621-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

154,9% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

57,4% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

162,4% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

239,8% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

77,8% РСЗВ (з них 2,1% за минулий тиждень),

40,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – тривають бойові зіткнення біля Лиману Першого, Першотравневого та в Серебрянському лісництві. Суттєвих змін не зафіксовано.

• Бахмутський напрямок – ворог продовжує тиск на Кліщіївку, але несподіванbv і доволі неприємним є удар по Силах Оборони в районі Берхівки. Росіяни, на жаль, мають певні успіхи.

• Авдіївський відтинок – ворог продовжує тиснути в районі Степового. В ніч з суботи на неділю росіяни значним числом перейшли залізницю, частина особового складу, яка пережила обстріли, намагається закріпитися в лісосмузі західніше залізничного полотна. Найближчим часом ситуація в даному районі проясниться, але враховуючи тиск, перехід залізниці був лише питанням часу. В районі Водяного-Опитного ситуація значно тяжча, ніж біля Степового, ворог не зупиняється, проводячи щоденні штурми, які періодично дають результат. Зараз мета противника – підійти максимально близько до Сєверного та Тоненького, щоб розпочати штурмові дії за самі села вже з підтримкою резервів.

• Бердянський відтинок – без змін.

• Запорізький відтинок – тривають важкі зустрічні бої на Роботинському виступі.

• Таврійський відтинок – тривають бої в Кринках. Ситуація змін не зазнає.

• Ворог продовжує перехоплювати ініціативу на багатьох ділянках. Вони до цього готувалися всю весну-літо, відповідно завдання Сил Оборони – стримати натиск ворога, який планував стратегічну довготривалу наступальну операцію на практично всій ділянці фронту.

09:40 Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів, інфраструктура, в селі Усатове пошкоджено приватний будинок, 8 людей отримали поранення, повідомили в ДСНС.

09:35 Пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі, не дозволять йому нести бойове чергування, пояснила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону:

"Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, тут наслідки повністю ще не дорозвідані. Удар був потужний, вдалий, абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога. Наскільки пошкоджений сучасний ракетоносій, ми поки що не маємо повноцінної інформації. Але попередньо по тих знімках, які ми бачили, пошкодження досить суттєві. Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій однозначно не долучатиметься до несення служби".

09:25 Вчора з 20-ї години вечора до опівночі року росіяни атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами. Із повітряного простору окупованої Херсонщини було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59, з території окупованого Криму зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М», з району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” (68%) та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

09:15 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській верфі в окупованому Криму Керчі, ймовірно, пошкодивши військово-морське судно. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ заявив, що ввечері 4 листопада українські сили завдали успішних ударів по російській морській та портовій інфраструктурі на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Супутникові знімки від 4 листопада показують, що удар пошкодив корвет-ракетоносець "Калібрів" проєкту 22800 класу "Каракурт" на верфі, хоча ступінь пошкодження корабля наразі невідомий. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили перехопили 13 з 15 українських ракет, націлених на суднобудівний завод, і визнало, що дві ракети пошкодили невстановлений корабель. Українські офіційні особи заявили, що українські крилаті ракети пошкодили ракетоносець "Аскольд", корвет класу "Каракурт", який російський Чорноморський флот спустив на воду у 2021 р. За повідомленнями, цей суднобудівний завод планував побудувати 14 військових кораблів, призначених для ЧФ, у період з 2016 по 2021 рік, у тому числі вісім корветів класу "Каракурт" прєекту 22800. Однак станом на 2023 рік було спущено на воду три корвети проекту 228000 класу "Каракурт". Суднобудівний завод "Залів" є найбільшим суднобудівним заводом у Східній Європі і, ймовірно, після успішного удару України по російському державному судноремонтному підприємству "Севморзавод" у Севастополі 13 вересня 2023 року – основним ремонтним підприємством для ЧФ РФ в Криму. Масштаби пошкоджень ремонтних потужностей на судноремонтному заводі "Залів" невідомі, хоча наявні супутникові знімки свідчать про те, що український удар, ймовірно, не завдав шкоди, яка порушить його роботу в середньостроковій і довгостроковій перспективі, на відміну від попереднього удару по об'єкту "Севморзаводу".

• Повідомляється, що 5 листопада українські війська посилили удари по тилових районах Росії на півдні України та в окупуваному Криму. Російські джерела стверджують, що в ніч з 4 на 5 листопада українські війська завдали удару по Скадовську в окупованій Херсонській області. Російські джерела стверджували, що вчора російські війська також вивели з ладу українські безпілотники, що націлилися на залізницю на нафтопереробному заводі в Джанкої. Російський мілблогер стверджував, що вчора українські війська завдали ракетного удару Storm Shadow по Бердянську Запорізької області. Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю Independent, опублікованому 4 листопада, зокрема, заявив, що українські війська мають намір "капіталізувати" набутий досвід і здійснити широкомасштабні удари з безпілотників по російських об'єктах, коли бойові дії сповільняться взимку. Independent повідомила, що Баранов заявив, що Україна має намір розвинути "значні успіхи", досягнуті під час нещодавніх ударів з безпілотників, які були націлені на важливі російські військові та військово-морські об'єкти.

• Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю NBC і повторив, що війна не зайшла в глухий кут. Зеленський підкреслив, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в "патову ситуацію". Натомість він назвав це "стримуванням з боку російської армії", припускаючи, що Україна може відновити значні успіхи, коли вирішить військовий паритет із російськими силами, описаний українським головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним. Зеленський зазначив, що Україна продовжує знищувати засоби Чорноморського флоту РФ, і продовжив наголошувати на гостру потребу України отримати системи ППО від західних партнерів. Крім того, Зеленський зазначив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій, зробивши висновок, що Україна не готова поступитися своєю свободою "йо###ному терористу Путіну". ISW продовжує оцінювати, що зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з Росією є шкідливим і контрпродуктивним, доки Путін дотримується своїх максималістських цілей і вірить, що він може їх досягти на полі бою.

• Українські війська вчора продовжили наступальні дії під Бахмутом і мали підтверджені успіхи на заході Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонської області. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від Дніпра). Річка) та в Кринках (30 км на схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).

• Чеченські офіційні особи оголосили, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров призначив свого 15-річного сина Адама на провідну посаду в службі безпеки Чечні, хоча існує плутанина щодо точної посади Адама Кадирова.

• Як повідомлялося, суди в Республіці Дагестан звинуватили учасників антисемітських заворушень 29 жовтня в злочинах невеликої тяжкості та винесли обмежені покарання. Дагестанські суди засудили учасників заворушень до адміністративного арешту на строк від шести до 10 діб або до примусових робіт.

• Один російський мілблогер закликав російських "пропагандистів" посилити використання російської пропаганди проти українських військовополонених (полонених), які утримуються в Росії, щоб збільшити кількість "добровольців" у російській армії.

• Призначена Кремлем уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжила пропагувати незаконну депортацію українських дітей до Росії під виглядом канікул.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: