Єврокомісія констатувала спалах антисемітизму в Європі.

У своїй заяві ЄК застерегла, що в розпорядженні Унії є «потужні інструменти для реагування на такі інциденти».

 

 

Європейська комісія оприлюднила в неділю, п’ятого листопада, заяву, присвячену спалаху антисемітизму на європейському континенті. У ній висловлюється глибока стурбованість тим, що кількість антисемітських інцидентів у всій Європі останніми днями досягла надзвичайного рівня. Це, на думку Єврокомісі, нагадує про деякі «найпохмуріші часи історії».

 

«Пляшки зі запальною сумішшю кидають у синагогу в Німеччині, зірки Давида малюють на житлових будинках у Франції, сплюндровано єврейський цвинтар в Австрії, скоєно напади на єврейські крамниці та синагоги в Іспанії, демонстранти скандують гасла ненависті на адресу євреїв», – наголошується в заяві.

 

Єврокомісія висловила занепокоєння тим, що євреї в Європі сьогодні знову живуть у страху. Брюссель засудив антисемітські дії та висловив підтримку єврейським громадам у країнах – членах ЄУ. В заяві зазначається, що у страху насильства через релігію чи ідентичність не повинні жити представники будь-яких конфесій.

 

«У ці важкі часи ЄУ стоїть на боці своїх єврейських громад. Ми рішуче засуджуємо ці огидні дії. Вони суперечать усьому, за що виступає Європа. Нашим основним цінностям і нашому способу життя. З моделлю суспільства, яке ми репрезентуємо – заснованого на рівності, інклюзивності та повній повазі прав людини. Ніхто – ні євреї, ні мусульмани, ні християни – не повинні жити у страху перед дискримінацією та насильством через свою релігію чи ідентичність. ЄУ сповнена рішучості захищати благополуччя всіх етнічних, релігійних та інших груп», – зазначається в документі.

 

Єврокомісія закликала дати відсіч «цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті». «У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для реагування на такі інциденти: законодавство ЄУ вважає злочином публічне підбурювання до ненависті й насильства, воно встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями, які розпалюють ненависть, та злочинами на ґрунті ненависті», – наголошується в заяві.

 

Окрім того, у Брюсселі нагадали, що з 2021 року ЄУ розробила свою першу комплексну стратегію боротьби з антисемітизмом, а з 2020 року – план дій боротьби з расизмом.

06.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Століття бабака
Марта Кузій
Артист тепер став транслятором, медіатором і представником нашого суспільства. Через нього в осіб, із якими він взаємодіє, створюється певний образ України. Це складно, виснажливо й не завжди про арт. Але ту роботу, яку нам століття трагічно заважали робити, мусимо завершити.
06.11.23 | | Штука
620-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.
04.11.23 | | Україна
Російська національна ідея: вішати
Нікодем Щиґловський
У Калінінграді відкрили пам'ятник жодним чином не пов'язаному з історією Кеніґсберґа Муравйову, якого були прозвали "Вішатель"
04.11.23 | | Минуле
619-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.
04.11.23 | | Україна
Режисерка Наталія Сиваненко дебютує «Паливом» у Львові
Атмосфера Блакитної зали щонайкраще передає настрій п’єси «Паливо»: місто, охоплене полум’ям війни, тваринні інстинкти виживання примушують чіплятися за останнє прекрасне, що може зігріти тіло (паливо від книг) і душу (роздуми над змістом прочитаного).
03.11.23 | | Штука
Корені новітнього антисемітизму в Росії
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Події на Північному Кавказі 29 жовтня засвідчили народження нової хвилі антисемітизму в Росії. Прагнув її запустити Кремль чи ні – питання другорядне. Державна російська пропаганда зробила усе для стрімкого зростання ксенофобії серед своїх громадян.
03.11.23 | | У світі
Про тишу і мовчання
Олег Яськів
Слова мають значення, вони надихають, ними освідчуються, сповідаються і пробачають. Але щоб почути себе, ми потребуємо тиші.
03.11.23 | | Дискурси
618-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.
03.11.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.