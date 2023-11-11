Збирання помаранчів

Василь МАХНО

 

Там пахне помаранча щоб звільнитись

із цвіту в зав’язь – Змушена змінитись

налившись соком й м’якоттю – І тим

гарячим світлом й кожухом ріпавим

рудим вогнем – ліхтариком літавим

і серцем волохатим

відцвісти

 

В садах в яких її життя кочує

в яких посаджене хтось обтина й корчує

з’явитися на гілці між подруг

між родичів також налитих соком

щоб – кліпнувши – на світ закислим оком

липкою слиною

приваблювати мух

 

Вона упевнена: округлість в ній трикутна

земля – зелена і вона прикута

до гілки – до баламкання – кутів

будинку – де господарі та сторож

й зерном своїм життя і смерть повториш

прорісши в шлунку

глиняних ґрунтів

 

Однак упевненість тривожна і підгнила

В дощі розмокла прибережна глина

і глина під корінням і в садку

Час урожаю – час плодів зривання

кутів і ліній в поспіху стирання

перехід з солоду

у синю гіркоту

 

Так пахне щоб звільнитись – щоб не бути

щоби і цвіт і ліхтарі забути

бо помаранча думає що встигла

на ґрунт – в кишеню – в шлунок – у ріку

пропіє півень їй кукуріку

і дзьобне в тім’я: справдить

чи достигла

 

Стіна із помаранчів на горбку

Будинок – вище він сховав ріку

Збиральниці при деревах – при світлі

ліхтарні з помаранчевих світил

наїстися – не вистачає сил

в поділ сховати –

сторожі помітять

 

Тривожить нас тягучий злиплий сік

Холодний дощ перемиває всіх

Збиральниці забились під веранду

Перечекають заховавшись під

Чалапає ось сторож на обід

і дощ чалапає за сторожем

по саду

 

 

Знимка: Анатолій Бабійчук

 

11.11.2023

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