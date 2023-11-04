619-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва й має виступити в Верховній Раді, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

154,4% танків (з них 3,0% за минулий тиждень),

57,3% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

161,9% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

239,0% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

77,3% РСЗВ (з них 2,4% за минулий тиждень),

40,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 В Україні вже є ракета, яка успішно уражала цілі на дальності у 700 км, повідомив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов. Ця ракета повністю нова і її спроможності будуть нарощуватись, як по дальності, так і по точності, вже дослідні зразки, проводяться випробування.

Про успішне застосування далекобійного озброєння України на дистанцію в 700 кілометрів президент Володимир Зеленський сказав 31 серпня, але тоді не було зрозуміло чи йдеться про далекобійні дрони-камікадзе, чи про ракету, дещо раніше, в червні міністр оборони говорив про розробку ракети із дальністю 1000 км.

09:50 Міністр оборони Швеції Пол Йонсон офіційно підтвердив ухвалену шведським урядом в січні передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Archer. Вчора відео з нею в 45-й окремій артилерійській бригаді оприлюднило Командування Сухопутних військ ЗСУ. Наприкінці травня Міноборони України офіційно повідомило, що САУ Archer разом із навченими екіпажами мають прибути до України протягом літа. Очевидно, вони використовувалися на фронті без додаткових оголошень.

САУ Archer вважається однією з найбільш революційних артсистем, зокрема для контрбатарейної боротьби: повністю автоматизований вогонь на дальність до 50-60 км, надвисока скорострільність у 21 снаряд за 3,5 хвилини завдяки автомату заряджання, швидке розгортання та вихід з позиції ще до того, як перші снаряди вибухнуть на позиції ворога.

09:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог за останній час мав успіхи південніше Першотравневого. Росіянам вдалося відкинути Сили Оборони, але станом на зараз ситуація більш-менш стабільна.

• Бахмутський напрямок — росіяни продовжують атакувати в районі Кліщіївки та Андріївки для покращення тактичного положення.

• Авдіївський відтинок —тривають бої середньої інтенсивності. Глобальних змін немає. Поки вдається наносити авангарду ворога суттєвого ураження, але про перехід ініціативи мова не йде. Росіян має численну перевагу у всьому, тому сили в нього ще є.

• Бердянський відтинок — росіяни мають частковий успіх західніше Старомайорського. Противник ставить за мету повернути собі контроль над селом. З цією метою проводить регулярні удари артилерією із заходу та півдня.

• Запорізький відтинок — тривають важкі зустрічні бої на Роботинському виступі.

• Таврійський відтинок — тривають бої в Кринках. Сили Оборони мають вогневий контроль над значною частиною узбережжя лівого берегу Дніпра, відповідно багато атак ворога на Кринки завершуються до початку самого вогневого контакту.

09:30 Вночі росіяни атакували Сумщину двома ударними БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області, обидва знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.

09:20 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська 3 листопада провели помітно більшу серію ударів з безпілотників по всій території України. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цілях у Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях, а Зеленський заявив, що українська ППО була задіяна у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях. Українські офіційні особи повідомили, що російські війська завдали ударів переважно по цивільній інфраструктурі, а голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук заявила, що російські війська завдали удару по неконкретизованому військовому об’єкту в Івано-Франківській області. Українські офіційні особи повідомили, що російські війська запустили невеликі групи шахедів, щоб виявити української ППО, а потім запустили кілька хвиль безпілотників, щоб ускладнити українську відповідь.

• Міністерство оборони США вчора оголосило про нові пакети військової допомоги Україні, спрямовані насамперед на зміцнення української протиповітряної оборони.

• Вчора українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

• Російські мілблогери продовжували критикувати російське військове командування за нездатність створити довгострокові тренувальні можливості, оскільки воно залишає кваліфікованих командирів і солдатів на фронті, а недосвідчених кар'єристів – для підготовки новобранців і офіцерів.

• Як повідомляється, відомі давні спільники президента Росії Путіна Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко, два російські мільярдери, фінансують дві приватні військові компанії, підпорядковані міністерству оборони Росії, які поглинули колишні операції групи "Ваґнера" в Африці.

• Як повідомляється, підрозділи "Ваґнера" в Сирії передадуть російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1", які президент Сирії Башар Асад погодився надати підтримуваній Іраном ліванській "Хезболлі".

• Влада Дагестану заявила, що покарає тих, хто братиме участь у майбутніх демонстраціях і організовуватиме їх – на відміну від закликів до поблажливості до учасників антисемітських заворушень 29 жовтня.

• Постійні звернення глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова до чеченських націоналістів, ймовірно, мають на меті зміцнити внутрішню підтримку, не порушуючи при цьому його імідж стійкого прихильника президента Росії Путіна. Кадиров вчора оголосив, що прем'єр-міністр Росії Мішустін підписав указ про присвоєння споконвічних чеченських назв восьми чеченським селам, які постраждали від депортацій сталінської епохи.

• Прокремлівські мілблогери почали рекламувати набір до "елітного полку" в Московській області, пропонуючи новобранцям зарплату в один мільйон рублів (близько 10,9 тис .доларів).

• Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжила спроби спростувати інформацію про депортацію Росією українських дітей.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: