627-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:41 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Старикове, Басівка, Запсілля, Миропілля Сумської області; Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка, Рай-Олександрівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Авдіївки та Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки. Крім того, противник завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон, Новоберислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил російської федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника.

18:47 У Києві відбувся мітинг з вимогою демобілізації воїнів, які вже понад півтора року стоять на обороні України. У центрі столиці зібралися понад сотня людей, здебільшого жінок: дружин і матерів військовослужбовців, які на фронті з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє hromadske. "Ми не закликаємо до капітуляції, бо занадто багато вже сплачено... Ми просимо замінити тих, хто від початку не ховався і безперервно виконує бойові завдання. Вони виснажені, вони просять їх замінити. Вони сподіваються на демобілізацію", - заявила учасниця мітингу Ірина Топінко. Схожі мітинги відбулися також у Дніпрі, Хмельницькому, Тернополі, Львові, Чернівцях та інших містах.

18:08 Києво-Печерська лавра (релігійна організація у складі ПЦУ) з 15 листопада переходить на новоюліанський календар. "На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - повідомив намісник лаври архімандрит Авраамій.

17:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 149 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 83 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

16:55 Парламентсько-урядова коаліція в Німеччині готується подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 мільярдів євро, пише Reuters. Комітет Бундестагу у справах оборони обговорює проєкт бюджету зі збільшеним фінансуванням для України. "Подвоєння військових витрат - це правильно і важливо... Цим кроком ми підтвердимо нашу обіцянку Україні надати необхідні кошти", - заявив член парламенту Андреас Шварц.

16:08 Взимку українська армія робитиме наголос на знищенні російських логістичних шляхів, і мета - "виморозити" противника, заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері телемаратону. "Погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але, знову ж таки, артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде... Важливою задачею для українських військ залишається перерізання ліній постачань сил РФ, а також знищення їхнього тилу і передових позицій. Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди - дощів і морозів - ми їх виморозимо", - сказав Фітьо.

15:19 Біля кордону з Україною, де триває протест польських перевізників, на виїзд із Польщі очікують близько 2500 вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. “Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте", – прокоментував Демченко в етері телемаратону. Згідно з даними ДПСУ, понад половина вантажівок очікує біля пункту пропуску “Ягодин”. При тому рух ускладнено як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. "Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, – це пункт пропуску “Краковець”, – додав Демченко.

14:50 Вчора у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено щонайменше трьох офіцерів РФ, повідомляє Головне управління розвідки. Акцію помсти у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», де росіяни розмістили свій штаб, реалізували під час засідання офіцерів ФСБ та росгвардії представники місцевого руху опору.



14:25 Після нової атаки України на Чорноморський флот російське командування перемістило з Криму до Туапсе ще два десантні кораблі, повідомив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемаратону.

13:40 Німеччина готується подвоїти військову допомогу Україні, пише Bloomberg. Наступного року на ці цілі з бюджету ФРН збираються витратити 8 мільярдів євро.

13:12 Російська армія посилила атаки на Бахмутському напрямку, підтверджує командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Сирський: "Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються".

12:39 Село Тополі у Харківській області після підняття державного синьо-жовтого прапора залишається у "сірій зоні", водночас українські захисники доводять, що тримають над цією ділянкою контроль, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону. "Ворога було відкинуто на тій ділянці. Але ситуація там залишається непростою. Бо населений пункт знаходиться фактично і поряд з кордоном з Росією, і на напрямку лінії бойових бій", – сказав Демченко. Він зауважив, що постійне перебування українських захисників там ускладнене. "Але, як бачимо, наші хлопці продовжують нагадувати Росії, що це територія України. Вони виходять до цього населеного пункту. Вони постійно контролюють цей напрямок для того, щоб ворог там ніяким чином не міг закріпитися", – наголосив речник.

12:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи приватної військової компанії "група Ваґнера", ймовірно, були асимільовані під командування структур росгвардії і відновили активне вербування. Цей підрозділ "Ваґнера" у складі росгвардії, ймовірно, очолює Павєл Пріґожин, син покійного власника "Ваґнера" Євгєнія Пріґожина. Інші групи бойовиків "Ваґнера", найімовірніше, приєдналися до російської ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням "Радіо Вільна Європа", зараз налічує 7000 осіб. • 1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики "групи Ваґнера" увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що до "Ахмату" вже приєдналися 170 колишніх бійців "Ваґнера". • Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "Ваґнера" в серпні 2023 року російська держава здійснює безпосередній контроль над діяльністю "Ваґнера" і його колишнім персоналом.

11:43 До Кишинева прибув літак з українцями, евакуйованими з Сектору Гази. На облавку перебувало 145 громадян України, 9 громадян Молдови та 1 палестинець. Серед евакуйованих багато сімей із дітьми. Громадянку України з онкологічним захворюванням негайно доправили каретою швидкої допомоги до пункту пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків з Одеси.

11:10 Росіяни вчергове обстріляли Херсон, одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара, повідомили в Херсонській ОВА. У будівлі суттєві руйнування, виникла пожежа. На щастя, без жертв.

10:45 Росіяни збільшили кількість авіаударів, зокрема з застосуванням керованих авіабомб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. На таврійському напрямку війська РФ завдали 30 авіаударів, провели 48 бойових зіткнень та здійснили 712 артобстрілів.

Підрозділи ж ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1067 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становлять 572 особи, знищено 32 одиниці військової техніки (зокрема 2 танки, 14 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 7 БпЛА, 1 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки), 4 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Ще 21 одиницю військової техніки ворога пошкоджено. Ведення нашої наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.

10:35 Нині вранці у Харкові пролунав потужний вибух, як пізніше виявилося – на АЗС.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

156,7% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

58,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

165,6% автомобільної техніки (з них 3,2% за минулий тиждень),

245,3% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

79,1% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

41,3% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували південь України, застосувавши одночасно балістику, ймовірно «Іскандер-М», і керовані авіаційні ракети типу Х-59, повідомили Сили оборони півдня. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовували за складним маршрутом. Однак силам протиповітряної оборони вдалося знищити одну з них на Миколаївщині, друга ж, а також балістична ракета влучили по відкритій території області без критичних руйнувань і постраждалих. Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено кілька житлових будинків, теж без постраждалих.

09:35 На Бахмутському напрямку росіяни перейшли від оборони до атакувальних дій, намагаючись відбити ті позиції, які ними були втрачені, протягом доби українські захисники відбили 15 атак армії РФ, сказав начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо в ефірі телемаратону.

09:25 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська в ніч з 10 на 11 листопада вперше за 52 дні завдали серії ударів ракетами та безпілотниками по Київській області.

• Повідомляється, що Головне управління військової розвідки України було причетне до щонайменше одного з трьох ударів по території Росії 10–11 листопада. Українське видання "Суспільне Крим" повідомило, що джерела в ГРУ заявили, що ГРУ організувало підрив залізничних колій у Рязанській області, в результаті якого вранці 11 листопада зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда, що має на найближчий час ускладнити логістику російських військ. Відомий російський мілблогер стверджував, що потяг перевозив мінеральні добрива. Московська залізниця заявила, що ситуація не торкнулася пасажирських і приміських поїздів та що РЖД створила штаб для координації будь-яких збоїв, викликаних сходженням поїзда з колії. Російське державне інформаційне агентство РИА Новости заявило, що сходження з рейок сталося через «втручання сторонніх осіб». Головне управління МНС по Тамбовській області також заявило, що на пороховому заводі біля Котовська в ніч на 11 листопада виникла пожежа площею 300 кв. м. Повідомляється, що очевидці перед цим чули вибухи. ВВС Росія заявила, що це вже другий подібний інцидент на цьому пороховому заводі після того, як у червні 2023 року під час пожежі там загинули п'ятеро людей. Прессекретар ГУР Андрій Юсов 11 листопада заявив, що не може офіційно ні підтвердити, ні спростувати інформацію про події в Росії, такі як вибух на пороховому заводі під Тамбовом або сходження потяга з рейок, але подібні удари триватимуть. На геолокаційних кадрах, опублікованих 10 листопада, також видно дим із будівлі в Коломні Московської області. Російські джерела стверджують, що місцеві жителі чули вибухи біля ДП «Конструкторське бюро машинобудування» держкорпорації «Ростех» у Коломні, яке спеціалізується на ракетних системах. Російські джерела також стверджували, що російські сили збили один або кілька безпілотників над Конструкторським бюро машинобудування, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що безпілотник упав на будівлю. Міністерство оборони Росії заявило, що російські ППО збили два українські безпілотники над Смоленською та Московською областями в ніч на 10 листопада, а відомий російський мілблогер також заявив, що російська ППО вночі перехопила кілька повітряних цілей над Смоленською областю та над Коломною. Українські посадовці вчора не коментували вибух у Коломні. А міністр енергетики України Герман Галущенко у вчорашньому інтерв’ю, заявив, що Україна відповість на російські удари по українській критичній інфраструктурі взимку взаємними ударами по російській енергетичній інфраструктурі, включаючи нафтогазову інфраструктуру.

• Продовження обговорення російськими мілблогерами широкомасштабних лобових атак російської піхоти підкреслює проблеми, з якими зіткнеться Росія, використовуючи ці масовані атаки, щоб компенсувати визначені головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним проблеми, які спричинюють поточну позиційну війну. Вчора один з мілблогерів підкреслив, що російська практика проведення тактичних наступів з метою штурму українських укріплених позицій у лісових районах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву на будь-якій ділянці фронту. Він зазначив, що немає можливості підготувати достатню кількість російських військовослужбовців для інтенсивних лобових атак, необхідних для значного просування в Україні. Інший мілблогер стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів. У критику інший мілблогер відповів, що цей коментар є негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій, що спричинило залежність від тактики штурму. Телеграм-канал, пов’язаний із російським спецназом, також поскаржився, що залежність від фронтових піхотних штурмів завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які дислокуються в Україні, оскільки російське командування з початку війни використовує сили спецпризначенців для фронтових наступів, а вони не призначені для проведення таких штурмів.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, схоже, з невідомих причин все більше відсуває на другий план свого старшого сина, 18-річного Ахмата Кадирова, на користь молодшого сина Адама Кадирова.

• Повідомляється, що російська влада запустила ще одну широкомасштабну хвилю прихованої мобілізації.

• Російська влада продовжує намагатися заповнити робочою силою та штучно змінити демографію окупованої України.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: