618-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:36 У лікарні помер 29-річний чоловік, поранений унаслідок ракетного удару росіян по терміналу "Нової пошти" у Харкові. Загальна кількість загиблих зросла до восьми.

12:20 65% американців вважають, що підтримка Америкою України відповідає національним інтересам країни, лиш 28% з цим не погоджуються, показують результати жовтневого опитування Quinnipiac. Серед демократів 87% висловились за те, щоб США підтримували Україну, 8% – проти, серед республіканців відповідно 49% і 44%.

11:40 З планового ремонту вийшов блок однієї з ТЕЦ потужністю 100 МВт, натомість один енергоблок виведено у поточний короткотерміновий ремонт, повідомили в Міненерго. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. У Вінницькій області внаслідок падіння уламків збитого безпілотника було на кілька годин знеструмлено 1562 споживачі.

11:19 У Львові демонтують пам’ятник космонавтиці, що на вулиці Виговського, раніше знаний як "пам'ятник Терешковій", повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко. "Завершуємо підготовку всіх необхідних для цього документів. Роботи щодо демонтажу плануємо провести найближчим часом", - прокоментував Москаленко. Скульптуру, що складається із трьох променів-зірок та людини у скафандрі, було встановлено у сквері на вулиці Виговського у 80-х роках минулого століття. Тоді вулиця мала ім'я Валентини Терешкової – теперішньої депутатки Ґосдуми РФ, яка голосувала за анексію українських територій.

11:05 54% американців вважають, що США мають підтримати Україну у поверненні її колишньої території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту (у серпні 2022 року було 66%), натомість 43% виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко завершити війну, навіть якщо це означатиме, що Україна поступиться своєю територією Росії, показують результати опитування Gallup.

41% американців вважають, що США роблять забагато у підтримці України, (в червні було 29%), 58% – що достатня або замала: 33% вважає, що підтримка достатня (було 43%), 25% – що замала.

Серед республіканців 62% вважають, що США роблять занадто багато (серпні минулого року було 43%), серед демократів – 14% (було 9%).

37% респондентів вважають, що США мають підтримувати Україну фінансово стільки, скільки Україні буде потрібно: 14% республіканців, 35% – незалежних респондентів, і 65% демократів.

10:39 Палата представників США схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів окремо від допомоги Україні. Документ отримав 226 голосів "за" і 196 – "проти". Майже всі демократи проголосували "проти", за винятком дванадцятьох, котрі підтримали пропозицію республіканців. Головний демократ у Сенаті Чак Шумер заявив, що законопроєкт, запропонований республіканцями, не пройде у верхній палаті, повідомляє "Радіо Свобода". Президент США Джо Байден заявляв, що ветує законопроєкт, якщо пакет допомоги буде розділено.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

154,1% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

57,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

161,5% автомобільної техніки (з них 2,8% за минулий тиждень),

237,8% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

76,7% РСЗВ (з них 1,8% за минулий тиждень),

40,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:05 Росія щомісяця виробляє на своїй території близько кількох десятків аналогів дронів Shahed, оцінив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Зокрема, виробництво продовжується на заводі в Татарстані, але на повноцінні потужності ще не вийшли.

09:55 В Одеській області внаслідок атаки російських дронів є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Два дрони сили ППО знищили.

09:45 Вночі російські війська завдали близько 10 ударів безпілотниками "Shahed" по Харкову та його передмістю. Опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район. Виникли пожежі у двох господарчих спорудах. За годину під удар БПЛА потрапив Харків. Пошкоджено 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю. Також пожежі виникли у адмінбудівлі, СТО, приватному будинку, повідомили в ДСНС.

09:35 Цієї ночі на захід України прямували 16 російських ударних дронів, у Львівській області тривога тривала 4 години 18 хвилин (з 01:02 по 5:20), у Тернопільській – 4 години 28 хв., (0:38 – 5:04)), в Івано-Франківській – 3 год. 55 хв. (1:08 – 5:03). ПвК «Захід» вдалося знищити 11 ворожих безпілотників, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. В Івано-Франківській області Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника, повідомили в ДСНС, було ліквідовано пожежу у гуртожитку.

09:25 Вночі російські війська атакували Україну чотирма десятками “Shahed-136/131” з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” (60%) та одну керовану авіаційну ракету (над Кропивницьким районом). До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

09:20 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок —тривають зіткнення південніше Лиману Першого. Ворог продовжує давити біля Першотравневого та має успіхи, які в районі Макіївки. Росіяни знову проводили штурмові дії в Серебрянському лісництві, результат невідомий.

• Бахмутський напрямок — ворог не полишає спроб покращити тактичне положення біля Ягідного та Берхівки.

• Авдіївський відтинок — інформація що росіяни мають успіхи північніше Степового - не відповідає дійсності. Ворог продовжує забігати як за залізницю, так і на Авдіївський коксохім. Станом на 18:00 2-го листопада ні в одному з цих місць він не закріпився і відступив з втратами. Біля Микільського було зупинено масивну колону російської техніки.

• Бердянський відтинок — ворог має успіхи біля Приютного.

• Запорізький відтинок — тривають важкі зустрічні бої на Роботинському виступі.

• Таврійський відтинок — тривають бої в Кринках. Ворог наносить ураження артилерією та авіацією по плацдарму в селі. Завдяки роботі нашої аеророзвідки росіяни несуть великі втрати, намагаючись ліквідувати плацдарм.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що українські війська 1 листопада завдали ракетного удару по штабу російського угруповання військ "Дніпро" в Херсонській області. Популярний російський мілблогер стверджував, що що українські сили запустили крилаті ракети Storm Shadow і протикорабельні ракети "Нептун" по Стрілковому, Херсонська область, на Арабатській стрілці, і що російські засоби ППО перехопили лише половину ракет. Численні російські джерела стверджували, що генерал-полковник Теплінський, нещодавно названий командувач російським угрупованням військ «Дніпро», яке діяло на Херсонському напрямку, не постраждав. Російське опозиційне видання "Астра" повідомило, що чотири українські ракети влучили в базу відпочинку "Аура" біля Стрілкового, яка служила штабом російського угруповання «Дніпро».

• Українські війська нещодавно просунулися під Бахмутом і вчора продовжили наступальні дії на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що українські сили просунулися далі на північний схід від залізничної колії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

• Реакція російського інформаційного простору на інтерв’ю та есей українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного 1 листопада про поточну оперативну обстановку в Україні була відносно стриманою.

• Офіційні особи Південної Кореї повідомили, що Північна Корея, як повідомляється, збільшує постачання зброї та боєприпасів до Росії та, як повідомляється, на сьогодні поставила понад мільйон артилерійських снарядів. Високопоставлений південнокорейський військовий чиновник зазначив, що морська торгівля Північної Кореї з Росією зросла в серпні перед поїздкою північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії у вересні. Чиновник також зазначив, що Росія може розглянути можливість надання Північній Кореї технологічної підтримки для військових супутників, ядерної зброї, винищувачів і систем ППО. "Yonhap" повідомило, що офіційні особи Південної Кореї вважають, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії підготовки до запуску супутника спостереження після двох попередніх невдалих спроб, і цілком можливо, що Пхеньян прагне розширити свої військово-технологічні відносини з Кремлем в обмін на боєприпаси.

• Вчора The Wall Street Journal повідомила, що офіційні особи США заявили, що дані розвідки вказують на те, що "Вагнер" планує передати підтримувану Іраном ліванській "Хезболлі" російські ракетні системи протиповітряної оборони "Панцир-С1".

• Чиновник російської держдуми спробував спростувати поточні заяви про те, що Росгвардія структурно поглине приватну військову компанію "Група Ваґнера", а не буде індивідуально набирати колишніх найманців "Ваґнера".

• Деякі російські мілблогери звинуватили чеченських чиновників і "Ахмат-Спецназ" у спробах очорнити і цензурувати мілблогерів, які критикували інтеграцію "Ваґнера" в Росгвардію.

• Російські чиновники, схоже, намагаються застосувати обмежені покарання за антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан, які кілька російських чиновників і російські державні ЗМІ назвали "погромами". Речник Кремля Пєсков вчора заявив, що Кремль підтримує підхід щодо покарання лише обраних бунтівників. Російське керівництво, ймовірно, уникає ширших покарань за антисемітизм на Північному Кавказі через побоювання, що це розпалить невдоволення Кремлем.

• Російська влада в інших регіонах Північного Кавказу висловила занепокоєння щодо можливості подібних заворушень.

• Російські нерегулярні сили продовжують формувати нові штурмові загони та стимулюють вербування, пропонуючи новобранцям напівнезалежність від міністерства оборони Росії.

• Повідомляється, що останні російські обмеження на кордоні ускладнюють повернення українських дітей, примусово депортованих до Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: