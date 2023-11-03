Армія Ізраїлю повністю оточила місто Ґазу.

ЦАГАЛ атакує аванпости ХАМАСу, штаби, пускові установки та майданчики.

 

 

До вечора четверга, другого листопада ізраїльські військовики замкнули кільце навколо міста Ґази. Про це написала газета The Times of Israel з покликом на заяву офіційного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніеля Хаґарі.

 

«Наші військовослужбовці завершили оточення міста Ґази, центру терористичної організації ХАМАС», – заявив Хаґарі. За його словами, ЦАГАЛ атакує аванпости ХАМАС, штаби, пускові установки та майданчики.

 

Хаґарі додав, що ізраїльській стороні відомо, що лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія, який мешкає в Катарі, має у приватному літаку перелетіти до Ірану. Єменські хусити та ісламістський рух «Хезболла» в Лівані, яких підтримує Іран, активізували обстріли Ізраїлю у спробі відвернути ЦАГАЛ від Ґази та боротьби з ХАМАСом. Хагарі додав, що припинення вогню поки що не обговорюється.

 

У місті Ґазі розташований штаб ХАМАСу. Інфраструктура терористів розміщена у розгалуженій системі підземних тунелів. За словами очевидців, бойовики ХАМАС та «Ісламського джихаду» постійно виходять з тунелів, щоб обстріляти ізраїльські війська, а потім знову ховаються під землею. На думку експертів, партизанська тактика – єдине, що ХАМАС може протиставити ізраїльській армії.

 

Наземна операція ЦАГАЛ все більше концентрується в північній частині Сектора Ґаза, де мешкає 2,3 млн. палестинців. Ізраїль закликав громадянське населення покинути цей район. Представники ЦАГАЛ повідомили, що ізраїльські війська завдали вже ударів по понад 12 тисячам цілей у Секторі Ґаза, включно зі складами боєприпасів, будинками лідерів ХАМАСу та ракетними арсеналами.

03.11.2023

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