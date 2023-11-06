Єврокомісія констатувала спалах антисемітизму в Європі.

У своїй заяві ЄК застерегла, що в розпорядженні Унії є «потужні інструменти для реагування на такі інциденти».

Європейська комісія оприлюднила в неділю, п’ятого листопада, заяву, присвячену спалаху антисемітизму на європейському континенті. У ній висловлюється глибока стурбованість тим, що кількість антисемітських інцидентів у всій Європі останніми днями досягла надзвичайного рівня. Це, на думку Єврокомісі, нагадує про деякі «найпохмуріші часи історії».

«Пляшки зі запальною сумішшю кидають у синагогу в Німеччині, зірки Давида малюють на житлових будинках у Франції, сплюндровано єврейський цвинтар в Австрії, скоєно напади на єврейські крамниці та синагоги в Іспанії, демонстранти скандують гасла ненависті на адресу євреїв», – наголошується в заяві.

Єврокомісія висловила занепокоєння тим, що євреї в Європі сьогодні знову живуть у страху. Брюссель засудив антисемітські дії та висловив підтримку єврейським громадам у країнах – членах ЄУ. В заяві зазначається, що у страху насильства через релігію чи ідентичність не повинні жити представники будь-яких конфесій.

«У ці важкі часи ЄУ стоїть на боці своїх єврейських громад. Ми рішуче засуджуємо ці огидні дії. Вони суперечать усьому, за що виступає Європа. Нашим основним цінностям і нашому способу життя. З моделлю суспільства, яке ми репрезентуємо – заснованого на рівності, інклюзивності та повній повазі прав людини. Ніхто – ні євреї, ні мусульмани, ні християни – не повинні жити у страху перед дискримінацією та насильством через свою релігію чи ідентичність. ЄУ сповнена рішучості захищати благополуччя всіх етнічних, релігійних та інших груп», – зазначається в документі.

Єврокомісія закликала дати відсіч «цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті». «У нашому розпорядженні вже є потужні інструменти для реагування на такі інциденти: законодавство ЄУ вважає злочином публічне підбурювання до ненависті й насильства, воно встановлює загальний підхід до боротьби з расистськими та ксенофобськими висловлюваннями, які розпалюють ненависть, та злочинами на ґрунті ненависті», – наголошується в заяві.

Окрім того, у Брюсселі нагадали, що з 2021 року ЄУ розробила свою першу комплексну стратегію боротьби з антисемітизмом, а з 2020 року – план дій боротьби з расизмом.