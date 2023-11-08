Ізраїль заявив, що не має наміру знову окуповувати Сектор Гази.

Водночас ізраїльський міністр зазначив, що його країна «нестиме загальну відповідальність за безпеку в секторі протягом невизначеного періоду часу».

 

 

Ізраїль не має наміру знову окуповувати Сектор Гази. Про це заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC міністр стратегічного планування Ізраїлю Рон Дермер (Ron Dermer). Однак, за його словами, після того, як терористичне ісламістське угруповання ХАМАС буде відсторонено від влади, а його інфраструктура зруйнована, Ізраїль «нестиме загальну відповідальність за безпеку в секторі протягом невизначеного періоду часу».

 

Рон Дермер зауважив також, що якщо «палестинські сили» управлятимуть Газою «на благо її мешканців і не бажаючи знищити Ізраїль», то це можна буде обговорити. Водночас ізраїльський міністр наголосив, що питання, як конкретно це можна зробити, залишається відкритим. Однак не йтиметься про окупацію анклаву Ізраїлем.

 

Раніше заступник керівника пресслужби Держдепартаменту США Ведант Пател (Vedant Patel) виступив проти окупації Сектору Гази Ізраїлем. «Ми в принципі не підтримуємо повторну окупацію Сектору Гази, як і Ізраїль», – заявив він у вівторок, сьомого листопада.

 

За словами Патела, у США дотримуються тієї точки зору, що прерогатива всіх рішень має залишатися за палестинцями, оскільки «Сектор Гази – це палестинська земля, і нею вона залишиться». «Водночас неможливе повернення до статус-кво після скоєної атаки ХАМАС на Ізраїль сьомого жовтня. Ізраїль та весь реґіон мають залишатися в безпеці, а Сектор Гази не повинен і більше не може бути базою для терористичних нападів проти ізраїльського народу та інших людей», – наголосив Пател.

08.11.2023

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