив, що для нього честь отримати найвищу відзнаку держави, адже за два роки повномасштабної війни її одержують воїни, які ціною свого життя відстоюють свободу, територіальну цілісність і незалежність України. "У таких обставинах це нагородження має для мене величезний сенс... Мені сьогодні вже 80 років, і в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою батьківщину й бути похованим на своїй землі", – сказав Джемілєв.

16:08 Російська армія обстріляла одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок удару знищено кілька автомобілів, зокрема одну карету швидкої допомоги. Херсонська обласна адміністрація також поінформувала, що внаслідок обстрілу центральної частини Херсона загинуло двоє людей – 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Чотирьох осіб шпиталізували.

15:49 Народному депутатові України оголосили підозру в державній зраді й участі у злочинній організації. "За матеріалами слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру). Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені... Один із прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році... За даними слідства, крім народного депутата, до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон... Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів срср Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду", – повідомила СБУ. Правоохоронці не розголошують прізвища депутата, хоча з контексту повідомлення й оприлюднених фото очевидно, що йдеться про Олександра Дубінського.

15:21 Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України з закликом дати оцінку діям Ірини Фаріон, котра оприлюднила копію листа від юнака з окупованого Криму, наразивши його на загрозу. "Персональні дані в умовах війни – не абстракція, а захист життя і свободи!.. Це може мати й вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, а й спричинена загроза особистої безпеки та життя студента", – заявив Лубінець.

Представниця Президента України у АР Крим Таміла Ташева назвала вчинок Ірини Фаріон "ницістю і злочином". "Дякую всім нашим громадянам за сильну українську позицію – впевнена, ви зустрічатимете наші сили безпеки й оборони у Криму першими. Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку", – прокоментувала Ташева.

14:41 У передмісті Херсона росіяни обстріляли автомобіль, у котрому матір поверталася з двомісячною донькою із медогляду. Жінку шпиталізували у важкому стані. Чоловік, який був за кермом (вірогідно, дідусь немовляти), загинув. У дитини діагностували мінно-вибухове поранення голови; стан середньої тяжкості.

14:18 Личаківський суд Львова засудив до 14 років в'язниці колишнього народного депутата Іллю Ківу з конфіскацією майна. Суд визнав Ківу винним у державній зраді, закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, пропаганді комуністичного тоталітарного режиму, закликах до до агресивної війни. Соратник Віктора Медведчука переховується у Росії; суд відбувався у режимі in absentia.

13:54 У Криму затримали студента з патріотичними поглядами після того, як його ім'я та прізвище оприлюднила Ірина Фаріон. Кілька днів тому, продовжуючи дискутувати про своє інтерв'ю з критикою російськомовних воїнів, Фарін опублікувала листа від студента з Криму, який висловив їй підтримку за позицію і виступив проти "мови окупанта". При тому Фаріон виклала скриншот повідомлення, не приховавши особи автора – Максима Глєбова. "Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. Або в Сімферополі (де я зараз навчаюся на 1 курсі української філології) не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації", – написав автор листа. Згодом російський канал “Кримський СМЕРШ”, який співпрацює із ефесбістами, опублікував відео зі студентом Максимом Глєбовим, який просить вибачення за лист на підтримку Фаріон і відрікається від висловлених поглядів.

13:27 Центр національного спротиву не підтверджує інформації про відхід росіян від берега Дніпра на Лівобережжі. "Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил оборони України й оголосили про вихід своїх військ із тимчасово окупованих територій Херсонщини. Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", – йдеться у повідомленні ЦНС (засновником центру є Сили спеціальних операцій). Водночас представники спротиву зазначають, що "відхід російських військ з Херсонщини – справа часу".

13:15 Вчора, 12 листопада, середньодобова температура була на 4,4°C нижчою, ніж 5 листопада (7,8°C проти 12,2°C). Вечірній максимум споживання електроенергії вчора був на 5,3% вищим, ніж у попередню неділю, 5 листопада, повідомили в Укренерго.

12:51 Київський суд Харкова засудив до довічного ув'язнення харків'янина, який наводив ракети на будівлю Харківської ОДА. "За даними слідства, чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних. Харків'янин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби... 28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО, а також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією", – повідомила прокуратура. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ, і незаконному володінні зброєю.

12:39 Портфель міністра закордонних справ Великої Британії отримав колишній прем'єр Девід Кемерон (у 2010–2016 роках). Натомість дотеперішній голова зовнішньополітичного відомства Джеймс Клеверлі очолив міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман.

12:03 У Чехії відкрили 384 кримінальні провадження через схвалення російського вторгнення в Україну та пропаганду терористичних організацій, а обвинувачення конкретним особам висунули по 99 провадженнях. повідомив речник поліції Ондржей Моравчик.

11:50 Європейський Союз вже надав Україні військову допомогу на 27 мільярдів євро та продовжуватиме свою підтримку, оскільки війна в Україні триває та набуває подальшого загострення, заявив перед початком засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин високий представник ЄС Жозеп Боррель.

11:35 Сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України, вперше від 5 листопада 2019 року, відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Оцінювання мають пройти 1884 судді місцевих і апеляційних судів: 109 – складання іспиту, 1775 – дослідження досьє та проведення співбесіди. До етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності, яка має сприяти комісії у встановленні відповідності судді або кандидата на посаду судді критеріям професійної етики й доброчесності. Комісія напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання спільно з Громадською радою доброчесності погодила перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 107 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 48 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:41 Американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Це вже 32-й штат, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України Оксана Маркарова.

10:20 Російські державні інформаційні аґенції РИА Новости і ТАСС спочатку повідомили про відступ російських військ угруповання "Дніпро" "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра", щоб "вивільнену частину сил задіяти для наступу на інших напрямках", а потім анулювали цю новину як випущену помилково.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

156,9% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

58,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

165,7% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

245,7% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

79,1% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

41,3% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Пауза в застосуванні росіянами крилатих ракет "Калібр" для завдання ударів по об'єктах в Україні пояснюється тим, що в них виникли проблеми з логістикою після переведення кораблів до Новоросійська, бо потенціал для логістичного забезпечення залишився в окупованому Севастополі, пояснив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемаратону: "Вони не можуть завантажувати "Калібри" у Новоросійську. Відповідно, зараз, поки вони цю проблему не вирішать, в принципі застосовувати їх вони фактично не можуть".

09:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Орлянки. Росіяни вводять нові резерви, особливо посилюючи тиск вздовж залізниці на Куп'янськ.

• Бахмутський напрямок – росіяни тиснуть на Кліщіївку і доволі завзято взялися за район Ягідного, на жаль, є втрати позицій. Ціль ворога – наступати по хребту до Часового Яру. Останній є панівною висотою і ключем до Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

• Авдіївський відтинок – росіяни продовжують постійно лізти з Красногорівки: то в бік Новокалинового, то до Степового, то до АКХЗ, то до Очеретного. Ця тактика можлива, коли піхоту в наступі не шкода і дасть плоди, коли просто знайде слабке місце в обороні. Так робили бойовики ПВК "Ваґнер" у Бахмуті. Біля Водяного росіяни намагаються покращити тактичне положення вище кар'єру. Оборонці в Первомайському потерпають від росіянських fpv-дронів. На ділянку прибуло посилення у вигляді ворожих дронщиків. Тривають бої на руїнах Мар'їнки, росіяни вже 21-й місяць не можуть захопити місто.

• Бердянський відтинок – без змін.

• Запорізький відтинок – останні дні тривають зустрічні бої біля Роботиного та Новопрокопівки.

• Таврійський відтинок – тривають бої в Кринках. Ворог намагається видавити наші передові підрозділи з лісового масиву.

На початку вересня ГУР давав оцінку окупаційної армії ворога у 420 тисяч військовослужбовців. Станом на 31 жовтня аналітики "Інформаційного спротиву" оновили оцінку контингенту в 442 тисячі військовослужбовців: ворог мовчки нарощує живу силу, незважаючи на втрати.

09:20 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна, схоже, посилює атаки на російські військові, логістичні й інші важливі об'єкти в тилових районах окупованої України та Росії. Головне управління військової розвідки України вчора повідомило, що позавчора українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, у результаті чого загинули щонайменше троє російських співробітників ФСБ та росгвардії. Перед цим були: напад українських партизанів на колишнього керівника народної міліції "ЛНР" 8 листопада; удари по російській військовій базі в окупованому Скадовську, Херсонській області та засобах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; три удари з тилу та партизанські атаки в Росії 11 листопада. З літа 2023 року українські війська проводять кампанію спрямованих на окупований Крим ударів.

• Російська влада намагається применшити масштаби своїх зусиль щодо посилення контролю над російським інформаційним простором.

• Росія продовжує позиціонувати себе як провідний гарант безпеки авторитарних країн Африки.

• Російські війська 12 листопада завдали обмежену серію ракетних ударів по півдню України.

• Українські війська вчора досягли незначного успіху на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі продовження наземних операцій.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: