624-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:32 Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі росіян у Скадовську. Про це повідомив радник Маріупольської міської ради Петро Андрющенко, покликаючись на свої джерела.

13:11 Верховна Рада звільнила Вадима Гутцайта з посади міністра молоді і спорту України. Його відставку підтримали 243 народні депутати.

12:51 Офіцерові, який подарував гранати загиблому помічникові Головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову, оголосили підозру в незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв. "Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв", – поінформувало Державне бюро розслідувань.

12:29 Другого секретаря з консульських та адміністративних питань посольства України в одній із країн Центральної Азії викрили на організації каналу нелегальної міграції до ЄС вихідців із "країн підвищеного терористичного ризику". "Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, вона за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої «послуги» становила до 3 тисяч американських доларів з одного нелегала", – повідомляє СБУ. За даними слідства, "послугами" зловмисників скористалося близько 900 осіб.

12:02 Лише 4% обсягу допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України, залишилися невикористаними, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі. “Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів (і це не лише безпекова допомога – це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога) – ми використали приблизно 96% того, що залишилось”, – заявив Кірбі, згідно з повідомленням "Голосу Америки". Білий дім закликає Конґрес США схвалити запит на додаткову допомогу для України. “Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит”, – додав Кірбі.

11:48 Росіяни влучили ракетою по цивільному судну під прапором Ліберії біля одного з портів на Одещині вчора ввечері. Загинув лоцман; трьох членів екіпажу шпиталізовано; поранено також працівника порту. Встановлено, що росіяни використали протирадіолокаційну ракету Х-31П. Як розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, лоцман був громадянином України, троє поранених членів екіпажу – філіппінці. Гуменюк наразі не підтверджує, що удар по кораблю був умисним. "Ворог спрямував ракету Х-31П. Зрозуміло, що намагався поцілити по узбережжю, очевидно, але в момент заведення судна в порт влучив безпосередньо в надбудову судна там, де працювала радіолокаційна станція", – розповіла Гуменюк.

11:35 ​​Вчора, 8 листопада, середньодобова температура була на 1°C нижчою, ніж позавчора, 7 листопада (9°C проти 10,1°C). Відповідно, добовий максимум споживання електроенергії (вранці о 10:40) вчора був на 1,4% вищим, ніж у вівторок, повідомили в Укренерго.

11:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Після того, як минулого тижня стало відомо про втрату кількох російських зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії С-400, новий аналіз свідчить про те, що для збереження покриття над територією України Росії, найімовірніше, доведеться перерозподілити ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини Росії. • Головні російські ЗРК великої дальності, такі як SA-21, здатні вражати цілі на відстані до 400 км. Розміщені в стратегічно важливих місцях, а також вздовж кордонів Росії, ці системи майже напевно послаблять російську протиповітряну оборону на периферії. • Перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще раз продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує перенапружувати російську армію і послаблює її здатність утримувати базову оборону на величезній території.

11:15 Лиш 27% росіян вірять у версію Путіна про смерть Пріґожина – що, мовляв, причиною катастрофи його літака став вибух ручних гранат, свідчать дані соціологічного опитування Russian Field. Ще третина (33%) вагалися з відповіддю на запитання, а 38% прямо заперечують цю версію. Найчастіше респонденти вважають, що Пріґожина вбито на чиєсь замовлення (13%) чи ліквідовано владою (13%).

11:05 Ситуація з гепатитом А на Вінниччині стабілізується, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. У лікарнях залишається 45 хворих; 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали.

10:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 134 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 94 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 Чотири рекомендації, які зазначила у звіті Європейська комісія, є технічними, і за деякими прогрес з них буде вже у грудні, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина:

"Чотири пункти, які визначені Єврокомісією, є насправді технічними, за вагою вони не мають нічого спільного з сімома рекомендаціями та основоположними реформами. Ба більше, ці чотири пункти є лише рекомендаціями, до яких може дослухатися Європейська рада, а може не дослухатися. Ці чотири пункти не мають зв'язку з політичним рішенням, яке ухвалюватимуть у грудні".

10:05 Якщо Сполучені Штати зараз припинять допомагати Україні у протистоянні з Росією, то згодом їм доведеться боротися з РФ самостійно і з самого початку, заявив заступник держсекретаря США Джеймс О'Браєн, коментуючи сумніви сенаторів у необхідності подальшої підтримки України:

"Мене завжди вчили: якщо залишити наполовину виконану роботу, доведеться повернутися і робити це знову. Зараз українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію. Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому – і, ймовірно, це будемо ми. І якщо ми збираємося конкурувати з Китаєм у майбутньому, то слід мати на увазі, що битва за Україну дозволяє нам відновити нашу власну промислову базу. Ми створюємо нові енергетичні технології та впроваджуємо їх по всьому світу, будуємо нові оборонні технології, працюємо в сфері ІТ. Все це включено в пакет додаткового фінансування і зробить нас більш здатними захищати Тайвань".

09:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

155,8% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

57,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

164,2% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

242,6% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

78,5% РСЗВ (з них 1,9% за минулий тиждень),

41,0% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:01 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вчора продовжували контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські джерела стверджують, що українські війська ведуть штурми в районі Роботиного, Новопрокопівки (на південь від Роботиного) та Вербового (9 км на схід від Роботиного). Президент України Володимир Зеленський вчора під час відеозвернення до конференції Reuters NEXT у Нью-Йорку заявив, що українські війська мають план ведення бойових дій до 2024 року, який він не може розголошувати. Зеленський заявив, що українські війська мають кілька шляхів для подальшого просування на півдні України, сході України та в Херсонській області. Існують також плани наступу на окремі окуповані міста. Українські сили продовжують безперервні контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту, й українські офіційні особи продовжують вказувати на те, що ці операції триватимуть до зими.

• Окремі російські мілблогери стверджували, що російські командири можуть ухвалювати оперативні й тактичні рішення, використовуючи карти поля бою в Україні, які відрізняються від тактичної реальності. Один російський мілблогер у відповідь на запитання, чому російські війська не завдають ударів по ймовірних великих скупченнях українських військ поблизу лінії фронту, стверджував, що російський генеральний штаб використовує карти поля бою, які відрізняються від тактичної реальності, але російські командири наказують військам здійснювати рутинні штурмові операції, щоб досягти успіху, який би збігався з "реальною" картою, розробленою російським генеральним штабом. Один з мілблогерів стверджував, що раніше були окремі випадки російських штурмових операцій на рівні батальйонів і полків, спрямованих на досягнення відповідності неточним картам лінії фронту, але він вперше чує про ширший оперативний імператив щодо досягнення успіхів, які б відповідали карті генерального штабу. Він стверджував, що російські командири зацікавлені в досягненні тактичних успіхів, зображених на картах генерального штабу, бо генштаб все частіше вимагає позитивних звітів від фронтових командирів. Російські мілблогери регулярно критикують російських командирів по всьому ланцюгу командування за надання неправдивих і надмірно позитивних звітів своєму начальству і визначають генеральний штаб Росії як такий, що сприяє поширенню цієї широко розповсюдженої інституційної нечесності.

• Президент Росії Путін вчора присвоїв генеральські звання 44 офіцерам російських військ і внутрішніх справ, у тому числі командувачеві східного угруповання військ Кузьменку. Ймовірно, це підвищення є рутинним і має на меті дати звання, яке відповідає його посаді. Путін також підвищив трьох російських офіцерів до звання генерал-лейтенанта, 11 офіцерів – до звання генерал-майора і 29 офіцерів внутрішніх справ – до звання генерал-майора і генерал-лейтенанта.

• Повідомляється, що президент Росії Путін уникатиме зосереджуватися у своїй президентській кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу. Російське опозиційне видання Meduza повідомило, що два джерела, близькі до адміністрації президента Росії, заявили, що президентська кампанія має на меті зобразити Путіна як лідера, який зробив Росію "островом спокою". Ці джерела стверджували, що рейтинги Путіна зростають після промов, в яких він критикує Захід, і що російська державна пропаганда заохочуватиме це, все частіше публікуючи історії про "труднощі" в західних країнах і нібито нездатність Сполучених Штатів підтримувати Україну й Ізраїль одночасно. Джерело також повідомило, що в кампанії обговорюватиметься війна в Україні лише за умови "дуже серйозного успіху [Росії] на фронті, а не продовження "позиційної війни". За повідомленнями, Путін готується оголосити про свою кампанію цього місяця, і російські джерела постійно вказують на те, що кампанія не буде активно пропагувати війну в Україні. Раніше Путін применшував російські наступальні дії під Авдіївкою, називаючи їх "активною обороною", що узгоджується з цими повідомленнями. Як повідомляється, прокремлівська партія "Єдина Росія" також усвідомила, що використання війни в Україні у своїй передвиборчій кампанії напередодні виборів до державної думи у вересні 2023 року було неефективним і контрпродуктивним. Однак занепокоєння Кремля і "Єдиної Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не свідчить про те, що "Єдина Росія" або домінування Путіна в російській політиці стикається з загрозою легітимності на майбутніх президентських виборах. Таке обрамлення кампанії, якщо воно відбудеться, посилить відмову Путіна мобілізувати російське суспільство на військовий стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні.

• Українські партизани та військова розвідка вбили видного чиновника «ЛНР» Філіпоненка, якого звинувачують у вчиненні військових злочинів на території окупованої України – він організовував тортури цивільних українських громадян і військовополонених і особисто брав участь у тортурах.

• Повідомляється, що Росія намагається придбати компоненти для військового обладнання в державах, яким вона раніше продавала обладнання, зокрема в Єгипті, Пакистані, Бразилії та Білорусі.

• Російські окупаційні адміністрації продовжують створювати нові адміністративні органи, призначені для подальшої інтеграції окупованих територій у системи російського управління.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: