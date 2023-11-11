626-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:19 Знищені в окупованому Криму два російські малі десантні кораблі були важливими для флоту РФ, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. "Це надзвичайно вдала операція. Йдеться не лише про два - вже можна стверджувати, знищених - десантних катери, ще й достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ", - сказав Юсов в етері телемаратону. Наразі противник не має чим їх замінити.

15:32 Росіяни посилили тиск на авдіївському напрямку, заявив речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун. "Вчора ворог активізувався на авдіївському напрямку. Окрім піхоти, застосовує значну кількість бронетехніки... Активізація не проходить просто так. Втрати ворога склали 642 особи, а це майже відсотків на 30 більше ніж в попередні дні", - зазначив Штупун.

14:46 У Рязанській області Росії зійшли з колії 19 вагонів вантажного потяга. Московська залізниця стверджує, що аварія відбулася "в результаті втручання сторонніх осіб". "Суспільне", покликаючись на джерела у Головному управлінні розвідки, зазначає, що то була українська операція, покликана ускладнити логістику російській армії.

14:21 Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни через обстріли Харківщини. Селище Солоницівка було атаковане двома дронами. Зазнали пошкоджень школа та складські приміщення. Вчора у Купʼянську частково під час атаки дронів було частово зруйновано житлові будинки, господарчі споруди та магазин.

13:09 Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди річниці звільнення Херсонщини. "Увесь південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди!" – сказав Зеленський. Президент закликав українців до єдності, а мешканців окупованих територій попросив зберігати надію. "Незалежність, яка має силу переходити від покоління до покоління, здобувається саме в боях, черпає енергію в єдності народу та гартує свій дух саме тоді, коли чує вдячність звільнених від ворога людей – тих, хто чекав на Україну, і чия віра справдилась", – заявив Президент.

12:44 У Росії зайнялася пожежа на пороховому заводі у Котовську в Тамбовській області. Очевидці уточнюють, що перед займанням було чутно вибух.

12:14 Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції олігарха Костянтина Жеваго, відхиливши апеляцію української сторони. Суд ствердив, що Україна не довела, що зможе забезпечити основні процесуальні гарантії та захист прав захисту, пише Reuters. Жеваго звинувачують у розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

12:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Державне архівне агентство Росії опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців". Він відкривається статтею президента Росії Путіна на цю тему, опублікованою в липні 2021 року, за якою одразу ж слідує його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні вторгнення. У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і підтвердження тези про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську". Документи супроводжуються коментарями Путіна. • Минулого тижня колишній президент Росії Мєдвєдєв нібито написав статтю про історію російсько-польських відносин. Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, погрожуючи, що Росія та Білорусь у разі потреби зможуть дати адекватну військову відповідь. • Посилюється використання російським керівництвом історії як зброї з метою прищеплення антизахідних настроїв у свідомості російського населення та залякування його безпосередніх західних сусідів.

11:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 149 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 83 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — ворог здійснював обстріли прикордонних областей.

• Сватівський відтинок — тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Орлянки. В Серебрянському лісництві бої йдуть на зустрічних курсах.

• Бахмутський напрямок — росіяни проводили масштабну атаку на Кліщіївку, бої тривають, ситуація складна.

• Авдіївський відтинок — ворогу вдалося зайти у крайні хати Степового, довелося стерти росіян разом з будинками. При наявній динаміці росіяни ще не раз зможуть зайти в Степове. Відбувалися зіткнення біля Водяного та в Первомайському. Штурм Мар'їнки вчергове для ворога приніс йому невдачу.

• Бердянський відтинок — активність ворога зберігається на захід від Старомайорського.

• Запорізький відтинок — Сили оборони мали успіх біля Вербового. Крім того, вдалося трохи просунутися біля Роботиного та Новопрокопівки.

• Таврійський відтинок — тривають бої в Кринках.

10:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

156,5% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

57,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

165,3% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

244,3% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

78,9% РСЗВ (з них 1,9% за минулий тиждень),

41,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:10 Вночі росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. П'ять із них збили ППО – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах, але два "шахеди" поцілили по будівлі. Є руйнування.

10:05 Вночі сили та засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі на підступах до Києва. БПЛА були запущені з південного напрямку, в Києві без жертв і руйнувань. Росіяни, ймовірно, перевіряли систему ППО Києва, бо Росія вранці запустила балістичні ракети, вибухи лунали ще перед тривогою. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі поблизу Києва працювали сили ППО. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. В одному з районів Київської області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна п'яти приватних житлових будинків, є незначні пошкодження господарських приміщень та одного приватного підприємства.

10:00 Армія РФ увечері двічі атакувала Одесу, спочатку ракетами, а потім ударними БПЛА, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер: ракетами вдарили двічі по Одеському району, влучили по дачному кооперативу, постраждали троє людей, 96-річну жінку госпіталізовано. Також є влучання в припортову інфраструктуру, люди не постраждали. Після ракет запустили ударні БПЛА. Сили ППО збили чотири дрони, проте є влучання у будівлі, які не використовувалися, поранених немає.

09:55 З 19:00 вчора по 03:00 нині росіяни атакували Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ:

Зокрема під час удару застосовано:

31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (ТОТ Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 “Онікс” – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської області (РФ).

У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131” (61%). Протиповітряна оборона працювала в Одеській (знищено 3 БПЛА), Дніпропетровській (знищено 5 БПЛА), Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській і Київській областях. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях.

09:40 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три російські кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В Головному управлінні військової розвідки України заявили, що 10 листопада в окупованому Криму українські ударні безпілотники потопили два малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії.

• Російські мілблогери продовжують надмірно реагувати на нездатність Росії відтіснити українські сили з позицій на східній (лівобережній) Херсонщині. Популярний російський мілблогер повторив поширені скарги на неадекватний російський контрбатарейний вогонь, радіоелектронну боротьбу, протиповітряну оборону та штурмові операції вздовж річки Дніпро в Херсонській області. Мілблогер особливо поскаржився на неправомірне використання російської 10-ї бригади спецназу ГРУ для проведення фронтових штурмів як регулярної піхоти проти українських позицій на східному березі, хоча такі фронтові штурми в цьому районі неефективні. Мілблогер висловлював занепокоєння щодо можливих майбутніх українських операцій на Херсонському напрямку, але інші мілблогери стверджували, що українські сили наразі не в змозі досягти прориву на цьому напрямку. Російські мілблогери, ймовірно, гіперфокусуються на східному березі Херсонської області через значну невралгію російського інформаційного простору щодо російської військової тематики в цьому регіоні. Деякі російські мілблогери, схоже, менше стурбовані можливою найближчою загрозою українських операцій на східному березі, а більше засмучені поганим веденням війни Росією та поганим поводженням з військовослужбовцями. Російський мілблогер поскаржився, що російські війська борються з "окостенінням" поганих традицій і поведінки в російській армії, що включає поганий зв’язок, відсутність належної підготовки до або під час штурмових місій, проведення ротацій у колонах, продаж російськими командирами допомоги на передовій, а також небажання вчитися на військових помилках і визнавати погані реалії бою. Інший відомий мілблогер заявив, що ситуація під Кринками Херсонської області є "тактичною проблемою" для російських військ, але не стратегічною загрозою.

• Минулого місяця російські війська завдавали значно менших і менш частих ударів безпілотниками по Україні, ніж у попередні місяці, перед очікуваною широкомасштабною ударною кампанією взимку.

• 10 листопада президент Росії Путін знову відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, ймовірно, намагаючись представити себе лідером військового часу напередодні майбутніх президентських виборів у березні 2024 року.

• Повідомляється, що президент Росії Путін проведе свій щорічний форум «Пряма лінія» та одночасно щорічну пресконференцію 14 грудня, і ця подія, ймовірно, буде рекламою його президентської кампанії.

• 10 листопада український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що 17-річний українець Богдан Єрмохін, якого російська влада примусово вивезла з окупованого Маріуполя до Росії та намагалася призвати на військову службу, повернеться в Україну.

• Операція "Інтерфлекс" під керівництвом Сполученого Королівства досягла своєї мети – підготувати 30 тисяч українських військових у період з червня 2022 року по грудень 2023 року.

• Російські сили продовжують боротьбу з низьким моральним духом і поганою дисципліною.

• 10 листопада український Telegram-канал Mariupol Resistance та міський радник Маріуполя Петро Андрющенко повідомили, що українські партизани підірвали поліцейську машину в окупованому Маріуполі Донецької області.

09:10 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: