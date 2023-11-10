Американський бомбардувальник нового покоління B-21 Raider здійснив перший політ.

Бомбардувальник здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси по всьому світу.

У Сполучених Штатах здійснив свій перший випробувальний політ найновіший стратегічний стелс-бомбардувальник B-21 Raider компанії Northrop Grumman. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Випробування літака пройшли на світанку в п'ятницю, 10 листопада у Каліфорнії, де в місті Палмдейлі розташований 42-й завод Northrop Grumman. Політ був зафіксований очевидцями, які виклали відео в соцмережі.

Перший у світі бомбардувальник шостого покоління B-21 Raider, як стверджує виробник, стане основою американської військової авіації у майбутньому. «Це перший новий бомбардувальник, створений у США протягом останніх 30 років», – заявив на презентації у грудні минулого року міністр оборони країни Ллойд Остін.

B-21 має таку ж форму «літаючого крила», як і його попередник, B-2. Проте B-21 має міцніший матеріал поверхні, яка забезпечує невидимість, і, як очікується, потребуватиме менше обслуговування та зменшить експлуатаційні витрати та час простою.

Бомбардувальник здатний нести як звичайні, і ядерні боєприпаси по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки паливом в повітрі. Він зможе «проникати в протиповітряну оборону противника та досягати цілей у будь-якій точці світу», стверджує виробник.

Пентаґон планує придбати щонайменше 100 цих літаків та почати поступово замінювати ними бомбардувальники B-1 та B-2. Кожен B-21 Raider буде коштувати близько 750 мільйонів доларів з поправкою на інфляцію.